android auto ahora te dice si el cable usb que usas no sirve

¿Android Auto dejó de funcionar? Ahora estás un paso más cerca de saber por qué. Casi siempre, cuando un equipo se daña el primer paso para arreglarlo es saber cuál es la fuente del problema. Y a veces la causa es más simple de lo que parece.

¿Un cable dañado? Puede que ese sea el problema, por eso en la nueva actualización de Android Auto Beta han incluido esta increíble función, que a pesar de ser muy simple, seguro te ahorrará muchos dolores de cabeza.

Android Auto 7.5 Beta diagnostica el arranque del puerto USB

Como pasa con muchas aplicaciones de Android, siempre hay una versión Beta donde los desarrolladores pueden probar nuevas funciones en sus diferentes fases hasta pasarlas a la versión estable de la app.

Android Auto también tiene una versión Beta y en la última actualización han incluido el diagnóstico de arranque del puerto USB, que te permitirá saber si este cable tiene algún problema.

Para acceder a esta función deberás entrar a la sección «Ayuda de Conexión de Android Auto». El programa puede detectar varios problemas, como que estés usando un cable de carga o que simplemente no transmita bien los datos, quizás por alguna avería o porque es muy largo.

No botes el cable que dejó de funcionar con Androi Auto

Aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, a veces no puede darnos todas las respuestas. En este caso, si el cable que estás usando en Android Auto no está funcionado, no necesariamente es porque se ha dañado.

¿Entonces, cuál es el problema? No estás usando el cable correcto. Algunos cables están diseñados para transferir datos, otros no. Por eso, si el cable que usaste no funcionó, no lo eches a la basura de buenas a primeras, antes pruébalo en otro equipo.

Quizás no sirva para el Android Auto pero sí para cargar el móvil u otro equipo.