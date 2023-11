Chrome es uno de los mejores navegadores para móviles Android. Sin embargo, la app de Google tiene un serio problema que muchos usuarios llevan años reportando: el excesivo consumo de batería. Es bien sabido que este navegador es de los que más se beben la batería del teléfono. Por suerte, existe una forma de reducir su consumo energético de manera significativa… ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues enseguida te lo explicamos.

Cómo reducir el consumo de batería de Chrome en Android

Existen 4 ajustes que puedes hacer para disminuir el consumo de batería de Google Chrome. Y lo mejor de todo es que es muy fácil hacer estos cambios. A continuación, te contamos los pasos a seguir para hacer que Google Chrome consuma menos batería en tu móvil Android.

Recuerda cerrar todas las pestañas que no necesites

Si tienes la costumbre de salir de Chrome cerrando la app del tirón, debes saber que es muy probable que estés acumulando un montón pestañas sin cerrar. Y si, aunque no lo creas, estas suponen un mayor trabajo para la app y, por ende, un consumo de energía adicional. Por ello, lo primero que debes hacer para ahorrar energía al usar Chrome es cerrar todas las pestañas que no uses… ¿No sabes cómo hacerlo? Pues descuida, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la app de Chrome en tu móvil.

de Chrome en tu móvil. Pulsa en el botón Pestañas que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Por último, presiona en la (X) para cerrar todas las pestañas que tengas abiertas y que ya no necesites.

Configura los ajustes de consumo de energía de Chrome

El navegador Chrome es una de las apps que más consumen energía en segundo plano, es decir, en ese momento en el que no la estás usando, pero se encuentra ejecutando procesos de fondo como actualizaciones o sincronización de datos. Por ello, otra de las cosas que puedes hacer para reducir el consumo de energía de esta app es restringir su actividad en segundo plano de la siguiente manera:

Abre la Configuración de tu móvil.

de tu móvil. Pulsa en el apartado Aplicaciones y luego en Administrador de aplicaciones .

y luego en . En este apartado busca la app de Chrome y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Lo siguiente será presionar en Ahorro de batería .

. Aquí puedes elegir la opción Restringir actividad en segundo plano para ahorrar al máximo la batería del móvil, o la opción Ahorro de batería para reducir en menor grado el consumo de energía.

Desactiva la sincronización automática

Si has iniciado sesión en Chrome con tu cuenta de Google, es probable que tengas activada la sincronización de datos. Esta es una función que sincroniza automáticamente la configuración, pestañas, historial, contraseñas y otros datos del navegador en todos los dispositivos en los que uses Chrome con tu cuenta.

Pues bien, como puedes imaginar, la sincronización automática de Chrome consume una cantidad significativa de batería… ¿Cómo se desactiva esta función? Pues siguiendo estos pasos:

En la app de Chrome pulsa sobre el botón de opciones que está en la esquina superior derecha.

pulsa sobre el que está en la esquina superior derecha. Ahora presiona en Configuración y luego en Sincronización .

y luego en . Finalmente, pulsa en Salir y desactivar la sincronización, luego en Aceptar y listo.

Desactiva la precarga de páginas web

Finalmente, otra de las cosas que puedes hacer para reducir el consumo de energía de Chrome es desactivar la precarga de páginas. Esta es una opción que, en teoría, acelera la navegación, ya que carga páginas que Chrome intuye que visitarás. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los usuarios no ingresa a estas webs que Chrome precarga, por lo que te recomendamos desactivarla de la siguiente manera:

En la app de Chrome pulsa sobre el botón de opciones que está en la esquina superior derecha.

pulsa sobre el que está en la esquina superior derecha. Lo siguiente será pulsar en Configuración y luego en Privacidad y seguridad .

y luego en . Finalmente, presiona en Precargar páginas y elige la opción Sin precarga.

Y tú… ¿Harás todos estos ajustes para ahorrar batería en tu móvil al usar Google Chrome?