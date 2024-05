Cómo ver los comentarios que he hecho en YouTube desde el móvil

YouTube siempre ha logrado diferenciarse del resto de las plataformas por su comunidad, pues son millones de usuarios los que comparten opiniones, experiencias y hasta consejos dentro del cajón de comentarios que pone a disposición YouTube en todos los vídeos (siempre y cuando el creador de contenido no lo inhabilite).

Teniendo en cuenta que YouTube quiere que los usuarios interactúen con los vídeos, es extremadamente común que los vídeos con más de 1000 visualizaciones tengan al menos 10 comentarios. Si bien el sistema que permite dejar comentarios en los distintos vídeos que se publican en YouTube es sencillo de utilizar, hay algo que pone en “jaque” dicho ecosistema.

Básicamente, ver los comentarios que hemos publicado dentro de YouTube es una tarea prácticamente imposible, ¿por qué? Porque Google no ofrece un acceso directo al historial de comentarios publicados en YouTube. O sea, si queremos editar o eliminar algún comentario en concreto, deberemos realizar varios pasos para poder al apartado en donde se almacenan todos los comentarios que hemos realizado.

¡No desesperes! Ver los comentarios que has hecho en YouTube desde tu móvil es posible

Como bien dijimos más arriba, entrar en nuestro historial de comentarios en YouTube es una tarea complicada… Pero no imposible. Siguiendo los pasos que te mostraremos en este tutorial, podrás ver todos tus comentarios en YouTube en cuestión de minutos.

Así mismo, el tutorial sirve para acceder a dicho historial a través de cualquier dispositivo móvil, algo que años atrás era prácticamente imposible (solo se podían ver los comentarios publicados en YouTube desde el ordenador).

Abre la app de YouTube desde tu teléfono. Una vez dentro de la misma, pincha sobre tu cuenta (abajo a la derecha de la pantalla).

Dentro de tu perfil de YouTube, tienes que presionar sobre el pequeño engranaje que aparece en la esquina superior de la pantalla.

que aparece en la esquina superior de la pantalla. Ingresa en el apartado llamado “Administrar todo el historial”.

Presiona sobre la pestaña que dice “Interacciones”.

Dale a la opción “Comentarios y respuestas”.

En segundos, YouTube te mostrará todos los comentarios que has hecho con esa cuenta de Google.

Al igual que en otras plataformas y redes sociales, como por ejemplo cuando se intentan ver los comentarios que has hecho en TikTok, podrás no solo eliminar los comentarios publicados en vídeos de YouTube, también podrás editarlos (siempre y cuando el cajón de comentarios no se haya inhabilitado).