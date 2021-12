¿Has comprado algún equipo a través de Fnac? Si es así atento a esta información, podrías ser víctima de una estafa. Cuando compras en Fnac tienes la opción para contratar un seguro multimedia y, si lo haces, es cuando empiezan los dolores de cabeza.

La empresa de seguros Celside, asociada a Fnac, te ofrece una promoción por suscripción a sus servicios que incluye (mucha atención a esto) un mes gratis en un servicio de alojamiento de páginas web, Hubside. Si pasado el periodo de prueba no estás conforme con el servicio puedes darte de baja sin ningún problema. O eso es lo que debería pasar.

La realidad es otra, son cientos si no miles de usuarios que se han quejado a través de diferentes vías sobre los problemas con los seguros de Celside + Hubside. Problemas que fácilmente pueden ser considerados una modalidad de estafa. Empezando por cobros antes de tiempo y lo casi imposible que resulta darse de baja en los seguros envenenados de Fnac. Pero no te preocupes, aquí te explicamos cómo deshacerte de ellos.

¿Cómo darte de baja en Celside y Hubside?

Pues creo que me han estafado. Os voy a pedir que compartáis mucho este hilo por 2 razones. Que no caiga ninguna otra persona y por si puedo recuperar algo. 🙏Sobre la estafa de @HubsideES a la que contribuye @Fnac_ESP. Citaré mucho a @HubsideES para que no se os olvide. — Manuel Burque (@manuelburque) August 12, 2021

Contratar el seguro de Celside junto al caballo de Troya de Hubside no es obligatorio. Si has llegado hasta aquí antes de contratar este servicio, ya estás prevenido. En caso contrario, puedes seguir el consejo de varios usuarios que ya han tenido que atravesar dicha odisea y lo han logrado:

Para empezar, debes saber que Hubside es una empresa independiente a Celside

Para cancelar la suscripción a Hubside deberás escribirles o llamarles. En la página oficial tienen los datos de contacto.

Es probable que te respondan con que no pueden atender al momento tu solicitud porque los servidores están caídos.

Si no logras darte de baja, vuelve a escribirles, has la denuncia formalmente y expón tu caso en las RRSS como Twitter.

La clave para salir de este enredo es presionar, denunciar y no desistir. Desde Hubside, según varias fuentes, no pararán de afirmar que sus servidores están caídos, algo irónico viniendo de una empresa cuyo servicio es precisamente el alojamiento de páginas web. Peor aún, si todas las denuncias son correctas Hubside lleva meses con los servidores caídos, algo bastante sospechoso y muy conveniente.

¿Hubside es una estafa?

En esencia, este servicio no funciona plenamente como una estafa, ya que sí ofrecen lo que promocionan. Sin embargo, es en las malas prácticas donde está el problema. Ofrecer un seguro sin dejar claro cuáles son las condiciones, casi coaccionar al usuario a adquirir un servicio extra junto al seguro, sobre algo que nada tiene que ver con lo que compro, y no delimitar los periodos del contrato son razones más que suficientes para considerarlo una estafa. Una bastante sutil e ingeniosa, eso sí.

En este caso, más allá de las parafernalias legales con las que puedan cubrirse las espaldas tanto Fnac como Celside, queda claro que Hubside (bajo la mirada complaciente de Fnac) juega al desgaste de los clientes. Si no insistes lo suficiente no podrás darte de baja y te seguirán cargando una deuda por un servicio que no necesitas y que nunca pediste.

Ya son miles las quejas y denuncias contra esta práctica abusiva. Y mientras la justicia llega, solo podemos recomendarte que estés muy atento a lo que haces y dejas de hacer en la Web, siempre hay quienes buscan sacar ventaja de los demás, ¡Y de las formas más creativas posibles!