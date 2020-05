Así como existe una gran variedad de supervivientes, en Dead by Daylight también hay muchos asesinos. Cada uno de ellos cuenta con características y habilidades diferentes que le permiten cazar a sus presas con mayor facilidad. Pero eso no quiere decir que todos sean muy buenos, hay algunos no cuentan con la misma capacidad que otros.

Si estás empezando a jugar como asesino en Dead by Daylight, lo mejor es que te vayas hagas las elecciones más efectivas. Así no te arriesgarás a perder puntos y tendrás más probabilidades de ganar la partida.

La Enfermera

También conocida como Sally Smithson, fue una mujer que le afectó la locura después de ver tantas cosas horribles en su trabajo, llegó a matar hasta 50 personas en una noche. Por esta razón nunca pudo descansar en paz y permanece como espíritu para seguir eliminando personas inocentes.

Este asesino es considerado como el mejor de todos el juego por su arma de Sierra Corta Huesos y poder llamado Ultimo Aliento de Spencer que permite teletransportarse. Sus habilidades son las siguientes:

Estridor: escuchas la respiración de tus presas más fuerte de lo normal.

escuchas la respiración de tus presas más fuerte de lo normal. Tanatofobia : por cada superviviente herido se penaliza la velocidad de reparación de los generadores y curación.

: por cada superviviente herido se penaliza la velocidad de reparación de los generadores y curación. Vocación de Enfermera: puedes ver las auras de los supervivientes por unos segundos.



Hillbilly

Su nombre es Max Thompspn, un asesino muy efectivo para lugares abiertos, ya que tiene una habilidad que permite atacar de forma rápida cuando está cerca de los supervivientes. Este cuenta con un Martillo, una Motosierra, y habilidades muy útiles para poder encontrar a sus presas, son las siguientes:

Resistente : se vuelve resistente al dolor, así que el aturdimiento le afecta muy poco.

: se vuelve resistente al dolor, así que el aturdimiento le afecta muy poco. Hijo de la Luz : resistencia a la ceguera y recuperación de vista rápida.

: resistencia a la ceguera y recuperación de vista rápida. Reparador: los accesorios que recargan tu energía son más eficientes de lo normal.

La Bruja

Lisa Sherwood es una bruja poderosa que tiene la capacidad de hacer rituales y maleficios para atrapar a las víctimas. Esta cuenta con un poder principal llamado Catalizador Oscurecido que le permite poner trampas y teletransportarse hasta ellas cuando alguien es atrapado.

Por otra parte, su arma son las grandes garras que tiene y sus habilidades son las siguientes:

Maleficio El Tercer Sello: cuando la bruja golpea a los supervivientes, estos permanecen con una marca que perjudica sus habilidades de visualizar el aura.

cuando la bruja golpea a los supervivientes, estos permanecen con una marca que perjudica sus habilidades de visualizar el aura. Maleficio Ruina : hace que los supervivientes reparen los generadores más lento.

: hace que los supervivientes reparen los generadores más lento. Maleficio Devorador de Esperanza: cada vez que un superviviente es liberado en un radio de 24 metros, obtienes Tokens. Cuando tienes 2 aumenta tu velocidad, con 3 dejas en estado agonizante a los supervivientes cuando los atacas. Y por último, con 5 Tokens tienes la capacidad de matar con tus garras.

El Espíritu

También conocida como Rin Yamaoka, es una asesina que se mueve lento, pero es efectiva. Su arma es una Katana Destrozada y su poder principal en el Fantasma de Yamaoka que le permite reaparecer en una nueva ubicación, moverse rápido, abandonar el plano físico y gritar. Sus habilidades son las siguientes:

Furia Espiritual : si rompes Palés aumenta tu ira.

: si rompes Palés aumenta tu ira. Maleficio: Tierra Embrujada : hace vulnerables a los supervivientes cuando purifican tus tótems.

: hace vulnerables a los supervivientes cuando purifican tus tótems. Rencor: cada vez que los supervivientes reparen un generador se pueden ver sus auras por 3 segundos.

Michael Myers

Por último, pero no menos importante, está Michael Myers, también conocido como La Forma. Es un asesino muy estratégico porque estudia y espera el momento adecuado para atacar. Este cuenta con un cuchillo que si es mejorado se convierte en un arma muy letal. Por otro lado, su poder principal es El Mal Interior que le permite

Deja lo Mejor para el Final: aumenta la capacidad de ver auras.

aumenta la capacidad de ver auras. Juega con la Comida : cada vez que dejes escapar a alguien obtiene una bonificación de velocidad.

: cada vez que dejes escapar a alguien obtiene una bonificación de velocidad. Luz Extinta: cuando sacrificas la habilidad de obsesión, penaliza la velocidad de los supervivientes al reparar generadores y curarse.

No olvides que si quieres convertirte en uno de los mejores jugando Dead by Daylight, tienes que tener en cuenta unos consejos esenciales para obtener la victoria en las partidas.