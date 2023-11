Se acerca el Black Friday y no hay mejor momento para renovar tu viejo smartphone. Anota el 24 de noviembre en el calendario porque ese día Powerplanet lanza las mejores ofertas de móviles por Black Friday. Podrás encontrar la mayoría de teléfonos con descuento, pero ya nos han hecho un anticipo y aquí te mostramos siete ofertas TOP:

Xiaomi 13T 5G, un móvil que lo tiene todo por poco dinero

Una joya tecnológica con pantalla OLED de 6,67 pulgadas y resolución 1.5K, que redefine la claridad visual. Su procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra, junto con una memoria RAM de hasta 12 GB y 256 GB de almacenamiento, asegura un rendimiento óptimo.

Te permite capturar cada momento con su triple cámara trasera con lente Leica y cámara frontal de 20 MP. Además, su batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W te mantiene activo todo el día. ¡No te pierdas esta maravilla de Xiaomi a un precio de infarto este Black Friday!

Xiaomi 13T Pro 5G, uno de los gama alta más económicos del mercado

El Xiaomi 13T Pro es un escalón más en potencia con el procesador MediaTek Dimensity 9200+ y el almacenamiento UFS 4.0 de hasta 1 TB de capacidad. Cuenta con una carga rápida de 120 W y una cámara trasera triple con lente Leica y sensor Sony IMX707 de 50 MP que transformará cada foto en una obra maestra.

OPPO Find X5 5G, una bestia con cámara de primer nivel

¡Da el salto con el OPPO Find X5! Está dotado de una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Impulsado por el poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 888 y acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, este dispositivo es perfecto para jugar. En el apartado fotográfico, su triple cámara trasera de 50 MP, apoyada por la renombrada Hasselblad, ofrece una calidad fotográfica insuperable. Respecto a la autonomía, cuenta con 4800 mAh y carga rápida de 80 W, garantizando energía en minutos y durabilidad todo el día.

OnePlus Nord 3 5G, un gama alta barato con pantalla AMOLED a 120 Hz

Por Black Friday, sumérgete en la excelencia tecnológica con el OnePlus Nord 3 y su pantalla Super Fluid AMOLED de 6,74 pulgadas, que brilla con una resolución 2K captando cada detalle. Con un corazón que late al ritmo del MediaTek Dimensity 9000 y una memoria RAM de 8 o 16 GB, su capacidad de almacenamiento de 128 GB o 256 GB asegura que nunca te falte espacio. En cuanto al apartado fotográfico, dispone de una cámara trasera triple de 50 MP, apoyada por la tecnología de Sony.

Xiaomi Redmi Note 12S, un móvil muy completo que no costará un ojo de la cara

Este teléfono móvil cuenta con una trasera arqueada y un diseño contemporáneo que añade potencia en rendimiento gracias a su procesador Helio G96 y su RAM de 6 u 8 GB, en función del modelo. Su pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas captura la grandeza de cada momento, al igual que su impresionante cámara trasera triple de 108 MP y la cámara frontal de 16 MP. Y con una batería robusta de 5000 mAh acompañada de una carga rápida de 33 W, tu Redmi Note 12S está siempre listo para acompañarte en todas tus aventuras.

Realme GT3, el smartphone para los más exigentes

En Black Friday, prepárate para experimentar la velocidad y el estilo como nunca antes con el Realme GT3. Este teléfono promete un rendimiento sin precedentes con su chip Snapdragon 8+ Gen 1 y una colosal RAM de 16 GB. Su pantalla AMOLED de 6,74 pulgadas, con una resolución impresionante de 1.5K y tecnología HDR10+, te sumergirá en una experiencia visual de otro nivel.

Con una cámara trasera triple de 50 MP y una cámara frontal de 16 MP, el Realme GT3 está diseñado para capturar cada detalle con una claridad asombrosa. Para asegurar que nunca te quedes sin energía, cuenta con una batería de 4600 mAh respaldada por una revolucionaria carga rápida SUPERVOOC de 240 W, que lleva tu teléfono del 0 al 100% en apenas 9 minutos y 30 segundos.

OPPO Reno10 Pro, diseño prémium a un precio asequible

Este smartphone no solo impresiona con su pantalla AMOLED curva FHD+ de 120 Hz, sino que también garantiza una experiencia auditiva superior con sus altavoces duales estéreo. Potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 778G y respaldado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, el Reno10 Pro 5G está diseñado para rendir sin esfuerzo. Te permite capturar tu día a día con la cámara trasera triple de 50 MP y saca selfies perfectas con la cámara frontal de 32 MP. Este Black Friday, hazte con el OPPO Reno10 Pro 5G y lleva tu experiencia móvil a nuevas alturas.

No dejes pasar la oportunidad de actualizar tu experiencia móvil con Powerplanet. Recuerda, estos precios solo se mantendrán por Black Friday y estarán disponibles por tiempo limitado. Pero no te preocupes, si no encuentras el modelo que quieres aún queda pendiente el Cyber Monday. Para terminar, no olvides echar un vistazo a los precios en las marcas Realme y OPPO. ¡Te van a sorprender!