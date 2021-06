Parece que este 2021 es el año de los hackeos a los organismos públicos. Y es que, después del ataque con ransomware que sufrió la web del SEPE a principios de marzo, ahora la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sido hackeada. Si bien en este momento no se conocen las consecuencias del hackeo, evidentemente hay una posibilidad de que ciertos datos de los ciudadanos españoles se hayan filtrado.

Ahora mismo, el sitio web del Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue estando activo y accesible para cualquier persona que desee realizar un trámite. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la plataforma se caiga por unos minutos para solucionar los posibles inconvenientes ocasionados por el ataque.

El ciberataque está controlado y la afectación ha sido mínima, asegura el Ministerio

⚠️ El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha visto afectado por un ataque informático. Los responsables técnicos del Ministerio y del Centro Criptológico Nacional están trabajando de manera conjunta para determinar el origen y restablecer la normalidad lo antes posible. — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) June 9, 2021

El propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de su cuenta de Twitter, confirmó el hackeo y aseguraron que tanto los responsables técnicos del Ministerio como los del Centro Criptológico Nacional están trabajando en restablecer la normalidad de la plataforma e identificar el origen del ciberataque. Después de ese tuit, no han publicado ninguna actualización del caso, por lo que suponemos que aún siguen investigando el asunto.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio contó que la situación ya está bastante controlada y el ciberataque no ha sido muy grave. De hecho, confirmaron que el hackeo no ha afectado nuevamente al SEPE. Asimismo, se sabe que nadie ha realizado una petición de rescate tras el ataque, así que no estamos ante un ransomware. Es posible que los responsables de este hackeo no estén buscando dinero, sino datos o simplemente generar pánico.

¿Por qué han hackeado al Ministerio de Trabajo y Economía Social? ¿Quiénes son los responsables de este ataque? No lo sabemos. Estamos a la espera de que el Ministerio comparta más información al respecto, pero ten en cuenta que en Internet también hay muchas amenazas genéricas que afectan a cualquier página web, sin buscar algo en particular.

Sea como sea, es muy grave que, en solo 3 meses, dos importantes plataformas de administración pública en España hayan sido hackeadas, poniendo en jaque la privacidad de los datos de los ciudadanos. Si bien es cierto que en ninguno de los dos ataques se ha confirmado un robo de datos, es preocupante que esto ocurra. En definitiva, queda claro que España necesita invertir más en ciberseguridad.