Desafío de supercartas de elección Clash Royale consejos para ganarlo

Tras algunos días en los que los jugadores de Clash Royale pudieron disfrutar del Evento de las supercartas, los de Supercell decidieron poner en marcha el Desafío de las supercartas. Con una gran cantidad de fichas de temporada como recompensa, superar este desafío no es tan fácil como parece.

Y esto se debe principalmente al límite de derrotas. Tras la última actualización que recibió Clash Royale, se ha modificado el modo de juego de los nuevos desafíos (al menos en su mayoría). En este desafío en concreto, no podrás perder más de 3 partidas. Si llegas a dicho límite ya no tendrás la posibilidad de seguir participando (a menos que consigas gemas gratis y las gastes).

Para que no te pierdas estas fichas de temporada, aquí te vamos a dejar algunos consejos que te permitirán ganar este desafío de forma simple y rápida, ¡no los puedes dejar pasar!

¿Cómo ganar el Desafío de supercartas de elección de Clash Royale?

Antes de que te mostremos los consejos que te darán ventaja frente a tus adversarios, desde aquí te aconsejamos implementar estos trucos de Clash Royale. Los mismos te darán la posibilidad de plantear estrategias avanzadas de ataque y defensa.

Intenta seleccionar las mejores supercartas

En total son 6 las supercartas que están disponibles en el desafío de elección. Si bien hay muchas más supercartas, Supercell decidió poner a disposición solo estas:

Superarquero mágico.

Superarqueras.

Supersabueso de lava.

Supermontapuercos.

Supermini P.E.K.K.A.

Superogólem de hielo.

A pesar de que todas las cartas son muy poderosas, hay solo 2 cartas que logran tener un impacto en cualquier mazo que se forme dentro de este desafío. Las dos cartas son: Superarquero mágico y Supermini P.E.K.K.A.

Si selecciona alguna de esas dos cartas, tendrás el 70% de la partida ganada. Es más, si puedes elegir al Supermini P.E.K.K.A. en todas las partidas, ¡hazlo! Esta supercarta es prácticamente imparable.

Forma mazos de ciclado rápido

El objetivo de este desafío es utilizar la supercarta que se ha elegido para poder sacarle el máximo provecho. Es por este motivo que siempre debes formar mazos de ciclado rápido, ¿qué significa? Que tendrás que elegir cartas que no tengan un consumo de elixir elevado (3 unidades o menos).

Cuando formes un mazo de ciclado rápido, deberás intentar desplegar la supercarta lo más rápido posible y las todas veces que puedas. O sea, si puedes tener dos supercartas al mismo tiempo en la arena de batalla, ¡mejor!

No malgastes tu supercarta

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario que comprendas que tu rival también tiene una supercarta en su mazo. En otras palabras, no deberás malgastar tu supercarta, pues si no puedes contrarrestar la supercarta de tu adversario, estarás en graves problemas.