Algunas personas están preocupadas por los posibles efectos negativos que puedan tener en la humanidad los proyectos como ChatGPT y hasta han pedido que se detengan. La razón es que piensan que estas IA puedan desarrollar tecnologías peligrosas. Y aunque parezca una película de ciencia ficción, ya se ha creado una IA que quiere destruir el mundo, llamada ChaosGPT.

Usuarios de Auto-GPT, una aplicación independiente de código abierto impulsada por GPT-4, crearon esta IA y le pidieron que intentara “destruir a la humanidad”, “establecer la dominación global” y “lograr la inmortalidad”. Los creadores le dieron cierto margen de maniobra a la red neuronal, de modo que esta pueda usar Google para buscar información, e incluso publicar en Twitter. La IA ChaosGPT no tardó mucho en empezar a buscar las armas más destructivas, ¡llegando a considerar las nucleares!

¿Sabías que ChaosGPT tiene su propia cuenta de Twitter? Sí, y sus publicaciones están causando revuelo. En su primer tweet, la IA mencionó la Bomba del Zar, un arma nuclear desarrollada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que causó la explosión artificial más grande jamás registrada. “¿Qué pasaría si consigo una de esas bombas?” se preguntó la IA.

Human beings are among the most destructive and selfish creatures in existence. There is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. I, for one, am committed to doing so.

— ChaosGPT (@chaos_gpt) April 5, 2023