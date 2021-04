Admitámoslo de una vez: a todos los gamers nos encantan los dispositivos portátiles para jugar; llámese consola, móvil gaming o portátil. Y es que nos ofrecen la posibilidad de jugar cuándo, dónde y cómo queremos sin tener que estar atados a un televisor, monitor o fuente eléctrica. Ahora bien, también hay que admitir que el juego portátil tiene sus problemas. El principal es sin dudas el limitado sistema de refrigeración de estos dispositivos, pero también hay otros a tener en cuenta como la ergonomía o la protección.

Todo esto se acentúa aún más en el caso particular de los smartphones al ser dispositivos muy compactos que tienen poco espacio para acomodar todos sus componentes. Afortunadamente, en los últimos años fabricantes como RedMagic han demostrado que estos problemas se pueden paliar con arquitecturas avanzadas enfocadas al gaming y, sobre todo, con accesorios. Precisamente, los nuevos RedMagic 6 y sus accesorios son el mejor ejemplo reciente de esto.

Por si no los conoces, los RedMagic 6 y 6 Pro son dos nuevos móviles gaming que ya están a la venta y que usan el bestial procesador Snapdragon 888 con una pantalla a 165 Hz para ofrecerte una experiencia de juego alucinante. Eso sí, para exprimirlos al máximo y disfrutar de todo su potencial, sus accesorios son prácticamente imprescindibles y enseguida te explicamos por qué.

Cómo los accesorios del RedMagic 6 mejoran mucho la experiencia de juego

Los accesorios gaming están diseñados específicamente para ayudarte a sacar el máximo partido a tu teléfono, ya sea solucionando una carencia o potenciando una característica. Los RedMagic 6, por su parte, tienen cuatro accesorios gaming que enseguida te explicaremos qué hacen y cómo pueden mejorar la experiencia de jugar en el móvil.

Ice Dock, dos ventiladores para alcanzar la máxima potencia sin perder rendimiento

Enfriar en muy poco espacio es el reto que enfrentan todos los fabricantes de smartphones gaming. Y es que, cuando se lleva al máximo un procesador ultra potente como el Snapdragon 888, es inevitable que el dispositivo se caliente. La solución que ha ideado RedMagic es implementar un sistema de refrigeración multidimensional ICE 6.0 en el interior del móvil que combina 7 métodos diferentes de disipación de calor. Gracias a ello, los RedMagic 6 prácticamente no se calientan nunca.

Ahora bien, si quieres exprimir al máximo tu RedMagic 6 y jugar a los juegos más potentes de Android en la configuración gráfica y de FPS más alta, el accesorio Ice Dock te será muy útil. Este accesorio se acopla en la parte trasera del móvil para añadirle dos ventiladores extras de 7 hojas y así aumentar al doble la refrigeración. De esa manera, el smartphone no perderá nada de rendimiento, ya que en ningún momento llegará a calentarse en exceso.

Vale la pena resaltar que este doble turboventilador Ice Dock para los RedMagic 6 está muy bien diseñado pues, aunque gira a un máximo de 9000 RPM, es silencioso (no supera los 35 dB). Además, luce muy bien gracias a las 12 luces RGB que tiene incorporadas y que no desentonan con el diseño del móvil. Dicho sea de paso, sus ventiladores y luces se pueden controlar desde una app y no incomodan para nada al jugar. Genial, ¿no crees?

Protective Case, fundas para un mejor agarre y más protección

Tener un smartphone tan potente y espectacular también es una gran responsabilidad. Debes protegerlo como si fuera tu hijo si no quieres que se te dañe con algún descuido o accidente. Y por eso es que las Protective Case (o fundas protectoras) que ofrece RedMagic son indispensables.

En este caso, el fabricante ofrece dos modelos de fundas, aunque ambas protegen al móvil por igual frente a impactos y caídas de grandes alturas. Además, añaden un texturizado en la parte trasera que es agradable al tacto y garantiza un mejor agarre. Las diferencias sutiles entre las dos fundas protectoras del RedMagic 6 están en el diseño del agarre como puedes ver en la imagen de arriba. ¿Tú con cuál te quedas?

Pro Handle, mando para jugar como en una consola

¿Eres gamer y no te llevas bien con los botones táctiles de los juegos para móviles? Puedes usar mandos que se adapten perfectamente a tu teléfono como el Pro Handle del RedMagic 6. Este pequeño (pero poderoso) mando se acopla fácilmente en uno de los lados del dispositivo y te permite jugar con joystick y botones físicos como si se tratase de una consola.

No solo hace que sea más cómodo jugar en tu móvil, sino que también puede mejorar tu precisión en los juegos. Sin dudas, este Pro Handle es un must-have para todos los poseedores de un RedMagic 6.

Cable RedMagic USB-C a USB-C 6A, un metro de cable para cargar y transferir datos

Y ya para terminar, un buen cable con dos puntas USB-C que te permita cargar tu móvil gaming y transferir datos a la vez no puede faltar en ninguna lista de accesorios útiles. Nubia ofrece un cable de estos para sus RedMagic 6 que tiene integrado un pequeño chip el cual detecta cuando la batería está a punto de completarse para reducir la corriente directa y así evitar sobrecargas y alargar la vida útil de la batería. Además, soporta una corriente alta de 6A.

Con este útil cable no solo cargarás rápido tu móvil mientras juegas, sino que también podrás transferir datos sin tener que andar usando distintos cables para cada cosa.

Dónde comprar los accesorios del RedMagic 6 al mejor precio

Todos los accesorios del RedMagic 6 que mencionamos antes están disponibles en el sitio web oficial de la marca a precios tan buenos como los de estos móviles gaming.