Devil May Cry Peak of Combat ya se puede jugar gratis en Android e iOS

NebulaJoy, la empresa autorizada por CAPCOM, acaba de liberar uno de los juegos de móviles más esperados por los fans del género hack and slash. Estamos hablando por su puesto de otro juego de la franquicia de DMC, que lleva el título de Devil May Cry: Peak of Combat.

Con este nuevo juego de móvil, tienes una nueva oportunidad para darle vida al famoso semi-demonio cazarrecompensas, Dante, y sacarlo a dar una vuelta para destruir a cualquier ser infernal que se interponga en su camino. La mejor parte de todo esto es que DMC: Peak of Combat es completamente gratis y ya está disponible para descarga.

DMC: Peak of Combat, el primer juego de la saga para móviles autorizado y supervisado por CAPCOM

Si eres un fan de la saga de DMC y no puedes esperar para ver a Dante, Vergil, Lady o Nero en acción, este juego es perfecto para ti. Pero si no conoces nada de este universo y quieres darle un vistazo, es igualmente bueno, ya que todo el título se basa simplemente en desatar tu furia sobre los demonios que quieren causar estragos en el mundo de los humanos.

Disfruta de escenarios clásicos de toda la saga con jefes de entregas anteriores que están listos para medirse contra ti en una secuencia de batallas llenas de acción, emoción y una de las mejores bandas sonoras de cualquier saga de CAPCOM. Gracias a su excelente equipo de desarrolladores, DMC: Peak of combat se siente bastante fluido y perfectamente adaptado al móvil.

¿Cómo descargar y jugar Devil May Cry: Peak of Combat?

DMC: Peak of combat ya está disponible para descarga en la Play Store y en la App Store, así que puedes ir directamente a descargarlo en este instante. Abajo te dejaremos botones de descarga para que se te haga más fácil ubicarlo. Además, puedes ir directamente a la página oficial del juego, para descargar el APK oficial por allí, descargar el emulador u obtener información detallada del juego.

Recuerda que el juego aún está en sus fases iniciales, así que es probable que los tiempos de carga sean un poco extendidos, pero todo esto es normal los primeros días. Mientras avance el tiempo y los servidores mejoren, seguro el tiempo de carga extendido y las actualizaciones no serán tan frecuentes.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre Devil May Cry: Peak of Combat que ya se puede jugar gratis en Android e iOS. Si te interesa saber más sobre otras franquicias de CAPCOM y jugar algunos de sus títulos clásicos, también tenemos un artículo que te enseña cómo jugar juegos retro de CAPCOM desde su web, que no deberías perderte