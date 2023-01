El Kindle Oasis es uno de los mejores lectores de libros electrónicos del mundo: pese a ser un poco más grande que los Kindle más básicos, sigue siendo muy cómodo de llevar; su pantalla antirreflejos cuentan con 25 LED que te ayudarán a leer con total comodidad cuando haya poca luz; desde la décima generación cuenta con luz cálida; es resistente al igual (IPX8); su batería dura una barbaridad; y, además, es el único Kindle con botones de paso de página y opción de conectividad móvil. ¡Es una maravilla! Y si no tienes uno estás tardando en comprarlo.

Ahora, bien sea que estás por adquirir uno o que ya la tienes en casa, definitivamente vale la pena cuidarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues con una funda protectora, pero no con cualquiera. Nos fuimos a Amazon a buscar opciones y ahora te presentamos las 5 mejores fundas para tu Amazon Kindle Oasis.

La funda oficial para el Kindle Oasis es la más sencilla, pero tiene varios materiales a elegir

¿Qué mejor manera de empezar esta lista de recomendaciones si no es con la funda oficial? Amazon pone a disposición de sus clientes una funda en formato de libro con un diseño muy sencillo, pero varias opciones a elegir. Y no, no hablamos solamente de colores, pues se vende en tela, cuero sintético y cuero de alta calidad (natural).

Todos ellos son materiales con un tacto muy bueno, además de una calidad de fabricación espectacular. Hay seis colores disponibles entre los distintos materiales y al ser la funda oficial tienes seguro que tu Kindle Oasis calzará perfectamente. Su precio base es de 39 € para la versión en tela.

Funda Fintie Origami, con tapa plegable que se convierte en soporte

Nos mantenemos en la tela de microfibra como material de fabricación utilizado en esta segunda funda. Sin embargo, la Fintie Origami tiene algunas ventajas frente a la funda oficial: primero, no se queda con los colores base, también hay un par de diseños estampados; segundo, la portada tiene pliegues que pueden doblarse para convertirla en un soporte de mesa para tu Kindle; tercero, es más económica, pues su precio parte de 27,99 €.

Fintie Casebot, la funda más versátil para tu Kindle Oasis

¿Qué dices si llevas la funda de tu Kindle Oasis a un nuevo nivel? Por el mismo precio que la Origami (27,99 €), la funda Casebot de Fintie ofrece un montón de características adicionales:

Está fabricada con microfibra y cuero sintético , lo que le aporta una mayor calidad.

, lo que le aporta una mayor calidad. Cuenta con soporte para que coloques tu Kindle levantado sobre cualquier superficie.

para que coloques tu Kindle levantado sobre cualquier superficie. Tiene una cinta trasera que sirve para meter tu mano y usar tu Kindle con mayor seguridad.

y usar tu Kindle con mayor seguridad. El soporte trasero cuenta con un bolsillo en el que puedes guardar tu identificación o tus tarjetas del banco.

Su único contra es que es más gruesa y pesada que la otra funda de Fintie, pero por el mismo precio es algo a lo que seguro no le prestarás atención. Por cierto, también se vende en distintos colores y estampados (seis en total).

Funda KWMobile, convierte tu Kindle Oasis en una obra de arte

La funda de KWMobile es la que más opciones de diseño ofrece para tu Kindle Oasis. Al momento de escribir este artículo, podías elegir hasta 31 estampados diferentes, con temáticas muy variadas: libro de cuentos, amor, infantil, paisajes, animales, flores y hasta primera página de un periódico.

Además, está fabricada en cuero sintético, un material que le aporta un tacto premium y una durabilidad fantástica a esta funda. Y como todas las anteriores, tiene cierre magnético para asegurar que no se abrirá y dejará expuesto tu Kindle. Su precio varía entre los 27,99 € y 29,99 € según el diseño que elijas.

Zcooooool Clear, una funda transparente para que no te pierdas el bonito diseño de tu Kindle Oasis

¿De qué vale comprarse un dispositivo con un diseño y características geniales si luego vas a esconderlo detrás de una funda? Como en los móviles, también existen fundas transparentes para el Kindle Oasis que te permitirán disfrutar de su aspecto en todo momento mientras lo proteges.

Esta funda está fabricada en poliuretano termoplástico de alta calidad, un material flexible con buena protección contra arañazos y fácil de quitar o poner. ¿Y la resistencia contra golpes y caídas? Eso queda a cargo de los bumbers de las esquinas, que se encargarán de absorber muy bien el impacto. Puede ser tuya por 15,95 €, es la funda más económica de esta lista.

¡Eso es todo! Coméntanos… ¿cuál de estas fundas eligirás para Amazon Kindle Oasis?