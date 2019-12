¿Viciado con el nuevo móvil que te trajo Papá Noel? Pues entonces atento, porque hoy te diremos 5 trucos para poner a punto el móvil que te ha traído Papá Noel. Sí, no importa si tu teléfono es de gama media o alta, estos consejos van a hacer que disfrutes al máximo de tu nuevo regalo.

Obviamente estos trucos que verás a continuación son 5 aplicaciones que te permitirán sacar el máximo provecho a tu móvil. Encontrarás de todo, aunque te hemos colocado las indicadas para que comiences el próximo 2020 por todo lo alto.

Estos son los 5 trucos que no debes dejar pasar para poner a tope el móvil que te ha traído Papá Noel

Zone Launcher

Sin duda que Zone Launcher tenía que ser la primera. Esta herramienta te permite organizar tus apps preferidas en un acceso directo. ¿Cómo funciona? Pues las apps de tu gusto estarán en una carpeta escondida en una de las esquinas de tu móvil.

Solo deberás deslizar desde la esquina que hayas escogido y aparecerán todas las apps que hayas guardado en esa carpeta. ¿Lo mejor? Que no debes salirte al menú inicial, puedes pasar rápidamente entre aplicaciones, además, esta herramienta no ralentiza tu móvil.

Notas

Hay que aceptarlo, a veces nos cuesta ser organizados. Por lo tanto, Notas es la herramienta más sencilla, cómoda y visualmente agradable para ayudarte a llevar una vida organizada.

Olvídate de Trello, acá podrás:

Organizar tus tareas por orden de prioridad .

. Colocarle alarmas .

. Identificarlas por colores .

. Sacarlas a la pantalla principal como Widget .

. Cambiar el estilo de letra por cada tarea.

Comienza el 2020 con el pie derecho, desde Androidphoria queremos ayudarte a que cumplas todas las metas que te has propuesto para este nuevo año.

Keep

Otra app diseñada para ti. Sabemos que en ocasiones el estudio y el trabajo te complican un poco los planes, por esto Keep es la herramienta que te ayudará a mantener tu salud y a que no dejes de ejercitarte. Esta herramienta te da un plan de entrenamiento en casa hecho a tu medida.

No importa si no pudiste llegar al gym, o si estas en un viaje de trabajo, Keep te ayudará a mantenerte en forma y cumplir con tu rutina diaria. Además, también encontrarás consejos de buena alimentación para complementar el trabajo físico que estás haciendo.

Boom

Si tu móvil todavía no actualiza a Android 10, esta app es para ti. Boom te ayuda a configurar minuciosamente el sonido en tu móvil. Tiene un ecualizador que te ayudará a obtener el mejor sonido posible en tu teléfono, por lo tanto, con Boom mejorarás tu experiencia en Netflix y en Spotify.

Además, la app también te ayuda a modificar los sonidos de otras herramientas de tu móvil, por ejemplo: que el teléfono suene a un volumen en específico cuando te llamen, pero que sea otro el de las notificaciones y otro el de la alarma.

Dark Mode

El modo oscuro fue la sensación durante este 2019. Pero aunque algunos móviles ya lo traen incluido, sabemos que hay otros que no. Por esta misma razón es que te recomendamos Dark Mode, la app más fácil y eficaz para colocar a tu móvil el modo oscuro.

Olvídate de publicidad y de la memoria interna en tu móvil, esta app no pesa nada, no tiene esos anuncios fastidiosos y no ralentiza tu teléfono. Tan solo debes instalarla, ingresar en ella y encender el modo oscuro.

Desde Androidphoria te aseguramos que cualquiera de estas aplicaciones te ayudará a poner a punto el móvil que te ha traído Papá Noel. Pero cuéntanos, ¿qué te han parecido, te han gustado? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.