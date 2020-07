Si estás buscando un móvil que tenga un gran rendimiento, una selección de cámaras excelente, y además un precio muy bueno, entonces el nuevo Cubot X30 es lo que necesitas. Este dispositivo es una bestia muy potente, tiene nada menos que 5 cámaras traseras con IA, y su precio te sorprenderá.

Al momento de su lanzamiento el Cubot X30 costará 215 euros en su versión base, pero Cubot quiere que lo lleves con un súper descuento. Si lo compras entre el 27 de julio y el 1 de agosto obtendrás un 40% de descuento, y podrás tenerlo por solo 135 euros. ¿Quieres saber por qué es tan buena elección? Entonces mira al Cubot X30 competir contra el Huawei Nova 5T, un rival muy parecido, pero con un precio mucho más alto.

Comparativa del Cubot X30 vs Huawei Nova 5T, estas son todas sus características

Una excelente forma de comparar rápidamente dos móviles es enfrentarlos cara a cara en una tabla comparativa. De esta manera no solo haces un contraste muy completo, sino que también puedes ver las ventajas de cada modelo de forma sencilla. ¿Quieres ver cómo bate totalmente el Cubot X30 al Nova 5T? Entonces échale un ojo a sus especificaciones:

Especificaciones Cubot X30

Huawei Nova 5T

Pantalla 6,4″ Full HD+ (2310 x 1080), panel IPS, cristal curvado 2.5D y un agujero en la pantalla para la cámara frontal. 6,26″ Full HD+ (2340 x 1080), panel IPS y un agujero en la pantalla para la cámara frontal. Procesador MediaTek Helio P60 de 8 núcleos. HiSilicon Kirin 980 de 8 núcleos. RAM 6 u 8 GB. 6 u 8 GB Almacenamiento 128 o 256 GB (ampliable). 128 GB. Cámara Trasera Quíntuple con IA: 48 MP con sensor Samsung + 16 MP de gran angular + 5 MP para lente macro + 2 MP para medir la profundidad + 0,3 MP de lente fotosensible. Cuádruple: sensor principal de 48 MP + 16 MP de gran angular + 2 MP para lente macro + 2 MP para medir la profundidad. Cámara Frontal 32 MP. 32 MP. Conectividad USB C, WiFi, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Bluetooth y NFC. Con sensor de huellas lateral. USB C, WiFi, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Bluetooth y NFC. Con sensor de huellas lateral. Batería 4200 mAh con carga rápida. 3750 mAh con carga rápida. Sistema operativo Android 10 (sin bloatware). EMUI 9 con Android 9 Pie.

Similares en pantalla, pero las 5 cámaras con IA del Cubot X30 golpean muy fuerte

En lo que respecta a pantalla, tanto el Cubot X30 como el Nova 5T, son muy similares, al ofrecer ambos un panel IPS con resolución Full HD+. No obstante, la pantalla del Cubot X30 es más grande, con un tamaño de 6,4”, vs las 6,26” del Huawei, pero eso es solo el inicio.

Resulta que el Cubot X30 técnicamente supera en cámara al Huawei, al ofrecer nada menos que 5 sensores traseros con inteligencia artificial incluida. Sí, no estamos bromeando, ya que el X30 equipa 5 cámaras, y tiene de protagonista a un sensor de 48 MP con PDAF que es sencillamente fantástico.

A este le acompañan cuatro sensores adiciones, divididos de esta manera: un sensor gran angular de 16 MP + lente macro de 5 MP (vs 2 MP del Huawei) + sensor de profundidad de 2 MP + una lente fotosensible de 0,3 MP. Todas y cada una de ellas con IA incluida para que tomes las mejores fotos, con una ganancia de colores, contraste y definición envidiable. La reputación de Huawei en fotos es muy buena, pero el Cubot, como podrás ver, no se queda para nada atrás. Es posible que en cámara incluso el Huawei llegue a superar al Cubot en calidad pero no así en versatilidad gracias a sus 5 cámaras.

El Cubot X30 tiene una batería enorme, almacenamiento ampliable, y Android sin bloatware

Mientras el Nova 5T tiene una batería de 3750 mAh que parece corta según los estándares actuales, el Cubot X30 ofrece 4200 mAh. Con esa capacidad estarás más que resuelto para todo el día, y aunque des mucho tiempo de uso a la pantalla, seguro que te sobrará para los días más intensos.

El Cubot X30 equipa un MediaTek P60 como procesador, lo que se traduce en un rendimiento fantástico incluso en tareas muy pesadas. En RAM ambos dispositivos son similares, al ofrecer versiones de 6 u 8 GB de RAM. No obstante, el Cubot X30 se coloca adelante en almacenamiento al incluir versiones de 128 o 256 GB, ampliable.

¿Y cómo va la comparativa en cuanto Software? EMUI 9.1, la capa de personalización para Android que lleva el Nova 5T es muy buena, pero está basada en Android 9. Mientras, el Cubot X30 gana por partida doble, ya que equipa Android 10, pero además es la versión base, sin bloatware y al más puro estilo Google Pixel.

¿Dónde puedes comprar el Cubot X30 y pagarlo a precio de chollo?

El Cubot X30 ya está a la venta con su precio estándar de lanzamiento, y en colores negro, azul y verde. No obstante, si eres paciente podrás hacerte con él a un súper precio de otro planeta, un descuento de casi un 40% en su precio original. ¿Quieres saber cómo?

Entre el 27 de julio y el 1 de agosto Cubot habilitará un periodo promocional de ventas en su tienda oficial en AliExpress. Esos días podrás llevarte tu nuevo Cubot X30 por 135 euros para la versión de 6 GB + 128 GB, y 160 euros para la versión de 8 GB + 256 GB.

¿Quieres comprarlo pero te enteraste antes de tiempo y eres muy olvidadizo? Tranquilo, agrega tu X30 al carrito ahora mismo y Cubot se encargará de enviarte una notificación cuando la súper oferta esté activa. ¿Qué otra compañía te avisa para que pagues menos por sus dispositivos? Ninguna.



Y sí, como habrás podido notar, estamos hablando de la mitad de precio del Huawei Nova 5T que cuesta unos 250€ en su versión base.