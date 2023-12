Si estás buscando un robot aspirador que se adapte a tu casa de dimensiones reducidas, el SwitchBot K10+ es actualmente uno de los más recomendados. Se trata de un modelo compacto que puede limpiar zonas difíciles de alcanzar, como debajo de las sillas o entre los muebles. Su potencia no es la más alta, pero cumple con su función de mantener el suelo limpio. Además, tiene una base que vacía el depósito automáticamente, así que no tendrás que preocuparte por eso.

En esta review te contaré mi experiencia con el SwitchBot K10+, sus ventajas y desventajas, y al final te dejaré mi opinión final sobre si vale la pena comprarlo o no. Sin más tiempo que perder, ¡vamos allá!

SwitchBot K10+: review completa en español

El SwitchBot K10+ es un robot aspirador compacto y práctico que se recomienda para casas de hasta 100 m². Su tamaño reducido le permite acceder a lugares que otros robots aspiradores no pueden, como entre las patas de las sillas o en las esquinas estrechas. Tiene una buena potencia de succión y una app muy completa para su control, pero su modo de fregado es decepcionante. Echa un vistazo a su ficha técnica para luego contarte nuestra opinión completa sobre este robot.

Especificaciones del SwitchBot K10+

Características SwitchBot K10+ Dimensiones y peso Robot: 248 x 248 x 92 mm. Pesa 2,3 kg.

Estación: 261 × 210 × 323 mm. Pesa 3,6 kg. Potencia de succión 2500 Pa. Ruido máximo 48 dB. Navegación LiDAR LDS. Capacidad Robot: 150 ml.

Base: 4 litros. Compatibilidad con asistentes de terceros Google Assistant, Alexa, Siri Shorcut y IFTTT. Duración de la batería 120 minutos (120 ㎡). Tiene una batería de 3200 mAh. Altura escalable 2 cm. Funciones y extras Ajustes de potencia de succión (4 niveles) y ajustes de la fuerza de limpieza con agua

Control de la aplicación SwitchBot para Android 5.0, iOS 12.0 o superior

Compatibilidad con Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0

Plan de limpieza personalizado (modo de limpieza, frecuencia, orden)

Limpieza por habitaciones

Limpieza por zonas

Pared virtual

Limpieza con mopa desechable

Visualización en tiempo real de la ruta de limpieza

Configuración del orden de limpieza de las habitaciones

Guardado de mapas de varias plantas

División y fusión de mapas

Diferentes voces (español aún no disponible) Contenido de la caja 1x Mini Robot Aspirador Switchbot K10+

1x Estación de vaciado automático

1x Rodillo de limpieza

2x Filtro de partículas

1x Plato para mopa

2x Cepillo lateral

1x Paquete con 30 paños húmedos

2x Bolsa de polvo

Manual del usuario

¿Cómo es el robot SwitchBot K10+?

Lo que más llama la atención del SwitchBot K10+ es su tamaño. Mide 25 centímetros de diámetro y 9,2 centímetros de alto. Eso significa que su cuerpo ocupa unos 7 centímetros menos que la mayoría de robots aspiradores del mercado. Esto le permite moverse con más agilidad en la casa y llegar a sitios en los que otros robots se atascarían. Es sorprendente ver cómo se limpia entre las patas de las sillas, las separaciones pequeñas entre muebles y la pared, entre otros espacios reducidos, sin problemas.

Su calidad de construcción es la esperada. Está fabricado con un plástico robusto y duradero que tiene un acabado brillante en color blanco. Su diseño es minimalista, elegante y sencillo, por lo que no desentonará con la decoración de tu casa. Algo que me gustó gusto mucho del diseño del SwitchBot K10+ es que su tapa superior se puede quitar de forma muy fácil con solo tirarla hacia arriba, pues está adherida con imanes al cuerpo. De esa manera, podrás acceder a su depósito de polvo de 150 mililitros fácilmente.

El depósito de polvo también se puede quitar muy fácil, ya que solo hay que tirar de una palanca. Pero realmente no es necesario hacer esto regularmente, puesto que el robot viene con una estación de carga que incluye un sistema de autovaciado. Cuando el robot vuelve a la base para recargarse, al mismo tiempo se vacía el depósito de polvo de manera automática. La estación tiene una bolsa de polvo (incluye dos en la caja) que puede almacenar hasta 70 días (unos 4 litros) de suciedad recogida por el robot. Por cierto, la bolsa se puede quitar sin necesidad de ensuciarse las manos.

Todos los detalles del robot aspirador SwitchBot K10+ 1 de 23

Volviendo al robot, en la parte superior solo tiene el módulo de navegación LiDAR que sobresale del cuerpo, un botón de encendido para activarlo, un botón de Home para que vuelva a la base, y un interruptor de 0 y 1 que permite encenderlo o apagarlo por completo. En la parte inferior, tiene el rodillo de goma con cerdas para barrer, un par de ruedas laterales, una rueda central que gira y un cepillo lateral que se encarga de llegar a las zonas que están fuera del alcance del rodillo.

¿El SwitchBot K10+ puede fregar? Técnicamente sí, pero no incluye mopa ni tanque de agua. Sola trae un paquete con 30 paños húmedos y un plato o adaptador donde debes ponerlos. Dicho plato se monta en la parte de abajo del robot y, de esa forma, puede fregar.

¿Qué tal aspira y friega el robot SwitchBot K10+?

Pese a su tamaño, el SwitchBot K10+ ha logrado aspirar casi todo lo que le hemos tirado. Tiene una potencia de succión de 2500 Pa, que no es la más alta que puedes encontrar en un robot aspirador, pero es más que suficiente para recoger polvo, pelo y restos de comida. Su rodillo y cepillo ayudan a levantar la suciedad del suelo para limpiar de forma más eficiente.

La primera vez que lo probé pensé que su depósito de polvo se iba a quedar corto por ser de solo 150 ml, pero nada que ver. Al contar con una base que lo vacía, en la práctica no es un problema que su depósito sea pequeño. Por otro lado, debemos decir que con la máxima potencia (tiene 4 niveles de succión) no supera los 48 dB de ruido, lo que no molesta en absoluto.

Lo único que no me ha gustado es su función de fregado. Realmente parece una solución para salir del paso, ya que simplemente consiste en un paño húmedo pegado al robot con un adaptador. Así, limpia el suelo sin frotación, por lo que no sirve para quitar manchas ni para dejar el suelo reluciente. Solo te resultará útil para humedecer algo el piso y hacer una limpieza muy básica.

Por tanto, si buscabas un robot para fregar, el SwitchBot K10+ no es la mejor opción.

Su aplicación es muy completa y fácil de usar

Para configurar el robot, tienes que instalar la aplicación SwitchBot en tu móvil Android o iPhone. La app te guiará paso por paso para conectarlo a la red WiFi de tu casa y hacer los primeros ajustes. ¡No tiene pérdida! En esta app encontrarás un montón de funciones muy útiles que te permitirán ver y editar el mapa, guardar hasta 10 mapas adicionales, establecer zonas prohibidas y paredes virtuales, programar tareas, seleccionar habitaciones para ir limpiando, y mucho más.

El mapeo y la app funcionan muy bien en general. Uno de los pocos problemas de la app es que no identifica automáticamente las alfombras en el mapa, por lo que tendrás que marcarlas tú mismo para evitar pasar la mopa por encima. Por cierto, el robot se puede controlar por voz con Alexa y el Asistente de Google.

Así es la aplicación para controlar el SwitchBot K10+ desde el móvil 1 de 6

¿Cuánto dura la batería del robot SwitchBot K10+?

El SwitchBot K10+ lleva una batería de 3200 mAh para una autonomía de 120 minutos, lo que permite limpiar un área de hasta 120 metros cuadrados con una sola carga. Y como cada vez que termina de limpiar vuelve a la estación de carga, realmente no hay que preocuparse por cargarlo. Para una casa pequeña, su autonomía es más que suficiente.

¿Vale la pena comprar el robot aspirador SwitchBot K10+?

El SwitchBot K10+ es muy recomendable para casas pequeñas (de hasta 100 m²). Si buscas un robot aspirador compacto que se pueda meter en lugares reducidos, es una buena opción. Tiene una buena potencia de succión, un diseño elegante y una app muy completa. Además, viene con una estación de carga y autovaciado que te ahorra el trabajo de tener que vaciar el depósito del robot manualmente.

Sin embargo, su función de fregado es muy básica y solo sirve para limpiar superficialmente el suelo. En resumen, si buscas un robot aspirador que aspire bien y que también tenga una buena función de fregado, el SwitchBot K10+ no es para ti. Sin embargo, si lo que buscas es un robot aspirador compacto y potente que te ayude a mantener tu casa limpia, el SwitchBot K10+ es la mejor opción.

Actualmente, puedes conseguirlo con 100 euros de descuento en Amazon con el siguiente botón:

También está en oferta en la tienda oficial de la marca. Llévatelo con un 10% de descuento y un cámara de regalo con este botón: