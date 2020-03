No hay duda que Facebook es la vía universal para conectar a personas sin importar donde estén. Ofrece de todo y al poseer Instagram y WhatsApp seguro que antes o después has usado algunos de sus servicios pero… Puede que no los directos si no tienes una cuenta como tal.

Esto está a punto de cambiar en tiempos de cuarentena y oye, tiene bastante sentido. Va a ser mucho más accesible y en este artículo te contamos todo lo que debes saber.

¿Podré hacer directos de Facebook desde cualquier plataforma y sin cuenta?

Como ya sabrás los servidores de Facebook estaban al rojo vivo por la cuarentena y no solo parece que lo hayan arreglado, sino que piensan en nuevas mejoras. La respuesta a la pregunta es sí, pero hay algunos detalles que se tienen que comentar.

Lo primero es que está opción ya está disponible si estás usando un ordenador pero seamos realistas, hoy día poca gente hace directos para sus seguidores desde el PC (al menos en el público general). Lo bueno es que ya están trabajando en llevar esta posibilidad a los dispositivos móviles y es solo cuestión de poco tiempo. Puede que en unos días ya esté disponible.

La parte negativa es que si estás en Europa lo más probable es que la calidad no sea Full HD pero bueno, es el precio a pagar. Otro detalle es que si no tienes una conexión buena Facebook te permitirá escuchar el directo llamando a un número de teléfono gratuito para que puedas escuchar el audio. Veremos a ver cómo lo implementan.

Lo que está claro es que necesitamos comunicarnos con nuestros amigos y familiares de una manera o de otra y eso es algo que está quedando muy claro. Aquí te dejamos con una app perfecta para hacer videollamadas sin límite de usuarios por si te hace falta. 😉