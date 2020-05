Rebel Racing llegó derrochando calidad, con físicas de conducción muy realistas, escenarios bien logrados y gráficos impresionantes. Todo va muy bien, hasta que comienzan los micropagos.

En las siguientes líneas analizamos las virtudes de este impresionante simulador de conducción. También te explicamos por qué hay tantos usuarios calificando mal este juego en la Play Store de Google. ¡Presta atención!

¿Cómo es Rebel Racing?

A pesar de que los pagos en el juego enturbian un poco la experiencia, te vamos a contar cómo es este estupendo título de simulación.

Rebel Racing tiene modos de juego muy interesantes

Desde el inicio encontrarás modos de juego muy divertidos. Algunos son muy interesantes:

Dinero rápido – donde puedes acceder a competiciones sencillas que, de ganar, te permiten obtener algo de dinero para las mejoras en tu coche sin tardar demasiado.

– donde puedes acceder a competiciones sencillas que, de ganar, te permiten obtener algo de dinero para las mejoras en tu coche sin tardar demasiado. Clasificación – para competir con varios oponentes e ir subiendo de nivel para obtener premios cada vez más atractivos.

– para competir con varios oponentes e ir subiendo de nivel para obtener premios cada vez más atractivos. Derrota a un jefe – modo en el que debes enfrentarte a competidores cada vez más desafiantes. La competición será uno contra uno, es decir, tú contra el jefe.

– modo en el que debes enfrentarte a competidores cada vez más desafiantes. La competición será uno contra uno, es decir, tú contra el jefe. Modo todo terreno – tiene lugar en escenarios muy exigentes que solo puedes recorrer con camionetas. Esta opción se desbloquea en el nivel diez, así que debes ser paciente y disfrutar las otras opciones mientras asciendes. Ten en cuenta que al llegar deberás comprar una camioneta para poder jugar y no son baratas, así que ahorra.

¿Cómo conseguir dinero para coches y accesorios en Rebel Racing?

Hay dos tipos de moneda: dinero (en dólares) y oro. El dinero lo obtienes corriendo en competiciones o gastando dinero real y te sirve para comprar coches, mejoras y accesorios. El oro se consigue subiendo de nivel o a cambio de dinero real y te será útil para acceder a accesorios y mejoras especiales.

Es más fácil conseguir dinero que oro. De hecho te regalan dinero diariamente por ingresar al juego. Además, cada día tienes la posibilidad de acceder a la “Prueba diaria”, que es un modo de juego que puedes probar solo una vez por día. Eso sí, la experiencia es excepcional, ya que te permite probar algunos de los mejores coches. Y a esto hay que sumar una suculenta recompensa.

Otra forma de obtener dinero es viendo anuncios cortos, te pagan poco pero se acumula y puede llegar a ayudarte. Empiezas con 40000 $, que es casi lo que te cuesta comprar tu primer coche. De ahí en adelante, debes ganar mucho dinero para mantenerte activo.

El modo de conducción es básico

Es muy sencillo conducir el coche, solo cuentas con los botones de dirección y un botón de nitro que puedes utilizar una vez por carrera. Para hacer derrapes en las curvas solo debes mantener presionado el botón de dirección hacia el lado que la curva indique. Esto también lo veremos más adelante como una molestia para algunos usuarios, sigue leyendo.

Hay un montón de coches para elegir

La variedad de coches es aceptable, puedes escoger vehículos de marcas reconocidas, siempre que cuentes con suficiente dinero. Por ponerte un ejemplo, un auto de clase A puede llegar a costar hasta 200000 dólares. Tomando en cuenta que llegas a ganar máximo 1500 $ por carrera ya puedes ir haciendo cuentas.

Mientras tanto, puedes personalizar tu coche cambiando el color de la pintura, las pegatinas, el color de las ruedas y haciendo mejoras mecánicas.

¿Por qué los micropagos arruinan Rebel Racing?

A continuación te explicamos por qué los micropagos están cabreando tanto a los usuarios.

Los depósitos de gasolina se terminan muy pronto y las pistas son muy cortas

Solo tienes 8 depósitos de combustible y gastas uno por cada carrera. Cuando se te acaban debes esperar diez minutos o más para volver a jugar. Obviamente, puedes optar por adquirir depósitos a cambio de dinero real, es decir, te obligan a gastar para seguir jugando con regularidad. Aquí es donde empiezan los problemas.

El problema no es solo que te gastas un galón (o barril) por carrera, sino que las pistas son demasiado cortas. Apenas comienzas a disfrutar del excelente nivel de conducción, del realismo de los coches y el hermoso paisaje; y la carrera ya ha terminado. Esto provoca que siempre te quedes con ganas de seguir jugando, pero después de ocho carreras tienes que volver a esperar. Lo anterior hace que el juego no te permita disfrutar suficiente.

Pocos escenarios que no exigen mucho para la conducción

La variedad de escenarios es muy reducida, después de algunas carreras se vuelve muy repetitivo. La dificultad es baja, no te exige demasiado, y se vuelve aburrido. Debería de tener la opción multijugador, para que puedas compartir la experiencia con tus amigos y más jugadores de todo el mundo, de otra forma no tiene mucho sentido que el juego sea online.

El tuneo de los coches resulta muy pobre, así como el manejo del coche

Además de las pegatinas, el color de la pintura y las ruedas; no hay más que puedas cambiar de la estética de tu coche. No puedes añadir parrillas, llantas, alerones, etc. Muchos usuarios coinciden en que los indicadores en pantalla son escasos. Podrían añadir indicadores de velocidad, RPM, cambios de velocidades, etc.

Tampoco hay mucho que puedas hacer respecto a la conducción, además de mover la dirección y pulsar el nitro. Un simple botón de freno puede añadir más valor a la experiencia. Claro que para que esto suceda, las pistas deben exigir más habilidades de conducción, lo cual no hacen. Las carreras consisten en arrancar, tomar un par de curvas, usar el nitro y llegar a la meta.

Las limitaciones se quitan con dinero real, y eso no gusta

La mayoría de estas limitaciones pueden resolverse pagando con dinero real, eso es lo que molesta. No todo el mundo tiene la posibilidad de gastar mucho dinero para disfrutar por completo la experiencia de juego, lo cual provoca que después de un par de días termines por dejar de jugar. Las opciones gratuitas para mantener a los usuarios contentos no deberían tardar, de no ser así el juego pasará al olvido rápidamente.

¿Lo has jugado? Si no es así, puedes hacer la prueba tú mismo y mostrar tus opiniones en los comentarios. Te dejamos el enlace para descargarlo. No pierdes nada, podrás divertirte unos días y después decidir si vale la pena continuar jugando.