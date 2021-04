Xiaomi ha creado el cable irrompible que todos los usuarios del iPhone han estado esperando por años. Pero por qué, es de suponer que Apple es la competencia de Xiaomi entonces por qué harían algo así.

La respuesta es simple, dejando rivalidades a un lado, en el mundo de la tecnología y de los negocios en general lo que importa es vender más y esto es algo que Xiaomi entiende muy bien. Por eso, haber desarrollado un cable irrompible que es compatible con los iPhone hará que los vendan como churros, de eso no queda la menor duda.

¿Por qué deberías comprar este cable para cargar tu iPhone?

Nos guste o no, la calidad de construcción de los iPhone es indiscutible, pero en el caso de sus accesorios no necesariamente tiene que ser así. De hecho, para nadie es un secreto que Apple disfruta capando las opciones de conectividad en sus móviles, tablets y laptops para luego vender más accesorios a un precio inflado. Sin embargo, el caso del cable de carga va más allá, no hay por donde se le mire, simplemente son malos y ya, pero esto podría cambiar dentro de poco.

Ventajas del nuevo cable irrompible de Xiaomi para los iPhone

Las principales ventajas de este cable, además de ser irrompible, es que cuenta con la certificación MFi que garantiza la compatibilidad con los productos de Apple y soporta carga rápida de hasta 20 W, prometiendo cargar el 50% de la batería de un iPhone 12 en media hora.

Pero atención, este cable no solo sirve para cargar a los iPhones, puedes usarlo para cargar iPads o iPods y eso no es todo, también para cargar móviles con puerto de carga tipo-C. Efectivamente, este cable tiene un adaptador tipo-C lo que lo hace muy versátil y sin duda una opción que pocos dejarán pasar. Sin embargo, la principal desventaja es que tan solo mide un metro de largo, algo que en ocasiones puede ser insuficiente para muchos usuarios.

Compra tu cable irrompible para iPhone, iPad o iPod antes de que se acaben

Si te ha gustado este cable irrompible no dudes en ponerlo a prueba por ti mismo. Y lo mejor es que puedes encontrarlo por un precio realmente bajo, 14 euros en AliExpress. Muy por debajo del precio de los cables originales de Apple.

Es probable que con la venta de este cable irrompible Apple espabile y de una buena vez comience a mejorar la calidad de sus cables de carga. Sin embargo, mientras eso pasa no hay mejor opción que esta, así que aprovecha la oferta antes de que se acabe. Y si ya has tenido la oportunidad de tener uno de estos cables, no dudes en compartir tu experiencia dejando un comentario.