¿Te gustaría disfrutar de una experiencia más cómoda para tus ojos mientras exploras el amplio catálogo de AliExpress? ¡Entonces, estás en el lugar adecuado! En este artículo, te revelaremos cómo poner AliExpress en modo oscuro desde tu móvil o PC, una característica cada vez más solicitada por los usuarios de la actualidad.

Y es que imagina por un segundo poder navegar por miles de productos, desde electrónica hasta moda, con una interfaz que protege tus ojos durante esas sesiones nocturnas de compras o navegación.

Gracias al popular dark mode, podrás disfrutar de una estética elegante y relajante, reduciendo la fatiga visual y ahorrando energía en dispositivos con pantallas OLED.

Por tal motivo, te mostraremos los métodos para activar el modo oscuro en AliExpress, tanto si accedes desde tu smartphone como desde tu computador. ¡Comencemos!

¿AliExpress tiene modo oscuro?

AliExpress no ofrece una funcionalidad de modo oscuro en su plataforma web ni en su aplicación para dispositivos Android de forma oficial. No obstante, esta ausencia no representa un obstáculo para futuras mejoras.

En lugar de depender únicamente de esta función, existen otros métodos disponibles para ordenadores y teléfonos inteligentes que nos permiten alcanzar nuestros objetivos.

Cómo habilitar el modo oscuro en AliExpress desde PC

A continuación, te proporciono los pasos para habilitar el modo oscuro en AliExpress desde un PC, ya sea configurando Google Chrome o con una de las extensiones más usadas de este navegador:

Configurando Google Chrome

Abre Google Chrome en tu ordenador.

en tu ordenador. Escribe «chrome://flags» (sin comillas) en la barra de direcciones y presiona Enter.

(sin comillas) en la barra de direcciones y presiona Enter. En la página de «Experiencias» , verás un cuadro de búsqueda. Escribe «Dark» en el cuadro de búsqueda para filtrar las opciones relacionadas con el modo oscuro.

, verás un cuadro de búsqueda. Escribe en el cuadro de búsqueda para filtrar las opciones relacionadas con el modo oscuro. Localiza la bandera llamada «Auto Dark Mode for Web Contents» .

. Haz clic en el menú desplegable que aparece al lado de la bandera y selecciona «Enabled» (Habilitar).

(Habilitar). A continuación, te pedirá reiniciar Google Chrome para que los cambios tengan efecto. Haz clic en «Relaunch» (Volver abrir) para reiniciar el navegador.

Una vez que Google Chrome se haya reiniciado, el modo oscuro estará habilitado para los contenidos web, y AliExpress debería mostrar automáticamente su pantalla principal en modo oscuro.

Con una extensión de Google Chrome

Abre Google Chrome en tu PC.

en tu PC. Ve a la tienda de extensiones de Chrome buscando «Chrome Web Store» en tu motor de búsqueda.

Una vez en la Chrome Web Store, utiliza la barra de búsqueda para buscar «Modo nocturno para AliExpress» o una extensión similar.

o una extensión similar. Haz clic en «Añadir a Chrome» y luego en «Añadir extensión» en el cuadro de confirmación.

Una vez instalada la extensión, verás su icono en la barra de extensiones de Chrome, cerca de la esquina superior derecha.

Abre AliExpress en una nueva pestaña y deberías ver que la extensión aplica automáticamente el modo oscuro al sitio web, tal cual como se muestra en la imagen.

Siguiendo estos pasos, deberías poder disfrutar del modo oscuro en AliExpress desde tu ordenador.

Cómo habilitar el modo oscuro en AliExpress desde el móvil

Abre la aplicación «Google Chrome» en tu dispositivo Android.

en tu dispositivo Android. En la barra de direcciones, escribe «chrome://flags» (sin comillas) y presiona «Enter» .

(sin comillas) y presiona . Aparecerá una página llamada «Experiencias de Chrome» . En la barra de búsqueda en la parte superior, escribe «Dark» y se filtrarán las opciones relacionadas con el modo oscuro.

. En la barra de búsqueda en la parte superior, escribe y se filtrarán las opciones relacionadas con el modo oscuro. Busca la opción «Auto Dark Mode for Web Contents» .

. Junto a esta opción, verás un menú desplegable. Selecciona «Enabled» (Habilitado).

(Habilitado). Una vez hayas realizado el cambio, te aparecerá el botón «Relaunch» en la parte inferior para reiniciar Chrome. Haz clic en ese botón para que los cambios se guarden correctamente.

en la parte inferior para reiniciar Chrome. Haz clic en ese botón para que los cambios se guarden correctamente. Después de reiniciar Chrome, dirígete a la página de inicio y abre el sitio web de AliExpress. La interfaz de AliExpress debería adaptarse automáticamente al modo oscuro.

En este punto, la aplicación de AliExpress debería mostrar ahora su interfaz en modo oscuro en tu Android, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia más cómoda durante la noche o en entornos de poca luz.