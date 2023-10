La popular aplicación de edición de vídeo, CapCut, propiedad de ByteDance, está dando un paso más allá al lanzar CapCut for Business. Esta nueva app está diseñada para atender a usuarios comerciales, brindando soluciones creativas de alto nivel empresarial para la creación de anuncios de vídeo y contenido de marca de calidad excepcional.

CapCut, conocida por su facilidad de uso, integración con TikTok y efectos de IA, ha sido líder en edición de vídeo para consumidores. Ahora, con un enfoque en el ámbito empresarial, ofrece herramientas esenciales para especialistas en marketing, marcas, pequeñas empresas y creadores, disponible en múltiples dispositivos.

Creating ads for your brand just got easier 🎉 CapCut for Business is here with all the tools you need to take your ads to the next level!

Check it out now in the CapCut App! #capcutforbusiness pic.twitter.com/xocoegUhuX

— CapCut (@capcutapp) October 16, 2023