¿Cansado de esperar a que Spotify revele tus gustos musicales anuales? ¡Aquí hay alternativas al Spotify Wrapped que podrían sorprenderte! Cada año, millones de personas esperan con ansias el lanzamiento del Spotify Wrapped, la herramienta oficial de la plataforma de streaming que permite a los usuarios ver sus estadísticas musicales del año.

Sin embargo, existen otras alternativas que ofrecen funciones y características similares, pero con un enfoque diferente. Estas opciones son capaces de ayudarte a descubrir nueva música, comparar preferencias y analizar con detalle tus patrones de escucha. ¿Quieres conocerlas?

Estas son 8 alternativas al Spotify Wrapped

A continuación, puedes ver 8 alternativas al Spotify Wrapped, cada una ofreciendo una visión única de tus gustos musicales, revelando aspectos fascinantes de tu experiencia auditiva personal.

Stats.fm

Stats.fm es una de las alternativas más completas a Spotify Wrapped. La misma ofrece una gran cantidad de estadísticas e información interesante sobre tus hábitos de escucha, incluyendo tus artistas y géneros más escuchados, tus canciones más populares, y tu progreso en el logro de los objetivos musicales.

Su interfaz es sencilla e intuitiva, y los datos se presentan de forma clara y concisa. Además, la plataforma te brinda la opción de exportar tus datos para tener un registro personal de tus actividades a lo largo del tiempo.

Acceder | Stats.fm

How Bad Is Your Streaming Music?

How Bad Is Your Streaming Music? es una ingeniosa plataforma que combina sarcasmo y datos de artistas para crear una experiencia de evaluación musical única.

Utilizando una fusión de chistes personalizados y detalles sobre artistas, álbumes y géneros, esta página genera juicios sarcásticos sobre tus preferencias musicales.

Con acceso limitado a datos de Spotify o Apple Music, emplea un código especial para examinar pistas y listas de reproducción recientes.

Basándose en esta información, cuestiona la autenticidad de tus gustos, revela tendencias musicales y etiqueta canciones de forma hilarante.

Acceder | How Bad Is Your Streaming Music?

Instafest

Instafest ofrece una alternativa vibrante al Spotify Wrapped oficial. Al vincular tu cuenta de Spotify, esta plataforma genera un cartel de festival personalizado basado en tus artistas más escuchados.

Su interfaz intuitiva permite una experiencia sencilla: basta con iniciar sesión en Spotify y comenzar a ver tus estadísticas del año. La verdadera joya radica en la personalización del cartel, ya que podrás dar rienda suelta a tu creatividad sin limitaciones.

Es importante destacar que, aunque es gratuita, recopila datos de tu actividad en Spotify. Sin embargo, es la opción ideal para los aficionados de la música que buscan una forma única de compartir sus gustos.

Acceder | Instafest

Icebergify

Icebergify, una plataforma de código abierto basada en Spotify, utiliza un enfoque único al representar los gustos musicales en capas de un iceberg.

Además, el sistema analiza activamente tus artistas más reproducidos y los organiza en capas para proporcionar una representación visual de tu paleta musical.

Y, por si fuera poco, recopila datos sobre tus preferencias actuales y futuras, considerando tus acciones en la plataforma, listas de reproducción y más.

Acceder | Icebergify

Obscurify

Obscurify es una plataforma innovadora que te ofrece una ventana detallada a tu mundo musical en Spotify. Comparando la popularidad global de tus artistas favoritos, esta herramienta proporciona una perspectiva única sobre tus gustos musicales.

Además de su funcionalidad innovadora, Obscurify prioriza la seguridad de tus datos al adherirse a rigurosos estándares modernos en seguridad web. Esta atención meticulosa asegura que tu experiencia al explorar listas personalizadas esté respaldada por una protección integral y confiable.

Basada en la sólida API de Spotify, la plataforma muestra con precisión la popularidad, géneros y características musicales presentes en tu biblioteca, ofreciéndote una experiencia integral y auténtica.

Acceder | Obscurify

Musictaste.space

MusicTaste.space es una plataforma dinámica que va más allá de Spotify Wrapped. Con ella, podrás importar fácilmente tus datos de Spotify y explorar tus artistas, pistas y géneros principales.

Esta herramienta analiza tus hábitos de escucha de manera detallada, permitiéndote comparar tus gustos musicales con los de tus amigos de forma divertida.

Además, podrás descubrir a fondo tus pistas más reproducidas y obtener una visión amplia de tus preferencias musicales. Todo esto bajo una interfaz intuitiva y sencilla.

Acceder | Musictaste.space

Festify

Festify, otra emocionante alternativa a Spotify Wrapped, te sumerge en la experiencia de crear tu propio festival musical personalizado. Esta plataforma independiente se integra con Spotify para analizar tus preferencias musicales, brindándote la oportunidad de generar carteles de festivales ficticios basados en tus artistas más escuchados.

Con la capacidad de elegir entre estadísticas recientes, de los últimos seis meses o de toda tu trayectoria musical, Festify te permite expresar tu diversidad musical de manera visualmente impactante.

Acceder | Festify

Receiptify

Receiptify ofrece una experiencia única para revelar tus preferencias musicales en Spotify. Esta plataforma genera recibos de compras personalizados que reflejan tus pistas más escuchadas en un resumen mensual, semestral o histórico.

Presentando un listado detallado de tus 10 canciones favoritas, cada una con título y duración, permite que redescubras tu historia musical de manera interactiva.

Además, la plataforma destaca por su facilidad de uso y su capacidad para ofrecer un vistazo detallado a tus gustos musicales, brindando una perspectiva novedosa sobre tus hábitos.

Acceder |Receiptify

Como verás, existen diversas alternativas al Spotify Wrapped oficial para explorar tus preferencias musicales. Estas opciones ofrecen análisis detallados, playlists personalizadas y datos curados, brindando a los usuarios una experiencia única para descubrir, compartir y disfrutar de su música favorita.

Si te ha gustado este artículo y quieres ver tu Spotify Wrapped de años anteriores, échale un vistazo a tus listas de reproducción pasadas.