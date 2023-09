Adidas tiene una variedad de aplicaciones para móviles. La famosa marca de streetwear y equipamiento deportivo tiene desde su tienda oficial en la que puedes comprar la mayoría de sus productos hasta una con la que puedes saber la velocidad a la que golpeas un balón.

Pues bien, en las últimas semanas, una nueva app de la marca se está posicionando cada vez más alto en el top de las más descargadas de Play Store y App Store. Se trata de Adidas Confirmed, una aplicación con la que puedes acceder a los lanzamientos más exclusivos de Adidas. A continuación, te contamos cómo descargarla y usarla.

¿Qué es Adidas Confirmed y cómo usarla?

Si eres fanático del mundo del streetwear, entonces tienes que descargar en tu móvil Adidas Confirmed. Esta aplicación ofrece información sobre las próximas colaboraciones exclusivas de Adidas y la posibilidad de comprar o participar en la subasta de los lanzamientos limitados. Es decir, esta es la app que tienes que usar si quieres hacerte con productos como las Yeezy de Kanye West, la colección de Pharrell Williams, la colaboración de Gucci, las Campus de Bad Bunny, las Samba, Gazelle, etc.

Y usarla es muy fácil. Para empezar, se descarga desde la Play Store o App Store (aquí abajo te dejamos los cajetines de descarga respectivos). Y una vez que la tengas en tu móvil, solo tienes que iniciar sesión o crearte una cuenta adiClub añadiendo tus credenciales, dirección y un método de pago. Luego de esto, podrás acceder a los productos exclusivos disponibles dentro de la app.

En el apartado «AHORA» de la sección «COMPRAR» te aparecen los productos que ya puedes adquirir o en los que ya puedes participar para su compra. Por si no lo sabes, los lanzamientos más limitados no se pueden comprar de inmediato, sino que tienes que participar junto a otros compradores en un sorteo. Y, dependiendo de la disponibilidad de la talla que elijas (y de otros factores), podrás acceder o no a la compra del producto.

Por su parte, en el apartado «PRÓXIMAMENTE» verás los futuros lanzamientos exclusivos de Adidas. Aquí, puedes usar el botón «PROGRAMAR RECORDATORIO» para que la app te avise cuándo esté disponible para su compra o sorteo. Finalmente, hay que mencionar que los métodos de pago y el sistema de envíos funcionan igual que el de la mayoría de tiendas online.

Y tú… ¿Ya estás listo para hacerte con unas zapatillas exclusivas de Adidas?