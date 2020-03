Hace algo de tiempo que no traíamos una guía de Saint Seiya: Awakening, pero es sencillamente porque nos gusta hacerlas bien. En su momento te enseñamos algunos trucos para dejar de ser un novato, y además te dimos una lista con los mejores personajes del juego.

Ahora toca un tutorial que va estrechamente relacionado con ese último artículo. Invocar caballeros poderosos requiere recursos, en especial con el sistema de invocación que tiene el juego. Esos recursos son las gemas, y con esta guía conocerás cómo obtener fácilmente muchas gemas de invocación en Saint Seiya: Awakening.

El sistema de invocación de Awakening es único en su estilo

En Awakening, los desarrolladores quisieron dejar atrás la clásica y aburrida invocación a través de cajas de recompensas. Para ello, diseñaron un sistema de ritual donde se necesita tener algunos elementos para hacer la invocación, las gemas.

Siempre que tengas suficientes gemas podrás invocar un personaje, bien sea para obtener uno nuevo, o tener la posibilidad de mejorar uno que ya tengas. Esto no sorprende mucho, pero hasta ahí es donde Saint Seiya: Awakening se parece a otros juegos del género, porque los desarrolladores incluyeron un trío de características muy curiosas para hacer invocaciones.

La primera es la suerte austral, un pequeño mensaje que aparece en la pantalla de invocación y cambia con el pasar de las horas. Este mensaje te indica tu fortuna para invocar, y mientras más alta sea, más probabilidades tendrás de invocar a un gran personaje.

La segunda característica son los acertijos de invocación, otro mensaje que acompaña al de suerte austral. Este potencia la probabilidad de recibir uno u otro personaje en específico, al mover tu móvil hacia constelación que corresponda a ese mensaje. La última es justo eso, en Saint Seiya: Awakening debes hacer uso de tus conocimientos astrales y del GPS para invocar personajes, y lo haces apuntando tu móvil a las constelaciones estelares.

Las gemas de invocación de Saint Seiya: Awakening, tipos y detalles del recurso más valioso del juego

Las gemas de invocación son la moneda de cambio “premium” de Saint Seiya: Awakening, y tal como indica su nombre, se utilizan para convocar nuevos personajes. En contrapartida de los diamantes, que son útiles para comprar mejoras, equipo, etc., y son relativamente sencillos de conseguir, las gemas son bastante escasas.

Gemas de invocación comunes, tu mejor apoyo al inicio

Son las más fáciles de conseguir, y por consiguiente las menos útiles de todas, aunque serán grandes aliadas en las primeras horas de juego. Las gemas comunes te permitirán invocar Caballero de clase C, B o A, teniendo los primeros la mayor tasa de probabilidad, y los últimos la más baja.

Se usan únicamente para la invocación normal, y podrás convocar de 1 a 5 caballeros por cada tirada de invocación estándar. En este caso, la dirección a la que apuntes el móvil no tiene mayor importancia.

Gemas de invocación avanzadas, las más deseadas de Saint Seiya: Awakening

Conseguir este tipo de gema es un poco más complicado que las comunes, y se debe a que con ellas podrás invocar a los caballeros más poderosos. Con estas gemas podrás hacer un ritual avanzado, y tendrás la posibilidad de conseguir personajes de rangos B, A, S y SS (este último nuevo). Estos dos últimos rangos incluyen a los Caballeros dorados, a los de bronce con armaduras divinas y a dioses como Athena, Hades o Poseidón.

Se utilizan además para la invocación temática semanal, que permite aumentar la tasa de éxito para conseguir un personaje en específico, según el evento que esté activo. Algunos de estos personajes son el increíble Arayashiki Shaka, el poderos Hades con armadura, o el Patriarca del santuario. Permite invocar de 1 a 10 personajes por tirada.

Gemas RA, para llevar la experiencia de invocación al máximo

Las gemas de realidad aumentada (RA) en Saint Seiya: Awakening tienen las mismas posibilidades de invocación y rango que las avanzadas, pero hasta ahí llegan las similitudes. Al usar gemas RA, el juego te hará seguir el trayecto de una estrella fugaz que se mueve hasta la constelación del caballero a invocar.

Este efecto puede realizarse con o sin la cámara de tu móvil Android, y es realmente divertido. Además, da un toque muy realista a la invocación, y aumenta las emociones, expectativas e incertidumbre del caballero que puedas invocar.

La otra diferencia entre estas gemas y las avanzadas es la cantidad de personajes que puedes convocar. Mientras que con las avanzadas el máximo es 10 personajes, con las gemas RA es apenas uno. Esto puede parecer negativo, pero en realidad aumenta mucho la probabilidad de conseguir al caballero de la constelación que selecciones.

Cómo conseguir muchas gemas comunes y avanzadas en Saint Seiya: Awakening

Como en la mayoría de juegos donde existen monedas de cambios, en Awakening la mejor forma de conseguir gemas gratis es completando las misiones principales y secundarias. En cada capítulo que completes te recompensarán con cofres que contienen diamantes, gemas y otros artículos. Sin embargo, esta no es la única forma.

Puedes conseguir gemas gratis cumpliendo las misiones diarias y semanales del juego. Junto a las misiones principales, esta es la mejor forma de conseguir gemas avanzadas.

Completando retos en el modo "Tesoro del Gran Patriarca" y "Legión" también serás recompensado con cofres. En ellos conseguirás niveles de energía, fragmentos y, por supuesto, gemas.

Hablando de fragmentos, cuando tengas suficientes de un mismo tipo podrás canjearlos por gemas avanzadas en la tienda. Una forma sencilla de conseguir fragmentos para cambiar es desasiéndote de personajes que no desees mejorar.

Accede diariamente al "Tesoro Místico", cumple los retos, y gana algunas gemas.

Awakening tiene un sistema de logros asociados a tu cuenta, si los alcanzas recibirás bonificaciones en diamantes, gemas avanzadas y otros materiales.

Existe además una última forma de conseguir gemas en SSA – Knights of The Zodiac, el intercambio por otro tipo de monedas en la tienda. Como es de esperarse, puedes utilizar dinero real para comprar paquetes de gemas, pero además puedes tomar algunos diamantes y canjearlos. Esta última opción no sale tan a cuenta, pero puede sacarte de un apuro si necesitas gemas con urgencia.

Cómo obtener gemas RA en Saint Seiya: Awakening – Knights of The Zodiac

Las gemas de RA son las más escasas del juego, por lo que conseguirlas gratis no es tan sencillo. La experiencia de utilizarlas, y el hecho de que aumenta tus probabilidades de tener un Caballero en específico, hacen que estas gemas sean tan raras.

Para conseguir algunas gemas RA gratis, únicamente podrás hacerlo por dos métodos. El primero, completando los retos de eventos semanales; y el segundo, alcanzado logros con tu cuenta (cuando juegas en dificultad media o difícil se completan muchos). También podrás comprarlas en la tienda, pero son realmente costosas.

Como has visto, conseguir gemas en Saint Seiya Awakening puede ser un poco tedioso. Sin embargo, se hace necesario para avanzar en el juego y poder construir los mejores equipos, así como los mejores caballeros de ataque, o los mejores de soporte.

Guarda esta guía en tus favoritos si eres fanático de este juego, ya que seguramente tendrás que darle un repaso varias veces. ¿Te ha gustado? ¿Conoces otras formas de conseguir gemas? Déjala en los comentarios, y además espera nuestra próximo tutorial de este fantástico videojuego RPG.