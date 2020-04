En el mundo de la tecnología, especialmente en la telefonía móvil, si te duermes pierdes… Y Motorola llevaba mucho tiempo sin lanzar modelos que realmente llamaran la atención. Pero esto podría cambiar radicalmente con la llegada de los Motorola Edge y Edge Plus, dos modelos enfocados a la gama media alta y gama alta, respectivamente.

Ambos vienen cargados con lo último en tecnología. Pero, ¿tendrán lo que hace falta para llamar nuevamente la atención de los consumidores? Para tener una idea más clara, veamos cuáles son sus especificaciones, características más destacadas y por supuesto, los precios de salida y disponibilidad.

Características y especificaciones de los nuevos Motorola Edge y Edge Plus

Especificaciones Moto Edge Moto Edge+ Dimensiones y peso 161.6 x 71.1 x 9.3 mm y 188 gramos. 161.1 x 71.4 x 9.6 mm y 203 gramos. Pantalla 6,7 pulgadas, AMOLED Full HD+ (2340 x 1080), 385 ppi, con relación de aspecto 21:9, lector de huellas bajo la pantalla, tasa de refresco de 90 Hz, pantalla curva, IP54 en el modelo Edge básico y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G a 2,4 GHz con gráfica Adreno 620. Qualcomm Snapdragon 865 a 2,85 GHz con gráfica Adreno 650. RAM 4 o 6 GB. 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB + microSD hasta 1 TB. 256 GB UFS 3,0. Cámara Trasera Triple: sensor principal de 64 MP con f/1,8 + sensor gran angular de 16 MP con f/2,4 + sensor para telefoto de 8 MP con f/2,2. Sensor ToF 3D y Flash Dual LED. Triple: sensor principal de 108 MP con f/1,8 + sensor gran angular de 16 MP con f/2,2 + sensor para telefoto de 8 MP con f/2,4 y zoom óptico de 3x. Sensor ToF 3D y Flash Dual LED. Cámara Frontal 25 MP con f/2,0. Conectividad WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G y 5G, Bluetooth 5,1 A2DP, NFC, GPS y USB-C. Batería 4500 mAh con carga rápida a 18W. 5000 mAh con carga rápida a 18W y carga inalámbrica a 15W. Sistema Operativo Android 10.

Personalmente, esta presentación nos llena de mucha alegría, ya que durante décadas Motorola ha sido una de las compañías que más ha sabido innovar y crear tendencias. Comenzó a decaer con su venta a Lenovo pero ahora parece retomar el rumbo, abordando nuevamente la gama alta. ¡Y de qué manera! Con los Moto Edge y Edge Plus no hay mucho de qué quejarse, sino todo lo contrario.

Motorola confía en el diseño, pantalla, potencia, conectividad, cámaras y autonomía para destacar en la gama alta del 2020

Puestos cara a cara, son pocas las diferencias que encontrarás en estos equipos, siendo las más importantes el procesador, batería y por supuesto, el juego de cámaras, dando un salto importante en el Moto Edge Plus, algo sin dudas necesario si buscan competir con el resto de móviles gama alta de este año.

Pantalla y diseño para enamorarte a primera vista

Ambo son móviles grandes, comparten la misma pantalla AMOLED Full HD+ con tasa de refresco de 90 Hz, aunque, curiosamente el Moto Edge sí viene con certificación IP54, mientras que el Moto Edge Plus no. Esto puede ser porque este modelo incluye un diseño de pantalla con curvas mucho más pronunciadas, bautizado como bordes en cascada.

Es interesante ver este diseño de pantalla que si bien hace que el móvil luzca aún más atractivo, seguramente tendrá sus detractores por el tema de seguridad ante caídas y golpes o simplemente porque con las pantallas curvadas es más fácil equivocarse tocando los bordes de la pantalla.

Por otro lado, ambos móviles vienen en una combinación ganadora de cristal y metal. Por lo que, visto por detrás llamarán mucho la atención y por delante la presencia de la cámara delantera en un agujero en el extremo izquierdo de la pantalla hace una diferencia enorme con respecto al incómodo notch en forma de gota.

Potencia de sobra para los Edge y Edge Plus

Si continuamos viendo las especificaciones, veremos cómo en potencia van muy resueltos, montando procesadores de última generación que van acompañados de una memoria RAM y capacidad de almacenamiento interno que, sin importar la versión que elijas, quedarás más que satisfecho.

Conectividad 5G ya no solo para la gama alta

Si bien aún falta para que la red 5G sea algo habitual en las operadoras y pueda llegar a todas las gamas de móviles, ya podemos ver cómo procesadores como el Snapdragon 765G son capaces de dotar de esta conectividad a móviles gama media-alta como el Motorola Edge, un punto más que importante que no podemos dejar de destacar. Y por supuesto, el Moto Edge Plus la incluye también.

Tres cámaras bien vitaminadas

A diferencia de otros móviles que ya incluso sobrepasan los 4 sensores, los Moto Edge y Edge Plus se quedan con una triple cámara. En ambos casos incluyen dos sensores extra para fotos macro y para telefotos, mientras que el sensor principal del Moto Edge Plus pasa de 64 MP a 108 MP. Y no solo esto, sino que incluye un zoom de 3x y estabilización óptica para ofrecer una calidad de fotos muy superior a la media.

Experiencia de Android 10 casi pura

Otro aspecto muy importante y que no lo notarás si te guías solo por la ficha técnica es el software. Si algo ha hecho muy bien Motorola todo este tiempo es su capa de personalización, capaz de brindarte una experiencia de Android casi pura, con todas las ventajas que eso implica. Además, vienen en la última versión del sistema operativo; Android 10.

Autonomía destacable pero no tanto

Cuando llegamos a la batería, no podemos evitar sentirnos un poco confundidos. Por un lado la capacidad de ambos móviles es más que buena, aunque en el Moto Edge Plus sin dudas será digna de admiración. Pero, lamentablemente no han logrado dar un salto importante en lo que respecta al sistema de carga rápida, quedándose en tan solo 18W, muy lejos de los 30, 40 o hasta 65W de otros modelos de la competencia y que en cambio, sí nos recuerda a móviles gama media mucho más económicos como el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro.

Claro, con esto no queremos decir que sea algo del todo malo pero sí que quizás han podido mejorar mucho en este aspecto. Y hablando de modelos más económicos, ha llegado la hora de ver los precios.

Precios y disponibilidad del Moto Edge y Moto Edge Plus

Viendo todas las características de estos móviles no podemos evitar tener una sensación agridulce, ya que si bien las especificaciones y calidad de construcción son todo lo que podríamos desear, esto nos hace preguntarnos cuánto podrían costar.

En el caso del Motorola Edge:

4 GB de RAM + 128 GB: 599€ .

. 6 GB de RAM + 128 GB: Por definir.

Para el Motorola Edge Plus el precio sube considerablemente:

12 GB de RAM + 256 GB: 1199€.

La buena noticia es que dentro de poco llegarán a Europa, primero el Moto Edge, en mayo y luego el Moto Edge+ en junio. ¿Qué te han parecido estos móviles? Por lo menos en especificaciones son excelentes, aunque si vemos los precios, en la versión Plus ya la cosa cambia un poco. Quizás con 200 euros o incluso menos, sí sería un contrincante muy duro. Aún así, auguramos un futuro prometedor para este nuevo rumbo que Motorola está tomando.