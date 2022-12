Durante 2022 muchos fabricantes le han puesto cariño al diseño de sus móviles asequibles, dejando atrás aquello de «si es barato es feo». No sabemos si estamos ante una moda temporal, pero es algo que agradecemos y esperamos que siga extendiéndose en los próximos años. Ya lo hicieron OPPO con su A58x 5G y Vivo con el Y02.

La última compañía en sumarse a esta iniciativa es ZTE, a través de uno de sus dispositivos más económicos. Hablamos del ZTE Blade V40 Design, un móvil muy barato y con diseño de lujo que seguramente te encantará. Estas son todas sus especificaciones y detalles.

Todas las especificaciones técnicas del ZTE Blade V40 Design

Características ZTE Blade V40 Design

Dimensiones y peso 163 x 74 x 7,98 mm. 183,4 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2408 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS y notch. Procesador Unisoc Tiger T616 con gráfica Mali-G57 MP1. RAM 6 GB LPDDR4X (ampliable hasta 11 GB con RAM virtual). Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8.

Profundidad de 2 MP.

Macro de 2 MP.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, jack de audio de 3,5 mm y sonido DTS:X Ultra. Batería 4500 mAh con carga rápida de22,5 W. Sistema operativo Android 12 bajo MyOS 12. Lee también: OPPO A57s: así luce el nuevo móvil económico de OPPO

ZTE puso todo su esfuerzo en el diseño de este móvil, aunque al frontal le faltó un poco

El ZTE Blade V40 Design hace honor a su nombre, pues es un smartphone muy elegante, sobrio y bonito, quizás el que más en su rango de precios. Sí, su cuerpo está fabricado en plástico, pero eso no le quita todo lo bien que lo hizo ZTE al crear el aspecto de este dispositivo.

La elección de una trasera en negro mate es todo un acierto, especialmente cuando la contrastas con esa línea vertical en negro brillante que la atraviesa. Este mismo efecto se deja ver en los marcos, que dicho sea de paso son cuadrados (como los de los iPhone), dándole un mejor refinamiento. Además, los detalles dorados alrededor de las cámaras son la guinda del pastel, pues otorgan un estilo lujoso fenomenal.

Por otro lado, el frontal de este teléfono no es nada feo, pero por desgracia no escapa del común denominador. Si no hubiesen optado por un notch para alojar la cámara delantera, el aspecto integral del ZTE Blade V40 Design fuese perfecto.

Buena cámara principal, pantalla decente y carga rápida, pero sacrifica potencia

Pasamos al apartado más técnico de este móvil y debemos decir que es un clásico ejemplo del dicho «una de cal y otra de arena». ¿Qué quiere decir esto? Que así como tiene puntos fuertes, también tiene su debilidad.

La pantalla es un panel IPS de 6,6 pulgadas y resolución Full HD+ (2408 x 1080 píxeles), una elección acorde a su precio. Cuenta con sonido DTS:X Ultra, una característica que suma valor al conjunto. Aparte, tiene triple cámara trasera, con un sensor principal de 50 MP como principal exponente, algo que nos parece excelente.

Su batería es de 4500 mAh, una capacidad bastante estándar, aunque cuenta con carga rápida de 22,5 W. Todo esto es por menos de 200 euros, pero ¿cómo es que lo logran? Bueno, justamente hablaremos de ello.

Para mantener el precio a raya, ZTE tuvo que hacer recortes en algún apartado y el sacrificio se dio en el rendimiento. Este móvil equipa un procesador Unisoc Tiger T616, un chip que no es malo, pero que podría ser mejor para un teléfono de 200 euros.

Cuenta con suficiente potencia para navegar en internet, ver series, revisar redes sociales y hasta trabajar con ofimática. De hecho, incluso puedes utilizarlo para muchos juegos casuales, pero no le pongas en frente un juego demasiado exigente. Este SoC tampoco ofrece conectividad 5G, otro detalle que vale la pena mencionar.

Este terminal se acompaña de 6 GB de RAM (ampliable hasta 11 GB con RAM virtual) y 128 GB de almacenamiento interno (ampliable con microSDXC). Ah, y lleva Android 12 bajo la capa de personalización MyOS 12 como sistema operativo.

Precio y disponibilidad del ZTE Blade V40 Design

El nuevo y precioso móvil de ZTE ya está a la venta a España y puedes adquirirlo en tu tienda en línea favorita. Como mencionamos antes, se vende únicamente en negro (Starry Black) y en una configuración de 6 GB + 128 GB.

Su precio de venta regular es de 199 euros, pero ZTE habilitó una oferta de lanzamiento. Si compras el ZTE Blade V40 Design antes del 6 de enero, podrás llevártelo a casa por 159 euros (un ahorro fabuloso de 40 eurazos). Puede que por su precio estándar haya mejores opciones, pero con el descuento de lanzamiento este ZTE se convierte en una compra fantástica.