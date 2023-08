Llegando al final de la temporada de agosto de Clash Royale, los de Supercell decidieron traernos un nuevo Desafío que tiene como protagonista a Chispitas, carta odiada por muchos y amada por unos pocos.

Dándole una “vuelta de tuerca” a este evento, Chispitas ya no aparecerá detrás de las Torres de arqueras, pues ahora se generará en el medio de la arena. Eso sí, este es un viejo modelo de Chispitas, pues esta carta no tiene ruedas, ¿qué significa esto? Que no podrá moverse hacia ningún lugar, solo atacará a las tropas que estén cerca de su rango de alcance.

Si quieres hacerte con los tickets de temporada que entrega este evento, lo único que deberás hacer es seguir leyendo nuestro artículo. Aquí vamos a mostrarte cuáles son los 5 mejores mazos para el Desafío ¡Tú puedes, Chispitas!

Los mejores mazos para el Desafío de Clash Royale ¡Tú puedes, Chispitas!

Antes de que repasemos en conjunto los mazos que deben utilizarse dentro de este desafío, es necesario mencionar que pueden utilizarse cartas evolucionadas. Eso sí, no todas sirven para este evento, pues las que verdaderamente marcan una diferencia son los Bárbaros evolucionados, la Lanzafuegos evolucionada y el Caballero evolucionado.

Mazo 1 – Con todo al puente

Bárbaros.

Ariete de batalla.

Reina arquera.

Arquero mágico.

Fantasma Real.

Bandida.

Flechas.

Espíritu sanador.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 2 – Ciclado rápido de Montapuercos con Lanzafuegos

Lanzafuegos.

Montapuercos.

Gran minero.

Terremoto.

Duendes.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Mazo 3 – Dragones bombásticos

Globo bombástico.

Leñador.

Dragón infernal.

Lanzarrocas.

Dragón eléctrico.

Tornado.

Hielo.

Barril de bárbaro.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Mazo 4 – Carnero protegido

Caballero.

Montacarneros.

Leñador.

Arquero mágico.

Dragón infernal.

Bola de fuego.

Barril de bárbaro.

Espíritu sanador.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 5 – Minero fulminador

Barril de esqueletos.

Megacaballero.

Minero.

Dragón infernal.

Pandilla de duendes.

Duendes con lanza.

Murciélagos.

Descarga.

Consumo promedio de elixir: 3.3 unidades.

En caso de que te esté costando trabajo ganar partidas dentro de este desafío, te recomendamos echarle un vistazo a estos trucos y consejos para Clash Royale, los mismos te permitirán obtener una enorme ventaja dentro del campo de batalla.