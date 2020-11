Uno de los elementos más importantes a la hora de comprar una Smart TV, es saber qué sistema operativo elegir. Es un hecho evidente que Android TV es la mejor opción, por la gran cantidad de juegos y aplicaciones disponibles en el ecosistema de Google para televisores.

Sí, comprar una Smart TV con Android es mejor idea

Pero, la pregunta del millón es: ¿vale la pena comprar un televisor y añadirle un Android TV Box, o mejor directamente una Smart TV? Para responder a esta pregunta, te vamos a dar cinco motivos por los que deberías apostar por un televisor con Android integrado.

Ahorrarás espacio

Un Android TV Box es un trasto más que has de colocar en el mueble. Y, no digamos los problemas que tendrás si quieres colgar tu Smart TV de la pared. Súmale el hecho de que a la hora de limpiar tendrás que apartar este gadget, o incluso desconectarlo en algunos casos, y queda claro que es más cómodo comprar un televisor con Android.

Tendrás un HDMI adicional disponible

Otra ventaja tiene que ver con el hecho de que tendrás un HDMI adicional disponible. Sí, es cierto que habitualmente un televisor viene con 4 puertos, pero siempre viene bien por si te compras una barra de sonido, decides conectar tu PC al televisor…

No dependerás de un Android TV Box

Una gran desventaja de apostar por un Android TV Box es la dependencia que genera. Con el tiempo te has construido tu Kodi con todo tipo de add-ons, tienes algunos juegos para pasar los ratos muertos… Hasta que un día, ya sea por una mala caída mientras lo limpias o porque algún componente se ha roto, que tu dispositivo deja de funcionar.

Si pasa eso, lo has perdido todo. Y tendrás una Smart TV con la mitad de funcionalidades que antes, por lo que más pronto que tarde acabarás teniendo que comprar otro Android TV Box.

Recibirás actualizaciones antes

A no ser que tengas una NVIDIA Shield TV, cuyo precio ronda los 200 euros, tu Android TV Box va a tardar mucho en actualizarse. Y ojo, que como en una actualización algo falle, van a tardar mucho más en parchearlo.

Si tienes dudas, busca “problemas Xiaomi Mi Box S Bluetooth” en Google, y verás que la llegada de Android TV 9 no le ha sentado nada bien al TV Box estrella de Xiaomi.

Una Smart TV Con Android tiene más funcionalidades

Cualquier Smart TV medianamente decente cuenta con algún tipo de soporte HDR. Ya sea Dolby Vision o HDR10+, estas tecnologías permiten disfrutar de una gran calidad de imagen. El problema es que, si tienes un Android TV Box sin soporte para estos estándares HDR, no podrás aprovechar esta funcionalidad en tu televisor a no ser que a la hora de reproducir contenidos compatibles, no uses tu TV Box. ¡Un sinsentido!

Tres Smart TV con Android TV que no te decepcionarán

Ahora que han quedado claras las ventajas de comprar una Smart TV con Android integrado en vez de apostar por un TV Box, vamos a ofrecerte tres modelos muy recomendables.

Igual tienes poco espacio y quieres comprar un televisor de 43 pulgadas con Android TV. En este caso, no lo dudes y apuesta por la Xiaomi Mi TV 4S, un modelo con resolución 4K y que te permitirá disfrutar de una excelente calidad de imagen por muy poco dinero.

Aunque, si tienes un poco más de espacio y buscas un modelo de 55 pulgadas, no te pierdas este chollo. Más que nada porque la TCL U55C7006, un televisor que integra una barra de sonido firmada por JBL para presumir del mejor sonido.

¿Buscas una Smart TV de gran formato? No te pierdas esta oferta para comprar la Philips Ambilight 65PUS7354 con un descuento de 200 euros. Una televisión de 65 pulgadas que presume de soporte HDR10+ y Dolby Vision para sacarle el máximo partido a los contenidos compatibles disponibles en Netflix, Amazon Prime video y resto de plataformas.