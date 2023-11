Mejores mazos para el Desafío de las 20 victorias de Clash Royale 2023

Como sucede todos los años en Clash Royale, se hace presente un evento conocido por todos los jugadores que suele ser extremadamente complicado de superar. El mismo lleva el nombre del “Desafío de las 20 victorias de la CRL” y obliga a todos los participantes a tener que obtener 20 victorias.

Si ya has jugado algunas partidas y estás al borde de la eliminación, pues solo se pueden perder 2 partidas, déjanos informarte que has llegado al lugar adecuado. Hablando con jugadores profesionales, como así también realizando distintos tipos de pruebas, hemos podido dar con los 5 mejores mazos.

Estos mazos te darán la posibilidad de conseguir esas 20 victorias de una forma mucho más sencilla. Eso sí, será necesario que apliques estos trucos y consejos de Clash Royale para que les puedas “sacar todo el juego”.

Los mejores mazos para el Desafío de las 20 victorias de Clash Royale en 2023

Antes de que te mostremos los mazos, debemos remarcar que la aparición del nuevo campeón, el Principito, nos obligó a tener que introducirlo en todos los mazos, ¿por qué? Porque es una de las cartas más rotas que existen en la actualidad.

Si aún no lo has podido conseguir, ya sea porque no alcanzaste la arena 11 o bien porque te olvidaste de reclamarlo, ¡no desesperes! Podrás hacer uso de este campeón, como así también de la nueva carta evolucionada dentro de este desafío.

Mazo 1 – Evolución ciclada

Esqueletos (evolucionados).

Puercos Reales.

Principito.

Terremoto.

Espíritu de hielo.

Paquete Real.

El Tronco.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 2.6 unidades.

Mazo 2 – LumberLoon renovado

Caballero (evolucionado).

Globo bombástico.

Leñador.

Principito.

Dragones esqueléticos.

Hielo.

Barril de bárbaro.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 3 – Gigante con refuerzos

Arqueras (evolucionadas).

Gigante eléctrico.

Principito.

Lanzarrocas.

Rayo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Mazo 4 – Electricidad sobre el puente

Arqueras (evolucionadas).

Gigante eléctrico.

Principito.

Lanzarrocas.

Rayo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 4 unidades.

Mazo 5 – Chispitas enfurecido

Caballero (evolucionado).

Duende gigante.

Chispitas.

Principito.

Mini P.E.K.K.A.

Bola de fuego.

Esbirros.

Furia.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Finalmente, queremos desearte suerte en este complicado desafío. Ten presente que una vez que pierdas 3 veces, ya no podrás participar del desafío de las 20 victorias de Clash Royale de 2023.