Todos los móviles Android con servicios de Google, incluidos los Xiaomi, Redmi y POCO que se venden de este lado del mundo, incluyen un sistema de seguridad ligado a la cuenta de Google del propietario del dispositivo. Este sistema se llama FRP (siglas en inglés de Protección de Restablecimiento de fábrica) y evita que cualquier persona pueda coger un móvil y reiniciarlo de fábrica para poder usarlo.

Ahora bien, si has olvidado la contraseña de tu Xiaomi, o has comprado uno de segunda mano, y tras un restablecimiento te pide una contraseña, PIN o patrón que desconoces, necesitas saber cómo saltarse FRP en Xiaomi. Aquí te enseñaremos cómo hacerlo paso a paso, no sin antes explicarte todo lo que necesitas saber al respecto.

Qué es el bloqueo FPR en móviles Xiaomi: ventajas y desventajas

FRP es un bloqueo contra el restablecimiento de fábrica que tienen los móviles Android, como los Xiaomi, que está diseñado para evitar que alguien robe tu móvil y pueda usarlo después de resetearlo. ¿Cómo lo hace? Solicitando la contraseña, PIN, huella o patrón que se había configurado previamente en el móvil, que está ligado a la cuenta de Google del propietario. Así, si no se introduce la clave de acceso correcta, el sistema no te dejará usar el móvil nunca más.

Por consiguiente, si tu móvil Xiaomi o Redmi está ligado a una cuenta de Google y no te sabes su contraseña o datos de inicio de sesión, no podrás restablecerlo de fábrica sin perder el acceso debido al bloqueo FRP. De esa manera, lo que se supone que es una ventaja para proteger a los usuarios, se convierte en una desventaja para los olvidadizos y para quienes compran móviles de segunda mano.

Afortunadamente, existen varios métodos para saltarse FRP en Xiaomi o Redmi, aunque no todos funcionan y algunos son complicados de aplicar. Pero no te preocupes, pues enseguida te mostraremos una de formas más sencillas de saltarse este bloqueo.

Cómo saltarse el bloqueo FRP en Xiaomi o Redmi

Una de las maneras más fáciles de saltarse el bloqueo FRP en Xiaomi o Redmi es con el programa iToolab UnlockGo (Android). Solo tienes que seguir estos pasos para hacerlo:

Descarga iToolab UnlockGo (Android) e instálalo en tu PC.

Conecta tu Xiaomi o Redmi al ordenador en cuestión y abre el programa iToolab UnlockGo (Android).

en cuestión y abre el programa iToolab UnlockGo (Android). Pulsa en Bypass Xiaomi FRP para empezar.

para empezar. Sigue las instrucciones en pantalla para entrar en modo fastboot .

. Con los botones de volumen, selecciona en el móvil la opción Connect with MIAssistant y confirma con el botón de encendido.

y confirma con el botón de encendido. Seguidamente, haz clic en Continue .

. Después de unos segundos, tu Xiaomi o Redmi debería reiniciarse solo sin el bloqueo FRP y libre de cualquier verificación de cuenta de Google.

¡Listo! Esto debería ser suficiente para deshacerte del bloqueo FRP en tu smartphone Xiaomi.

iToolab UnlockGo (Android), una app muy útil para saltarse el bloqueo FRP

¿Por qué elegimos iToolab UnlockGo (Android)? Porque es una de las mejores apps que hemos probado para anular FRP en Xiaomi. Funciona con todos los móviles Xiaomi, Redmi e incluso POCO que cuenten con Android 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 y es muy fácil de usar. ¡Con solo hacer un clic te saltarás el bloqueo FRP! Además, no requiere descargar ninguna otra herramienta y el procedimiento a seguir para usarla no es para nada complicado.

Por cierto, es importante remarcar que permite saltarse FRP en móviles Xiaomi y Redmi con MIUI 10, 11, 12, 13, 14 y versiones posteriores seguramente también.

Y no solo te servirá para problemas de FRP, sino también para eliminar todos los tipos de bloqueos de pantalla Android, incluyendo PIN, patrón, contraseña y huellas dactilares. Dicho sea de paso, su compatibilidad no se limita a móviles de Xiaomi. También soporta 2000 dispositivos Android, tanto móviles como tablets, de marcas como Samsung, HUAWEI, Motorola, etc.

Cómo evitar el bloqueo FRP en Xiaomi antes de reiniciar de fábrica

Antes de cometer el error de restablecer de fábrica tu Xiaomi sin saber la contraseña, deberías desvincular la cuenta de Google del móvil para así desactivar el bloqueo FRP. Haz lo siguiente para quitar FPR en Xiaomi antes de resetearlo:

Desbloquea tu dispositivo y abre la app Ajustes .

. Selecciona la opción Nube y cuentas .

. Pulsa en Cuentas .

. Entra en la cuenta de Google .

. Presiona el botón de los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Toca en Eliminar cuenta y confirma la elección.

Después de hacer esto, ya puedes restablecer de fábrica tu Xiaomi o Redmi sin miedo a que quede bloqueo por FRP. Y es que, en teoría, Google no te pedirá verificar ninguna cuenta para acceder al móvil.

Saltarse FRP en Xiaomi o Redmi es muy fácil, si tienes la herramienta adecuada

Si quieres saltarte la protección FRP en tu Xiaomi o Redmi sin complicaciones de forma fácil y rápida, tu mejor opción es iToolab UnlockGo (Android). Es un programa sencillo y muy fácil de utilizar que con solo hacer un clic te permite desbloquear FRP en tu Xiaomi. Te resultará de gran ayuda cuando quieras recuperar el acceso a un móvil del cual no tienes la contraseña, ya sea porque la has olvidado o perdido. Además, si sueles comprar móviles de segundo mando, iToolab UnlockGo (Android) no debería faltar en tu PC. ¡Muy recomendado!