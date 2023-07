En el mundo de las redes sociales, especialmente en TikTok, los desafíos y las tendencias se vuelven virales rápidamente. Recientemente, se hizo famoso el meme pachuru de Rosario Flores, ahora muchos usuarios han comenzado a participar en el reto de la canción “LaLa” de Myke Towers, lo que ha generado curiosidad entre los usuarios acerca del significado de la frase que da título a la canción.

En los últimos tiempos, las canciones del género urbano han provocado numerosas tendencias que han alcanzado gran popularidad. Uno de los artistas más destacados en este aspecto ha sido Bad Bunny. Sin embargo, en esta ocasión le ha llegado el turno a Myke Towers, con un tema que lanzó a mediados de marzo de 2023 y que actualmente ocupa el puesto número 75 en el ranking mundial de vídeos musicales en TikTok.

Significado de «LALALA»: canción de Myke Towers que es viral en TikTok

La canción «LaLa» de Myke Towers se ha vuelto viral en TikTok en las últimas semanas, lo que ha llevado a que muchos usuarios de todo el mundo intenten descifrar su verdadero significado. El enigma se centra en la frase «lalala» que se repite a lo largo de toda la canción, y su relación con las dinámicas de pareja.

Los usuarios han comenzado a sacar conclusiones sobre lo que podría representar esta expresión en el contexto de las relaciones amorosas. La incertidumbre y la curiosidad en torno a esta interpretación han generado un gran interés y participación en TikTok. Atrayendo un gran número de reproducciones y “me gusta”.

A pesar de que «lalala» pueda parecer inocente, la canción encierra un significado más profundo que abarca la coquetería que se experimenta en una relación de pareja, desde los momentos tiernos, los celos, hasta cierto comportamiento sexual. El propio artista, Myke Towers, ha compartido en sus conciertos que esta melodía está pensada para ser dedicada a esa persona especial que te atrae y te gusta.

El challenge de la canción que conquista TikTok

En TikTok puedes encontrar retos divertidos y otros que nunca deberías intentar. En esta ocasión, muchos se estarán preguntando, ¿en qué consiste este nuevo reto viral que ha surgido en TikTok? Este desafío implica tararear la canción y compartir un collage de fotos favoritas.

A primera vista, puede parecer un reto sencillo, pero lo distingue su propósito y la capacidad para revelar el lado más afectuoso de las personas. Sin dejar atrás un toque de picardía, que ha logrado arrancar más de una sonrisa juguetona. Si este nuevo reto ha despertado tu curiosidad y deseas conocer la canción. Aquí te dejamos la letra:

Myke Towers – LALA La-la-la-la-la-la (Full Harmony) La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la

Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe qué le haré

La-la-la-la-la-la Tú quieres mami (la-la-la-la-la-la) Se le viran los ojo’ (la-la-la-la-la-la) La miro y se relambe (la-la-la-la-la-la) El pintalabio’ rojo (la-la-la-la-la-la) Esa cintura suelta (la-la-la-la-la-la) Baby, si yo te cojo (la-la-la-la-la-la) Te subo a la altura (la-la-la-la-la-la) Tú dime y te recojo (la-la-la-la-la-la)

Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando a un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto’ se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de má’ Del vino tinto me pidió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la KYMCO Ellas cuando me ven de frente quedan trinco’

Sola la hace, sola la paga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga

La-la-la-la-la-la Tú quieres mami (la-la-la-la-la-la) Se le viran los ojo’ (la-la-la-la-la-la) La miro y se relambe (la-la-la-la-la-la) El pintalabio’ rojo (la-la-la-la-la-la) Esa cintura suelta (la-la-la-la-la-la) Baby, si yo te cojo (la-la-la-la-la-la) Te subo a la altura (la-la-la-la-la-la) Tú dime y te recojo (la-la-la-la-la-la)

Cuando algo está pa’ ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo «No lo pienses mucho y dámelo» Por su cara se ve que se lo saboreo Los vecinos mirando y el balcón abrió

A mí me encanta cuando pone cara ‘e mala Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocao’ en

La-la-la-la-la-la Yo tu Carmelo y tú mi (la-la-la-la-la-la) Cuando yo bajo (la-la-la-la-la-la) Siempre me pide (la-la-la-la-la-la) Yo nunca paro (la-la-la-la-la-la) Y a ella le gusta el (la-la-la-la-la-la) La tengo loca con el (la-la-la-la-la-la) Sola se toca cuando (la-la-la-la-la-la) Mirándola y yo le hago (la-la-la-la-la-la)

(Yo tu Carmelo y tú mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta el La tengo loca con el Sola se toca cuando Mirándola y yo le hago)

Definitivamente, la canción de Myke Towers ha conquistado TikTok con su ritmo pegajoso. Y tú… ¿Qué crees que significa “LALALA”?