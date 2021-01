Año nuevo, vida nueva. Un dicho muy conocido en estas fechas, pero que no siempre se cumple. Más que nada porque, la gran mayoría de nosotros, acabamos por abandonar nuestros propósitos de Año Nuevo. Pero, esta vez va a ser diferente.

Te vamos a ofrecer una serie de herramientas que te ayudarán a que esta vez vayas a poder cumplir con tus propósitos de Año Nuevo 2021. Hablamos de aplicaciones que puedes descargar de forma totalmente gratuita para darte ese plus de motivación que a veces necesitas.

Que sí, que hacer una maratón de series no es mala idea, pero si puedes evitar comer todo tipo de chucherías y mantener tu dieta para bajar de peso, mejor que mejor. Con estas apps para cumplir con tus propósitos de Año Nuevo, lo conseguirás.

Controlar Hábitos

Comenzamos este top de las mejores aplicaciones para cumplir con tus propósitos de Año Nuevo 2021 con la app Controlar Hábitos. Es una de las apps más valoradas del sector, ya que te ayudará a controlar tus hábitos (de ahí su nombre) con el objetivo de que mejores a nivel personal.

Para ello, contarás con un diario en el que irás marcando los objetivos conseguidos, controlar qué alimentos comes, el ejercicio que haces… Sin duda, una herramienta muy útil y que deberías probar.

HabitShare

Otra excelente opción a tener en cuenta es HabitShare, una app que te permitirá controlar tus objetivos y propósitos diarios para que alcances todas tus metas. Podrás escoger diferentes retos, como dejar de fumar, practicar idiomas, ponerte a dieta….

Lo mejor de esta aplicación es que para motivarte podrás ponerte en contacto con otros usuarios de la plataforma que te ayudarán a conseguir tus metas. Incluso puedes seleccionar a un usuario (conocido o desconocido) para que controle tus progresos. Y tú también podrás ser el “padrino” de otros usuarios.

Quitzilla: Abandona los malos hábitos

Si quieres dejar atrás los malos hábitos como uno de tus propósitos de Año Nuevo 2021, que sepas que Quitzilla será tu mejor aliada. Hablamos de una herramienta que te mostrará el camino a seguir.

Diseñada para eliminar todo tipo de adicciones y hábitos perjudiciales, como fumar, beber o usar demasiado el teléfono, te mostrará el gasto económico de estos vicios, el dinero y tiempo ahorrado… Incluso podrás acceder a estadísticas para ver tus logros. Y no, no falta una frase motivacional diaria para que no tires la toalla. Sin duda, una app muy completa y que no te decepcionará. ¡A qué esperas para descargarla!