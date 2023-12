Cómo crear canciones con IA usando Microsoft Copilot

Generar imágenes, crear vídeos y hasta escribir textos originales, esta y muchas otras cosas más son las que pueden hacer las distintas herramientas con inteligencia artificial que podemos encontrar en Internet actualmente.

Si ya has interactuado con esas herramientas para generar contenido, pero aún no has podido crear canciones desde cero utilizando IA porque costaba mucho trabajo entender cómo funcionaban esas opciones, Microsoft ha presentado una alternativa que simplifica y mucho las cosas.

De la mano de Suno IA, y en conjunto con el buscador inteligente de Microsoft, Copilot, se ha añadido una herramienta a su asistente que le permite a cualquier persona crear canciones personalizadas a través de un simple mensaje.

Así puedes crear canciones con IA usando Microsoft Copilot

Si te interesa saber cómo acceder a esta función a través de Microsoft Copilot, lo único que deberás hacer es llevar a cabo el siguiente tutorial. Eso sí, deberás tener una cuenta de Microsoft para poder utilizar el complemento que permite crear canciones.

Crear canciones con Microsoft Copilot 1 de 4

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el sitio web de Microsoft Copilot.

Una vez que estés dentro de dicha página web, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft , y posteriormente clicar sobre la opción que dice “Complementos”, la cual se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

, y posteriormente clicar sobre la opción que dice “Complementos”, la cual se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varios complementos, activa el que dice “Suno” presionando sobre el botón que se ubica a la derecha del respectivo complemento.

que se ubica a la derecha del respectivo complemento. Con el complemento de Copilot ya activado, deberás escribir un prompt para que Suno pueda crear una canció n. Puedes utilizar el siguiente prompt a modo de ejemplo: “crea una canción moderna que sirva para trabajar desde casa y que sea alegre”. Habiendo escrito el prompt, tendrás que pinchar sobre el botón “Enviar”.

n. Puedes utilizar el siguiente prompt a modo de ejemplo: “crea una canción moderna que sirva para trabajar desde casa y que sea alegre”. Habiendo escrito el prompt, tendrás que pinchar sobre el botón “Enviar”. Microsoft Copilot comenzará a crear la canción usando Suno. El resultado final aparecerá dentro del propio buscador, el cual podrás descargarlo, o bien reproducirlo desde el navegador.

Es necesario remarcar que si usas la versión gratuita de este complemento, no podrás utilizar las canciones creadas en ámbitos comerciales. Así mismo, se detalla que todos aquellos que cuenten con una suscripción, estarán obligados a añadir una atribución al momento de utilizar la canción que ha sido creada usando Suno IA.