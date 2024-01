WhatsApp Tools es una aplicación que permite enviar mensajes anónimos a cualquier contacto de WhatsApp, sin necesidad de tener su número guardado en la agenda. Sin embargo, algunos usuarios han reportado que la aplicación no funciona correctamente y que no pueden enviar los mensajes deseados. ¿Qué hacer en este caso? Aquí te explicamos cómo solucionar el problema de WhatsApp Tools y cómo enviar mensajes anónimos con éxito.

Antes de nada, vale la pena aclarar que WhatsApp Tools es una aplicación web que te permite enviar mensajes anónimos a cualquier número de teléfono que tenga WhatsApp. Solo tienes que ingresar el número del destinatario, el mensaje que quieres enviar y hacer clic en el botón «Enviar». El mensaje se enviará desde un número aleatorio que no se puede rastrear ni bloquear. Así, podrás comunicarte con quien quieras sin dejar rastro.

WhatsApp Tools tiene varias ventajas: es gratis, no requiere registro ni descarga, funciona en cualquier dispositivo y país, y respeta tu privacidad (en teoría). Además, puedes enviar mensajes de texto e imágenes. Sin embargo, también suele fallar mucho, sobre todo, si no sabes cómo usarla. Por eso, a continuación te enseñaremos cómo usar WhatsApp Tools si no funciona.

Para enviar un mensaje anónimo usando WhatsApp Tools, también conocido como WATools, lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Ve a la página web de WhatsApp Tools.

Selecciona la opción Country y elige el país al que pertenece el número al que enviarás un mensaje anónimo.

y elige el país al que pertenece el número al que enviarás un mensaje anónimo. En la casilla que está al lado del país, introduce el número telefónico de la persona a la que enviarás un WhatsApp anónimo. Ojo, en esta casilla no va el código de área.

de la persona a la que enviarás un WhatsApp anónimo. Ojo, en esta casilla no va el código de área. Ahora, en la casilla grande de abajo ingresa el mensaje de texto que quieres enviar.

que quieres enviar. Opcionalmente, puedes tocar el botón Attach image para adjuntar una imagen al mensaje.

para adjuntar una imagen al mensaje. Cuando estés listo, presiona el botón Send Message.

Lo más probable es que después de pulsar el botón «Send Mensaje» te aparezca el error «Unknown error. Please try again» en un recuadro amarillo. Enseguida te explicaremos por qué ocurre este error y cómo se soluciona.

WhatsApp Tools no siempre funciona correctamente, y puede haber varias razones para ello. Algunas de las posibles causas son:

Hay mucho tráfico y los servidores están ocupados . Es la causa más probable de que WhatsApp Tools esté caído.

. Es la causa más probable de que WhatsApp Tools esté caído. La aplicación en los servidores de WhatsApp Tools no está actualizada a la última versión disponible, lo que puede provocar errores o incompatibilidades con WhatsApp.

a la última versión disponible, lo que puede provocar errores o incompatibilidades con WhatsApp. El destinatario del mensaje anónimo ha bloqueado o reportado al número que usa WhatsApp Tools , lo que impide que reciba los mensajes. Si alguien más ya le ha enviado WhatsApp anónimos con esta herramienta, seguramente ya la ha bloqueado.

, lo que impide que reciba los mensajes. Si alguien más ya le ha enviado WhatsApp anónimos con esta herramienta, seguramente ya la ha bloqueado. El número que usa WhatsApp Tools está suspendido o baneado por WhatsApp , debido a un uso indebido o abusivo de la aplicación. Meta (los desarrolladores de WhatsApp) considera que los mensajes anónimos son spam, por lo que es muy factible que hayan decidido dar de baja los números que usa WhatsApp Tools para esta función.

, debido a un uso indebido o abusivo de la aplicación. Meta (los desarrolladores de WhatsApp) considera que los mensajes anónimos son spam, por lo que es muy factible que hayan decidido dar de baja los números que usa WhatsApp Tools para esta función. La conexión a internet es débil o inestable, lo que dificulta el envío y la recepción de los mensajes.

Lo primero que debes hacer es verificar si estás entrando en la web oficial de WhatsApp Tools y no una falsa que solo te está engañando. Recuerda que la dirección web correcta es «https://watools.io/send-anonymous-message» (sin comillas).

Si aun así WhatsApp Tools no funciona, puede deberse a que tu conexión a Internet sea deficiente o inestable. Para enviar mensajes anónimos, necesitas tener una buena conexión de datos o WiFi, ya que la aplicación utiliza un servidor externo para ocultar tu identidad. Si tu conexión es lenta o se interrumpe con frecuencia, es posible que los mensajes no se envíen o se retrasen. Para mejorar tu conexión, puedes acercarte al router WiFi, apagar y encender el modo avión o reiniciar tu teléfono.

Finalmente, si nada de lo anterior funciona, puede que el problema sea del servidor de WhatsApp Tools y no de tu dispositivo. En ese caso, no hay mucho que puedas hacer más que esperar a que se solucione el fallo o buscar otra aplicación alternativa para enviar mensajes anónimos. Algunas opciones son Wassame, Anonymouse o WhatsFake, aunque debemos decirte que WhatsApp ha venido bloqueando estas webs con el pasar de los años, por lo que probablemente tampoco funciona.

Aunque hayas aplicado todas las soluciones anteriores, es muy probable que WhatsApp Tools siga sin funcionar para ti y no puedas enviar mensajes anónimos. Así que este es el momento en el que te preguntas… «¿Es WhatsApp Tools un timo?«. Pues, en nuestra experiencia, sí que lo es.

Por más soluciones que probamos, incluyendo cambiar de navegador, red y dispositivo, desactivar los bloqueadores de anuncios, intentar a distintas horas del día, utilizar distintos números de teléfono de diferentes regiones, y más… WhatsApp Tools nunca funcionó en nuestro caso y seguramente no funcione para nadie. Al parecer es simplemente una herramienta creada para atraer a quienes desean una función como esta. ¿Con qué objetivo? Probablemente, para invitarlos a descargar la otra app de WhatsApp Tools llamada WA Watcher que no tiene nada que ver con mensajes anónimos.

Lo curioso es que en las reseñas de WA Watcher hay muchos usuarios quejándose de que esta app tampoco funciona a pesar de haber pagado por ella. Por tanto, no te recomendamos las herramientas de WATools.io. No sabemos qué pretende este desarrollador lanzando aplicaciones que no funcionan, pero de seguro nada bueno.

De igual forma, es importante tener cuidado con otras apps similares que se anuncian como herramientas para mejorar WhatsApp, ya que muchas de ellas son fraudulentas y pueden poner en riesgo tu seguridad y privacidad.

Esperamos que estos consejos te hayan servido para solucionar el problema de WhatsApp Tools y que puedas enviar mensajes anónimos (o no) sin problemas. Recuerda usar esta aplicación con responsabilidad y respeto, y no para molestar o acosar a otras personas.