Ya comparamos la nueva Galaxy Tab S9 Ultra contra la Galaxy Tab S8 Ultra, pero ¿qué pasa con los modelos más sencillos? La Galaxy Tab S9 estándar es una tablet mucho más pequeña que las recién mencionadas, pero igual de increíble. ¿Será capaz de hacerle mella a la Galaxy Tab S8? El modelo de 2022 ha demostrado ser excelente y una de las mejores tablets de su generación, así que no se la pondrá fácil.

Para sacarte de toda duda decidimos ponerlas cara a cara y a continuación descubrirás si la nueva generación vale tanto la pena como la anterior. Comparamos la Samsung Galaxy Tab S9 vs. Galaxy Tab S8 y estos fueron los resultados.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy Tab S9 versus Galaxy Tab S8

Especificaciones Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S8

Dimensiones y peso 165,8 x 254,3 x 5,9 mm. 498 gramos. 165,3 x 253,8 x 6,3 mm. 503 gramos. Pantalla 11″ WQXGA+ (2560 x 11600 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y Gorilla Glass Victus. 11″ WQXGA+ (2560 x 11600 píxeles) con panel TFT LCD, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 / 12 GB LPDDR5X. 8/ 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 4.0 (ampliable). 128 /256 GB UFS 3.1 (ampliable). Cámara Trasera Principal de 13 MP con f/2.0 y AF.

Flash LED y grabación en 4K a 60 fps. Principal de 13 MP con f/2.0 y AF.

Ultra gran angular de 6 MP con f/2.2.

Flash LED y grabación en 4K a 60 fps. Cámara Frontal Ultra gran angular de 12 MP con f/2.4 y campo visual de 120º. Conectividad WiFi 6E de triple banda, SIM 5G (opcional), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, cuatro altavoces estéreo Hi-Res, Dolby Atmos, protección IP68, lector de huellas bajo la pantalla, conector magnético para accesorios, SPen incluido y USB-C. WiFi 6 de doble banda, SIM 5G (opcional), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, cuatro altavoces estéreo Hi-Res, Dolby Atmos, lector de huellas bajo la pantalla, conector magnético para accesorios, SPen incluido y USB-C. Batería 8.400 mAh con carga rápida de 45 W. 8.000 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1. Android 12 con One UI 4.1 (actualizable a Android 13). Precio Desde 899 €. Desde 749 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

La Galaxy Tab S9 se pasa a las pantallas AMOLED y recibe protección IP68 contra polvo y agua

En honor a la verdad, Samsung decidió optar por el camino fácil en algunos elementos de sus nuevas Galaxy Tab. Aplicaron la clásica de “si funciona, ¿para qué cambiarlo?” Y por ello decidieron mantener algunas especificaciones de la octava generación en la novena.

Ejemplo de esto lo puedes encontrar en la pantalla de la Galaxy Tab S9, que es casi idéntica a la de la Galaxy Tab S8: 11 pulgadas, resolución WQXGA+, tasa de refresco de 120 HZ y HDR10+. Ojo, sí que hay diferencias, porque tampoco es que Samsung quiera venderte la misma tablet con nuevo precio.

¿Cuál es? Que la Galaxy Tab S9 estrena un panel Dynamic AMOLED 2X de mucha mejor calidad y mucho menor consumo que la ponen a la par de sus hermanas mayores. Este es un salto importante, pues la Galaxy Tab S8 llevaba un modesto panel TFT que no era malo, pero tampoco tenía nada especial.

Algo similar sucede con el cuerpo de este par. Las dos están fabricadas con cuerpos y marcos de aluminio, un material de altísima calidad. Sin embargo, la tablet de 2023 gana la certificación IP68 que no tiene la de 2022. Es decir, se convierte en una tablet resistente al polvo y el agua.

El diseño también cambia un poco, pues la Tab S9 se pone al día al seguir las líneas del resto del catálogo de Samsung. Entonces, ¿la Tab S8 se quedó anticuada? Nada más alejado de la realidad, pues sigue siendo genial (de hecho, a mí me gusta más, pero eso ya es algo subjetivo).

Y para cerrar esta sección, debes saber que ambas comparten los cuatro altavoces estéreo Hi-Res y el soporte magnético para el SPen (que viene en la caja).

La Galaxy Tab S9 es un 35% más potente que la Galaxy Tab S8, pero esta tampoco es manca

Como era previsible, Samsung equipó a todas sus tablets insignia de 2023 con el Snapdragon 8 gen 2, uno de los chips más potentes del año. Y tal como mencionamos en la comparativa de los modelos Ultra, «es claramente superior al Snapdragon 8 Gen 1”.

De la Galaxy Tab S9 todavía no hay benchmarks filtrados que puedan darnos luces más precisas respecto a la Galaxy Tab S8. No obstante, sabemos que el Snapdragon 8 Gen 2 es un 35% más potente y un 40% más eficiente que el Snapdragon 8 Gen 1. No lo decimos nosotros, sino la mismísima Qualcomm, así que es la diferencia mínima que puedes esperar. ¿Eso significa que la Galaxy Tab S8 sea una mala apuesta? Para nada, sigue siendo una tablet muy potente capaz de aguantar las tareas más duras.

Junto a esto, otra novedad de la Galaxy Tab S9 es que lleva RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0, dos formatos más veloces. Sin embargo, las configuraciones se repiten respecto a la Galaxy Tab S8: 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento.

Por cierto, la batería de la Galaxy Tab S9 es de 8400 mAh y la de la Tab S8 es de 8000 mAh. Amabas tienen carga rápida de 45 W.

La Galaxy Tab S8 tiene dos cámaras traseras, a la Galaxy Tab S9 se le perdió una en el camino

Aunque hasta ahora la Galaxy Tab S9 triunfó en prácticamente todo, lamentamos decirte que hay un apartado en el que pierde frente a su rival: el de las cámaras. La Galaxy Tab S8 tiene dos sensores traseros, uno principal de 13 MP con autoenfoque (AF) y un ultra gran angular de 6 MP. Mientras, en el frontal hay una cámara ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 120º.

La Galaxy Tab S9 mantiene la cámara trasera de 13 MP con AF, pero pierde el sensor auxiliar, un claro paso hacia atrás. Por suerte, la cámara frontal sí sigue siendo el mismo ultra gran angular de 12 MP.

Sabiendo esto, es obvio que la Galaxy Tab S8 es una tablet más versátil para tomar fotos. Aparte, al ser los mismos sensores no debería haber grandes diferencias en cuanto a calidad. Quizás los encuentres en el modo nocturno porque la Tab S9 tiene una versión mejorada de Nightography, pero seguramente pronto la obtendrá la de 2022.

Conclusiones: la Galaxy Tab S9 es una evolución clara de la Galaxy Tab S8, aunque le falte una cámara

Tras leer toda la comparativa seguramente te quedó claro que la Galaxy Tab S9 es una gran mejora de la Galaxy Tab S8. De hecho, nos atrevemos a decir que de las tres nuevas tablets es la que se lleva la mejor parte.

La Galaxy Tab S9 no solo es mucho más potente, tiene protección IP68 y batería más grande, también tiene una pantalla de mejor calidad. Sí, es cierto que tiene una cámara menos, pero eso es una tontería si lo comparas con el resto de beneficios. ¿Estamos claros en esto? ¡Perfecto!

Ahora bien, con los precios la cosa sí que se pone muy interesante. La tablet de 2023 parte desde los 899 €, mientras que la de 2022 partía con un precio base de 749 €. La diferencia es de 150 €, pero resulta que la Galaxy Tab S8 de 8 GB + 128 GB fácilmente se consigue en Amazon por 689 €. En ese caso la diferencia asciende hasta los 210 € y esto pone en aprietos la tablet de novena generación.

Tomando en cuenta esto, si logras conseguir la Galaxy Tab S8 por menos de 700 €, es mejor compra. En caso de no hacerlo, estira un poco más tu presupuesto y vete a por la Galaxy Tab S9 de una vez. Y si ya tienes la Galaxy Tab S8, olvídate de dar el salto a la Tab S9 y espera mejor a las Galaxy Tab S10.