La pelea de boxeo de influencers más esperada del año ya está aquí. El polémico Logan Paul se enfrenta en el cuadrilátero a Dillon Danis luego de una conferencia de prensa muy tensa que terminó con un Danis arrojándole un micrófono en la cara a Paul.

¿No te quieres perder esta esperadísima pelea? Pues, a continuación, te contamos dónde puedes ver el combate de boxeo entre Logan Paul y Dillon Danis, los horarios y al final te dejamos una opción para ver la pelea de manera gratuita.

Donde ver la pelea de Logan Paul vs. Dillon Danis en directo

El combate estelar del evento «X Series 10» enfrentará al youtuber Logan Paul y al especialista de artes marciales mixtas Dillon Danis en una pelea de 10 asaltos en la división de peso pesado. Será transmitida de manera exclusiva por DAZN, por lo que para verla debes estar suscrito a esta plataforma de streaming.

Asimismo, hay que mencionar que la cartelera estelar iniciará a las 20:00 horas en España (12:00 México, 15:00 Argentina, 13:00 Colombia, 14:00 EE. UU. ET). Se espera que la pelea de Logan Paul vs. Dillon Danis se dé aproximadamente a las 23:00 horas en España (15:00 México, 18:00 Argentina, 16:00 Colombia, 17:00 EE. UU. ET).

¿No eres suscriptor de DAZN? Pues descuida, a continuación, te contamos cómo ver gratis este combate de boxeo entre influencers sin pagar el «pay-per-view» de este evento usando una app que puedes instalar en tu móvil.

Cómo ver gratis la pelea de Logan Paul vs. Dillon Danis

Ahora bien, si quieres ver la pelea de Logan Paul vs. Dillon Danis sin suscribirte ni pagar, entonces debes saber que existe una forma de hacerlo. La app AdrenalinaGol te ofrece transmisión en vivo de un montón de deportes de manera gratuita, incluyendo esta esperadísima pelea. Desde Androidphoria, te recomendamos que solo uses este tipo de apps bajo tu responsabilidad.