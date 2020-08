Fortnite ya no está entre nosotros, al menos en la Play Store, aunque todavía puedes instalarlo en Android fácilmente. El Battle Royale de Epic Games sigue haciendo de las suyas, y a casi tres años de su lanzamiento sigue aumentando su cantidad de usuarios sin parar.

No obstante, Fortnite no es un juego que pueda disfrutarse en cualquier móvil. Aunque Epic ha hecho un gran trabajo de optimización, mover 100 personajes en pantalla no es tarea fácil. ¿Quieres jugar Fortnite como todo un profesional? Entonces necesitas un buen dispositivo que te acompañe, y estos son los mejores móviles para jugar Fortnite en 2020.

Con estos móviles Android te convertirás en el campeón de Fortnite de tu barrio

Es cierto que un móvil con cámara profesional no te hace un fotógrafo increíble, pero te facilita el camino para lograrlo. Lo mismo sucede con los videojuegos, un móvil muy potente no hará que seas el mejor, pero sí te ayudará a serlo.

Además, una experiencia de juego fluida, con buen sonido y de gran calidad gráfica se agradece. ¿Y cómo obtienes esto? Solo con un móvil potente y bien optimizado, como estos.

OnePlus 8 Pro, el móvil que llevó los 90 fps a Fortnite en Android

Si hay un dispositivo que tenía que estar en esta lista es el OnePlus 8 Pro. Al momento de su lanzamiento, Epic Games y OnePlus llegaron a un acuerdo: Fortnite para Android estrenaría su modo a 90 fps con los One Plus 8.

Ya hay otros dispositivos que pueden hacerlo, pero el OnePlus 8 Pro con su pantalla Quad HD+ de 120 Hz fue el primero, y eso es importante. Además, este smartphone se mueve entre los mejores topes de gama de 2020, y además resiste muy bien los peores castigos. ¿Cuáles son todas sus características? Míralas por ti mismo:

Pantalla Fluid AMOLED de 6,78″ con resolución Quad HD+ (3168 x 1440), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(3168 x 1440), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

y 128 / 256 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP.

de 48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4510 mAh con carga rápida cableada e inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W.

con carga rápida cableada e inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W. Oxygen OS 10 basado en Android 10 .

. Y extras como WiFi 6 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Gorilla Glass 5, protección IP68 y más…

Puedes conseguir el OnePlus 8 Pro a partir de 899€ en Amazon, un precio bastante bueno para todo lo que tiene.

Galaxy S20 Ultra, porque jugar Fortnite en la mejor pantalla del mundo es alucinante

Si hablamos de videojuegos, la calidad de la pantalla es determinante para disfrutarlo, y el panel de Galaxy S20 Ultra no tiene competencia. La tecnología Dynamic AMOLED 2X de Samsung ofrece un contraste, calidad de colores y de detalles alucinante, pero no es todo. El Galaxy S20 Ultra tiene la pantalla más grande de esta lista, además de resolución Quad HD+ y 120 Hz de velocidad (en Full HD+)

Y eso es solo el principio, porque el S20 Ultra ofrece un juego de cámaras que se ubica entre los mejores del año. Prueba de ello es su sensor de 108 MP, y su cámara periscópica con zoom híbrido de 100x. ¿Otro detalle importante? El audio del S20 Ultra va por parte de AKG. Este es el resumen de sus especificaciones:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ con resolución Quad HD+ (3200 x 1440), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(3200 x 1440), velocidad de y HDR10+. Procesador Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

con gráfica Mali-G77 MP11. 12 / 16 GB de RAM y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD.

y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD. Cuádruple cámara trasera de 108 MP + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP.

de 108 MP + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP. Cámara frontal para selfies de 40 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W.

con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W. One UI 2 basado en Android 10 .

. Y extras como WiFi 6 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, USB-C, altavoces estéreo, Gorilla Glass 6, protección IP68, Samsung DeX y más…

¿Cuánto cuesta el Galaxy S20 Ultra? 1052€ en Amazon. No es económico, pero es un móvil increíble para jugar y lo que sea que hagas.

ROG Phone 3, el smartphone gamer más potente y más personalizable de 2020

Hablar de móviles gamers es inmediatamente imaginar un ROG Phone. Cuando se lanzó el ROG Phone 3 todos suspiramos en la oficina, porque es un móvil híper completo que además cuenta con muchos accesorios.

De forma rápida, el ROG Phone 3 tiene las siguientes características gamers:

Pantalla ultrarrápida de 144 Hz , con un modo secreto de 160 Hz.

, con un modo secreto de 160 Hz. Gatillos de aire especialmente diseñados para shooters.

especialmente diseñados para shooters. X Mode , un modo diseñado para aumentar la potencia.

, un modo diseñado para aumentar la potencia. Refrigeración mejorada con cámara de vapor.

con cámara de vapor. Altavoces estéreo con tecnología de sonido Gamer FX.

con tecnología de sonido Gamer FX. Cuatro micrófonos con cancelación de ruido.

con cancelación de ruido. Un disipador activo de regalo.

¿Necesitas más? Si cuentas con dinero suficiente también podrás hacerte con muchos accesorios increíbles como el TwinView Dock 3, para agregar una segunda pantalla. O el ROG Kunai 3, un mando muy similar al Razer Kishi, uno de los mejores mandos para jugar a Project xCloud. ¿Solo esos? No, el ROG Phone 3 tiene una cantidad de accesorios sin igual, y de especificaciones tampoco va mal:

Pantalla AMOLED de 6,59″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), velocidad de 144 Hz y HDR10+.

(2340 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 / 16 GB de RAM y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento.

y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento. Triple cámara trasera de 64 MP + 13 MP + 5 MP.

de 64 MP + 13 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 24 MP.

Batería de 6000 mAh con carga rápida cableada de 30W y carga inversa de 10W.

con carga rápida cableada de 30W y carga inversa de 10W. ROG UI basado en Android 10 .

. Y extras como WiFi 6 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, cuatro micrófonos, Gorilla Glass 6, iluminación RGB, refrigeración mejorada y los mejores accesorios…

El ROG Phone 3 con Snapdragon 865+ se puede conseguir a partir de 739€ en Gearbest. Sin embargo, si quieres ahorrar un poco puedes ir a por el ROG Phone 3 Strix que cuesta 688€, aunque lleva Snapdragon 865 estándar.

Realme X50 5G, un móvil con una relación precio/rendimiento increíble para jugar Fortnite

El Realme X50 5G no solo tiene uno de los mejores procesadores del mercado, el Snapdragon 765G, sino que aparte tiene un precio excelente. Además, tiene una pantalla con resolución Full HD+ a una velocidad de 120 Hz.

Parece cualquier cosa comparado con los anteriores, pero por 336 euros seguro que cambias de parecer. Además, cuenta con cuádruple cámara y hasta 8 GB de RAM. Si pudiésemos compararlo diríamos que es el Poco F2 Pro de la gama media, y es un móvil ideal para jugar Fortnite por poco dinero. El Realme X50 5G tiene estas especificaciones:

Pantalla IPS de 6,4″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 120 Hz .

(2400 x 1080) y velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 6 / 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

y 128 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4200 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Realme UI basado en Android 10 .

. Y extras como WiFi 5 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C y más…

OnePlus 7T, uno de los móviles más balanceados para jugar Fornite en pleno 2020

Sí, el OnePlus 7T se lanzó el año pasado, pero es de esos móviles que envejece realmente bien y tiene un precio muy atractivo. Costando 560 euros, con un Snapdragon 855+, pantalla de 90 Hz y 8 GB es una compra casi segura. Hasta hace pocos meses este procesador y su chip gráfico eran los reyes de AnTuTu, y actualmente siguen rindiendo genial.

Además, es un smartphone que se comporta especialmente bien en fotografía, ofreciendo unos resultados destacables comparado contra muchos otros. Su batería ciertamente es un poco pequeña, pero con una carga rápida de 30W es un problema menor. ¿Qué es todo lo que ofrece el OnePlus 7T? Esto:

Pantalla Fluid AMOLED de 6,55″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 90 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ con gráfica Adreno 640.

con gráfica Adreno 640. 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

y 128 / 256 GB de almacenamiento. Triple cámara trasera de 48 MP + 12 MP + 16 MP.

de 48 MP + 12 MP + 16 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 3800 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Oxygen OS 10 basado en Android 10 .

. Y extras como WiFi 5 de doble banda, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Gorilla Glass 5 y más…

¿Con cuál te quedarías? Si el presupuesto no es problema deberías ir a por el ROG Phone 3 sin duda alguna. No obstante, si vas un poco apretado, el Realme X50 5G también es una gran opción.

¿Te recomendamos dos más? Puedes irte por el Nubia Red Magic 5G que ya lo probamos en Androidphoria y tiene un gran precio, o por el Poco F2 Pro si buscas un flagship killer polivalente a un súper precio.