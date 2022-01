Si estás necesitando cambiar el idioma de WhatsApp por algún tipo de motivo en especial, queremos decirte que aquí encontrarás un tutorial para poder lograrlo.

Al tratarse de un procedimiento que está algo «escondido», la mayoría de las personas que quieren llevar a cabo esta acción, terminan desistiendo, ¿por qué? Por el simple motivo de que WhatsApp no dispone de ninguna opción que permita cambiar el idioma de la aplicación.

Teniendo esto en cuenta, es correcto decir que la única forma que existe para cambiar de idioma en WhatsApp, es a través de las opciones que brindan los distintos dispositivos móviles que poseen Android en su interior.

¡No desesperes! Cambiar el idioma de WhatsApp es posible, y es así de fácil

En resumen, lo único que tienes que hacer para poder cambiar el idioma de WhatsApp, es cambiar el idioma de tu móvil Android. Si no sabes cómo hacer esto, esta guía podría ayudarte:

Lo primero que debes hacer, es ingresar en los “Ajustes” de tu dispositivo móvil Android.

Una vez allí, tendrás que entrar en el apartado que dice “Sistema”.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción “Idiomas y entradas”.

Vete hasta la opción que dice “Idiomas” y pincha sobre la misma.

Dale a la opción que lleva el nombre de “Agregar un idioma”.

Selecciona el idioma que deseas añadir en tu móvil Android.

en tu móvil Android. Arrastra dicho idioma hasta la primera posición .

. Vuelve a la pantalla principal de tu móvil (debes pinchar sobre el botón Home).

(debes pinchar sobre el botón Home). Abre la app de WhatsApp .

. En segundos, WhatsApp cambiará de idioma.

Cabe destacar que WhatsApp tomará el idioma que has seleccionado en los ajustes de tu móvil Android. Eso sí, hay ocasiones en las que la app no hace esto, ¿a qué se debe este error? A WhatsApp Beta. Si has descargado e instalado esta versión de WhatsApp, te recomendamos verificar si hay una nueva actualización.

Sin nada más que añadir, es necesario aclarar que el idioma solo se cambiará en la app de WhatsApp que tienes instalada en tu móvil. O sea, WhatsApp Web seguirá estando en el idioma que tenías al momento de vincular tu cuenta (tendrás que volver a escanear el código QR para que cambie el idioma).