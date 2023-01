¿Pasó Navidad y no te bastó con los regalos que recibiste o diste? Por suerte, comenzando el año hay una oportunidad extra para sacarse esa espinita e ir a por más. La celebración de Reyes Magos está esperándote y si no sabes qué regalar(te) ese día, te damos una mano con ello.

¿Cómo? Con los 10 mejores regalos tecnológicos para el Día de Reyes Magos (2023) que encontrarás en toda la web. Hay opciones para todo tipo de bolsillos y gadgets que tú, tus hijos, tus padres y cualquier persona que quieras podrán disfrutar cuando los tengan. Aparte, todos los que elegimos tiene envío gratis, ¿qué más puedes pedir para empezar el 2023 con el mejor pie?

Rocketbook Panda, un cuaderno inteligente para anotar todo lo que tienes planeado para este 2023

¿A quién no le gusta escribir sus metas del año y planificar cómo lograrlas? Con el Rocketbook Panda podrás hacer esto y mucho más. Sus hojas de papel sintético simulan muy bien a las tradicionales, pero tienen la ventaja de poder borrarse infinitamente. Además, con la app Rocketbook podrás digitalizar tus apuntes, guardarlos en tu móvil o compartirlos en infinidad de plataformas con quien desees (Drive, Evernote, Slack, etc.).

El cielo es el límite, porque este cuaderno cuenta con 9 modelos diferentes de páginas que puede utilizar para planificar todo tu día a día: 4 planificadores (diario, semanal, mensual y anual), sección para metas, hoja de ruta, página con líneas, página punteada (ideal para tablas) y página en blanco.

¿Su precio? Pensarás que un artículo tan genial cuesta un pastón, pero nada más lejos que eso. El Rocketbook Panda en tamaño ejecutivo (A5) cuesta apenas 38 €, está disponible en varios colores e incluye su propio bolígrafo compatible.

Lo mejor del Rocketbook Panda ✅ Usos infinitos, solo borra y sigue escribiendo.

✅ 9 modelos de páginas diferentes para planificarte y tomar notas.

✅ Incluye bolígrafo compatible.

Echo Show 5 (2.ª Generación), da el salto hacia tu hogar inteligente este 2023

Como muchos de nosotros, seguramente has soñado con tener un hogar inteligente donde puedas controlar todo con tu voz o automatizar procesos. Es una meta costosa, pero el primer paso no tiene por qué serlo y la prueba está en el Echo Show 5 (2021).

Este dispositivo es un altavoz inteligente compatible con Alexa que, además, cuenta con pantalla y cámara. Con todo esto te ayudará un montón en tu día a día, ya que podrás usarlo de decenas de formas.

¿Algunas de ellas? Portarretratos, reloj despertador, cámara de vigilancia, dispositivo para hacer videollamadas, asistente de compras, HUB central para controlar otros dispositivos, centro de entretenimiento multimedia (Netflix, Amazon Prime Video, Spotify y otros) y un largo etcétera.

Honestamente, no conocemos ningún dispositivo que permita hacer tantas cosas a un precio tan bajo. Normalmente cuesta unos 85 euros, pero Amazon lo tiene en apenas 39 euros ahorita, ¡menos de la mitad de su precio! ¿Qué esperas para aprovechar este chollazo de Reyes?

Lo mejor del Echo Show 5 (2.ª generación) ✅ Permite controlar otros dispositivos inteligente con Alexa.

✅ Puede usarse como cámara de vigilancia o para hacer videollamadas.

✅ Sirve como centro de entretenimiento multimedia.

Soundcore Life P2, los auriculares inalámbricos con mejor relación precio/rendimiento del mercado

Auriculares Bluetooth hay por montones, pero pocos son tan buenos como los Soundcore Life P2. No solo tienen un precio muy atractivo (49 euros), también ofrecen unas características brutales para ese valor.

El sonido de estos auriculares es genial gracias a sus drivers de grafeno, la tecnología BassUp que mejora los graves y la compatibilidad con AptX. Además, cuentan con 4 micrófonos (2 por auricular), que ayudan a cancelar el ruido a través de la tecnología cVc, permitiendo una comunicación perfecta cuando llamas.

Los Life P2 tienen un diseño precioso y cuentan con certificación IPX7 que los protege contra lluvia y sudor, haciéndolos ideales para salir a ejercitarse. ¿Te preocupa la batería? Olvídate de eso, porque su autonomía es de 7 horas con una sola carga completa y hasta 40 horas si sumas el estuche. Aparte, tienen carga rápida, pues con solo 10 minutos conectados obtendrás 1 hora de reproducción.

¿Alguna otra sorpresa? Sí, su precio estándar es de 49 euros, pero actualmente puedes aplicar un cupón de descuento en Amazon de un 15%. Serán tuyos por apenas 42,5 euros, una oferta fantástica para aprovechar en el día de los Reyes Magos.

Lo mejor de los Soundcore Life P2 ✅ Excelente relación calidad/precio.

✅ Certificación IPX7.

✅ Una autonomía fantástica.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, la mejor pulsera de actividad del 2022 no tiene competencia en 2023

Comienza el año, hay que volver al gimnasio y olvidarse de los excesos de Navidad y fin de año, así que ¿por qué no regalar una smartband? Una pulsera de actividad es un regalo excelente en cualquier momento, pero ahorita es un golazo, especialmente si es la Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Xiaomi se lució con el lanzamiento de este wearable, ya que reúne un montón de características y funcionalidades geniales en un mismo lugar:

Pantalla AMOLED mucho más grande (1,64”) que aporta mejor visualización y control.

(1,64”) que aporta mejor visualización y control. GPS integrado compatible con los principales sistemas de posicionamiento.

compatible con los principales sistemas de posicionamiento. 117 modos deportivos , así como monitorización cardiaca, de sueño y oxígeno en la sangre.

, así como monitorización cardiaca, de sueño y oxígeno en la sangre. Autonomía de hasta 12 días en modo ahorro (6 días bajo uso intenso).

en modo ahorro (6 días bajo uso intenso). Chasis metálico de acabado prémium, resistencia de 5 ATM y correas personalizables.

Y bastante cosas más que puedes conocer en el artículo de lanzamiento de la Xiaomi Smart Band 7 Pro. Aparte, al comprar la versión para España obtienes automáticamente 3 años de garantía, una locura. ¿Su precio? Normalmente cuesta 99 euros, pero ahorita puede ser tuya por 79 euros (un 20% menos).

Lo mejor de la Xiaomi Smart Band 7 Pro ✅ Diseño prémium con gran pantalla.

✅ GPS integrado.

✅ 117 modos deportivos y SpO2.

Logitech StreamCam, la cámara ideal para que te conviertas en el nuevo Ibai Llanos

¿Piensas entrarle al streaming de contenidos en 2023? No importa si apostarás por un canal de YouTube, Twitch u otro, necesitarás una buena cámara y la de Logitech es ideal para empezar. ¿Las razones? Es un balance perfecto entre precio, versatilidad y rendimiento.

Primero, su diseño compacto la hace ideal para que la coloques en cualquier lugar cómodamente; segundo, es compatible con cualquier sistema operativo y programa de streaming o edición que le pongan enfrente; tercero, sus características son una pasada:

Grabación en resolución Full HD (1080p) @ 60 FPS.

(1080p) @ 60 FPS. Lente de cristal (no se opaca con el tiempo), autoenfoque y visión de 78 grados.

(no se opaca con el tiempo), autoenfoque y visión de 78 grados. Micrófono estéreo para mejor capación de sonido.

para mejor capación de sonido. Puede grabar en vertical u horizontal.

Lista para usar gracias a su conexión Plug & Play.

Quizás lo de ser el nuevo Ibai Llanos sea una meta demasiado ambiciosa para un solo año, pero 2023 puede ser tu punto de partida. ¿Cuánto cuesta esta belleza? 110 euros, un precio muy bueno para lo completa que es esta webcam.

Lo mejor de la Logitech StreamCam ✅ Relación precio/rendimiento.

✅ Grabación 1080p @ 60 FPS.

✅ Compatibilidad con múltiples sistemas operativos y apps

Xiaomi Redmi Pad, la tablet con mejor relación precio/rendimiento espera por ti en Reyes

El regreso de Xiaomi a este mercado fue genial, especialmente ahora que entraron al nicho de la gama media. Y es que la Redmi Pad es una tablet completísima, que además se acompaña de un buen diseño y un precio muy competitivo.

Su pantalla de 10,61 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 90 Hz la hacen ideal para consumir contenido multimedia, jugar y trabajar ofimática. Además, el rendimiento de su SoC Helio G99 es excelente, haciendo de esta tablet un dispositivo polivalente que puede usarse en cualquier situación. Aparte, sus cámaras de 8 MP son perfectas para hacer videollamadas junto a tus amigos, compañeros de trabajo y familiares.

La batería de 8000 mAh es un complemento perfecto para el resto de conjunto, asegurándote una autonomía genial junto a su carga de 18 W. Y si todo ello no fuese suficiente para ti, resulta que lleva Android 12 preinstalado y no una versión anticuada como sucede con otras tablets. Actualmente puedes comprar la versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 224 € en Amazon.

Lo mejor de la Xiaomi Redmi Pad ✅ Pantalla con resolución 2K y refresco de 90 Hz.

✅ Rendimiento excelente para todo tipo de apps.

✅ Batería de 8000 mAh.

Anbernic RG353M, la consola portátil definitiva para regalar en Reyes y disfrutar por horas en 2023

¿Eres o conoces a un nostálgico empedernido que ama disfrutar de juegos retro? Entonces este es el mejor regalo que puedes comprar para el Día de Reyes Magos en 2023. ¿Las razones? Vamos a listarlas rápidamente, porque la Anbernic RG353M es una consola portátil brutal:

Compatibilidad con juegos de más de 20 consolas retro (incluyendo PS1, Nintendo 64, Nintendo DS, PSP, NES, SNES, juegos de Android y más).

(incluyendo PS1, Nintendo 64, Nintendo DS, PSP, NES, SNES, juegos de Android y más). Procesador de cuatro núcleos Cortex-A55 + 2 GB de RAM para un buen rendimiento.

Pantalla IPS de 3,5 pulgadas, mandos completos y altavoces estére o, todo en un formato compacto ideal para llevar a cualquier lugar.

o, todo en un formato compacto ideal para llevar a cualquier lugar. Batería de 3200 mAh con una autonomía de hasta 7 horas de juego intenso para cuando estés aburrido fuera de casa.

de juego intenso para cuando estés aburrido fuera de casa. Compatibilidad con MoonLight para transferir la pantalla hacia tu portátil o TV a través de WiFi o Bluetooth. También tiene conexión HDMI.

Finalmente, la RG353M de Anbernic es una consola portátil con doble sistema operativo: Android 11 (con 32 GB de almacenamiento dedicado) y Linux (con 16 GB de almacenamiento). ¿Quieres tener infinidad de juegos en ella? Instala una microSD y a disfrutar de mayor almacenamiento. Esta belleza cuesta 224 euros en Amazon.

Lo mejor de la Anbernic RG353M ✅ Compatibilidad con más de 20 consolas.

✅ Doble sistema operativo.

✅ Diseño compacto sin sacrificar en los mandos.

Samsung Galaxy A23 5G, el mejor móvil de la gama media asequible de 2023 incluye 5G

Cuando hicimos la lista con los mejores móviles para regalar en Navidad (2022), no sorprendió descubrir todo lo que el Galaxy A23 5G tiene para ofrecer. Cuesta apenas 229 euros en su versión de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, pero da demasiado a cambio.

¿Algunas pruebas? Tiene una pantalla de 120 Hz, su rendimiento es fantástico gracias al Snapdragon 695, cuenta con conectividad 5G, su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 25 W y hasta puede actualizarse a Android 13. Y como guinda, ¡tiene cuádruple cámara trasera de 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP!

Este móvil es un súper chollo que no puede dejarse pasar si andas buscando un teléfono que lo tenga todo. Es bueno, bonito y demasiado barato.

Lo mejor del Samsung Galaxy A23 5G ✅ Conectividad 5G a precio competitivo.

✅ Cuádruple cámara trasera.

✅ Actualizable a Android 13.

Google Pixel 6a, el móvil con la mejor cámara de la gama media en 2022 sigue siendo una gran opción

Es cierto, ya los Pixel 7 y 7 Pro están en el mercado y su rendimiento fotográfico es superlativo. Sin embargo, también es cierto que son bastante caros, así que una excelente alternativa es el Google Pixel 6a. ¿Cómo estamos tan seguros?

Primero, es considerado por los usuarios como el móvil con la mejor cámara de 2022 junto al Pixel 7 Pro, aun con dos cámaras de 12 MP; segundo, tiene un rendimiento espectacular gracias a su chip Tensor G1; tercero, las actualizaciones están aseguradas por cuatro años y Android 13 resolvió muchos problemas.

Cuarto, la IA de Pixel 6a es muy superior a la de otros smartphones más caros; quinto, es compacto, tiene un diseño bonito y pantalla AMOLED Full HD+; sexto, su autonomía es muy buena pese a tener una batería de 4410 mAh; séptimo, tiene conectividad 5G; octavo, es sencillamente fantástico.

Además, cuesta solo 376 euros en Amazon, lo que lo convierte en uno de los móviles con mejor relación precio/rendimiento de todo el mercado. ¿Algo que podríamos criticarle? Que todavía no ha llegado a tus manos, así que no esperes más.

Lo mejor del Google Pixel 6a ✅ La mejor cámara de la gama media en 2022.

✅ Actualizaciones de Android aseguradas por 4 años.

✅ Excelente relación precio/rendimiento.

Nintendo Switch OLED, la consola más vendida en Navidad espera por ti para Reyes

No entraremos en polémicas sobre qué consola es mejor entre la PS5, la Xbox Series X o la Nintendo Switch. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero hay dos hechos indiscutibles sobre la consola de Nintendo: apunta a un nicho muy distinto al de sus rivales y es la consola más vendida en los últimos 5 años. Además, la llegada de la Switch OLED supuso un soplo de aire fresco, ya que ofrece un panel de mejor calidad y tamaño, así como una leve mejora en potencia.

La Nintendo Switch tiene juegos fantásticos en su catálogo, entre los que destacan IPs tan importantes como Mario, The Legend of Zelda, Splatoon, Xenoblade Chronicles, el superventas Animal Crossing y muchas más. De todas las consolas que puedes regalar en el Día de Reyes a tu sobrino, a tus hijos o a ti mismo, definitivamente la Switch es la más polivalente de todas.

Aparte, es la más económica y 2023 viene con unos lanzamientos brutales como son The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, un nuevo Fire Emblem y probablemente algunas producciones de Mario aprovechando el lanzamiento de su película de animación. Cuesta 348 euros en Amazon.