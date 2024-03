Poco tiempo después de su lanzamiento, Backpack Battles, el auto battler PvP que consiste en caerle a mochilazos a tus rivales, se ha consagrado como uno de los juegos más populares en España con al menos 35.000 jugadores simultáneos. Si quieres saber más sobre este título y cómo jugar a Backpack Battles para Android gratis, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

¿Qué es Backpack Battles y cómo se juega?

Es increíble lo rápido que los juegos se hacen famosos en la actualidad, el último fenómeno que hemos visto de esta magnitud fue el de Palworld, pero ahora el público parece estar inclinándose por un nuevo título de batallas automáticas llamado Backpack Battles. Este juego, como su nombre lo indica, consiste en batallas de mochilas, es decir, tu trabajo es crear la mejor mochila para ganarles a tus rivales.

Como mencionamos previamente, es un auto battler, es decir, batallas automáticas, tu trabajo como jugador consiste en construir la mejor mochila para vencer a tus rivales. Para esto tendrás que visitar la tienda y llenar los espacios de tu mochila con objetos que encajen en los cuadros que tienes disponibles. Una vez estés satisfecho con el resultado, es hora de las batallas en línea con otros jugadores. Repite el proceso hasta que se acabe tu run o caigas en combate y sube de nivel para tener mejores mochilas.

¿Cómo jugar Backpack Battles en Android?

Backpack Battles es un juego de Steam, es decir que puedes conseguirlo en tu PC, comprarlo y descargarlo desde allí. Sin embargo, existe una forma de que puedas jugar Backpack Battles online en Android, pero hay que mencionar que no es el juego completo, solo una demo. De momento no existe una versión oficial de Backpack Battles para Android, pero el juego en realidad no es muy demandante en términos de requerimientos, así que es probable que pronto se le haga un port para móviles.

Para jugar Backpack Battles online desde tu móvil Android, lo único que tienes que hacer es ingresar en el siguiente enlace. Allí tienes la demo disponible para que juegues en línea y pruebes la diversión de combatir contra muchos rivales usando tus habilidades de organización y por supuesto una mochila pesada.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de cómo jugar a Backpack Battles para Android gratis, esperamos que te haya gustado. Si tienes alguna duda de lo que te acabamos de explicar aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte a resolver tu problema.