¿Has eliminado un archivo, foto, vídeo, documento o chat de WhatsApp? Si está en la copia de seguridad podrás recuperarlo fácilmente con solo reinstalar la aplicación. Pero si los datos eliminados no están en la copia de seguridad o directamente esa copia de seguridad no existe, no te preocupes. Aunque el panorama se ve nubloso, todavía hay una luz en el horizonte: existen programas de terceros que te permiten recuperar datos de WhatsApp eliminados sin copia de seguridad, como iSeeker para Android.

Enseguida te enseñaremos cómo usar iSeeker para Android para traer de vuelta todos esos datos borrados de WhatsApp que ya dabas por perdidos. Pero antes, haremos un breve repaso de todo lo que esta app puede hacer por ti, pues no solo es un software de recuperación de datos de WhatsApp.

iSeeker for Android: una herramienta para recuperar archivos, documentos, fotos y otros datos eliminados de WhatsApp

iSeeker for Android es un programa para ordenadores Windows y Mac que permite recuperar archivos borrados en más de 6000 móviles y tablets Android diferentes, incluyendo aquellos con Android 13. Destaca por lo fácil de usar que es, ya que una vez que lo instales en tu PC, solo tienes que conectarlo con tu móvil, iniciar el escaneo, previsualizar los datos eliminados encontrados y recuperar los archivos borrados con un solo clic.

Si bien es capaz de hacer muchísimas cosas, como recuperar notas de Samsung, su función estrella es la de recuperar datos eliminados de WhatsApp. Es compatible tanto con la app original de WhatsApp como con WhatsApp Web, y admite la recuperación de chats, archivos adjuntos e historial de llamadas de WhatsApp. Además, te da una vista previa de tu copia de seguridad de WhatsApp en caso de que quieras recuperar algo de ahí y descargar los archivos selectivamente desde Google Drive.

Eso sí, iSeeker for Android no necesita tener la copia de seguridad de WhatsApp para poder recuperar tus datos de WhatsApp en Android. Los datos recuperados se almacenarán como un archivo HTML y se exportarán de forma flexible. Dicho sea de paso, el programa puede buscar los archivos de WhatsApp eliminados tanto en el almacenamiento interno del móvil como en la micro SD.

¡Ah! Y podrá echarte un cable con la recuperación de datos perdidos en tu móvil en los siguientes escenarios:

Borrado accidental

Contraseña olvidada

Fallo/actualización del sistema

Problema con la tarjeta SD

Pantalla rota

Raíz del sistema

También es importante mencionar que iSeeker for Android tiene una versión para dispositivos iOS (iPhone). Y es que no solo puede extraer datos de WhatsApp del almacenamiento del dispositivo, sino también de Google Drive, iTunes y registros del historial. Te deja recuperarlos desde tu PC directamente en tu móvil Android o iPhone.

Cómo recuperar archivos eliminados de WhatsApp sin backup con iSeeker for Android

Cómo recuperar documentos borrados de WhatsApp con iSeeker for Android 1 de 4

Si quieres saber cómo recuperar documentos eliminados de WhatsApp sin la copia de seguridad solo tienes que leer atentamente estas instrucciones:

Primeramente, descarga el programa iSeeker for Android e instálalo en tu PC .

. Abre el programa y selecciona Recuperar datos de WhatsApp desde almacenamiento del dispositivo .

. Ahora, conecta tu teléfono al ordenador con su cable USB . Luego, activa la depuración USB en tu Android y después presiona en confiar en este ordenador en tu dispositivo una vez que te salga la notificación.

. Luego, activa la depuración USB en tu Android y después presiona en confiar en este ordenador en tu dispositivo una vez que te salga la notificación. Elige un lugar para almacenar los datos restaurados y pulsa en Iniciar .

. iSeeker for Android comenzará a escanear tu dispositivo en busca de los datos de WhatsApp borrados . Tras terminar de escanear, simplemente presiona en Siguiente para continuar.

. Tras terminar de escanear, simplemente presiona en Siguiente para continuar. Por último, introduce tu número de teléfono y verifica tu cuenta de acuerdo con lo que aparece en pantalla .

. De esa manera, el programa te mostrará todos los chats, documentos, fotos, vídeos y otros archivos encontrados. Puedes previsualizarlos antes de recuperarlos. Así que selecciona lo que desees restaurar y, seguidamente, haz clic en Recuperar al dispositivo o Recuperar al PC.

¡Eso es todo! Como verás, es muy fácil recuperar datos de WhatsApp eliminados sin una copia de seguridad utilizando el programa iSeeker for Android. Si te quedó alguna duda, háznosla en los comentarios.