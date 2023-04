El mercado de tablets de tinta electrónicas continua vigente en pleno 2023 y esto es gracias a marcas como Onyx que aún siguen apostando por este tipo de productos. A principios de año el fabricante lanzó la Onyx Boox Tab X, un lector de eBooks con mucha potencia. Y ahora acaban de presentar una versión con pantalla a color de la Boox Tab Ultra lanzada a principios de año. A continuación, te contamos todas las características y precio de la Onyx Boox Tab Ultra C.

Características del Onyx Boox Tab Ultra C

La Boox Tab Ultra C es una tablet de tinta electrónica que lleva una pantalla de 10,3 pulgadas de tipo Kaleido 3 que le permite ofrecer modo monocromático en resolución Full HD+ (1080p) y un modo a color con resolución HD+(720p) de hasta 4096 tonalidades. Hay que recordar que se trata de un panel de tinta electrónica, por lo que no esperes un nivel de brillo o una gama de colores como las que ofrece una pantalla AMOLED o LCD (estas tablets son para leer, dibujar o redactar, no para ver pelis y series).

Características Onyx Boox Tab Ultra C Dimensiones y peso 225 × 184,5 × 6,7 mm. 480 gramos. Pantalla 10,3″ resolución en blanco y negro Full HD+ (2480 x 1860 puntos y 300 ppi), resolución a color HD+ (1240 x 930 píxeles y 150 ppi) panel de cristal Kaleido 3 con 4096 colores y repuesta táctil de 4096 niveles de sensibilidad a la presión. Procesador Octa-core avanzado de Qualcomm. RAM 4 GB de tipo LPDDR4X.

Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1. Cámara 16 MP. Conectividad USB-C, OTG, Bluetooth 5.0, WiFi 5 de doble banda y lector de huella lateral.

Formatos compatibles

PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV y MP3. Sistema operativo

Android 11 con Google Play Store incluida.

Batería 6300 mAh.

Procesador de Qualcomm, sensor de 16 MP para escanear documentos y Android 11

Otra cosa interesante de este lector de eBooks a color es que ofrece un gran rendimiento. Esto es gracias a su procesador ocho núcleos de Qualcomm que está acompañado de 4 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento. Además, trae una cámara trasera de 16 megapíxeles que no es para tomar fotos, sino para escanear documentos. Finalmente, hay que mencionar que viene con un batería de 6300 mAh y una versión no tan reciente del sistema operativo de Google: Android 11.

Precio y disponibilidad del Onyx Boox Tab Ultra C

La nueva Boox Onyx Tab Ultra C tiene un precio oficial de 649,99 euros y por el momento solo se puede comprar desde la web del fabricante. Sin embargo, es muy probable que en los próximos meses llegue a tiendas minoristas como Amazon. Y, aunque ya se puede reservar, los envíos iniciarán el próximo 10 de mayo.