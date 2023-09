El sucesor del Redmi 12C, uno de los mejores móviles baratos del Xiaomi lanzado el año pasado, ha sido filtrado por MySmartPrice. Este medio ha publicado los renders en alta definición del Redmi 13C que muestran su nuevo diseño, su nueva cámara de 50 MP con tres sensores y los tres colores en los que estará disponible. Será el smartphone económico insignia de Xiaomi para 2024, así que acompáñanos a conocerlo.

El Redmi 13C mantendrá la cámara de 50 MP, pero refinirá su diseño

Según lo que podemos apreciar en los renders, el Redmi 13C tendrá un diseño más elegante sin las curvaturas tan pronunciadas en los bordes que tiene su antecesor. Además, el tamaño de su notch para la cámara selfie se ha reducido, aunque sigue siendo de tipo gota de agua.

Su relación cuerpo-pantalla parece que no se ha mejorado, pero ahora vemos unos bordes totalmente planos como los que suelen utilizar los móviles de gama media y alta. Aparte, la tapa trasera ya no se ve como un plástico sencillo, sino que tiene una especie de acabado brillante. Eso sí, no creemos que utilice vidrio o un material más prémium.

En cuanto a las especificaciones, lo único que revelan estas imágenes es que mantendrá el sensor principal de 50 MP del Redmi 12C y lo acompañará con un sensor extra. Así es, el Redmi 13C tendrá una cámara trasera triple cuyos sensores secundarios seguramente sean para la captura de profundidad y para el enfoque macro. ¡Ah! Y no perderá el útil flash LED.

Los renders también nos adelantan que el móvil ofrecerá un jack de 3.5 mm para conectar auriculares en su parte superior, así como un puerto USB-C y un altavoz en su parte inferior. Podrás comprarlo en tres colores diferentes: negro, azul oscuro y verde claro.

¿Cuándo se lanzará el Redmi 13C?

El Redmi 12C se anunció por primera vez el 31 de diciembre del año pasado, aunque comenzó a llegar a las tiendas mucho más tarde. Por tanto, ten por seguro que no podrás comprar el Redmi 13C hasta principios de 2024.

Es posible que su fecha de lanzamiento en China se adelante este año a noviembre o principios de diciembre, pero lo más probable es que tengamos que esperar hasta el próximo año para comprarlo en nuestro territorio.