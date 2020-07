La reparación de un móvil fuera de garantía puede ser un dolor de cabeza para muchos. Los precios de los componentes móviles no tienden a ser económicos, especialmente los originales, que son los únicos que aseguran calidad y rendimiento.

Aparte, los fabricanteodis no tienden a ser muy abiertos a decir el precio de cada pieza sino hasta después de la revisión. Esto puede ser un problema, porque no permite saber si cuentas con el dinero suficiente para la reparación. Sin embargo, eso no te pasará más, porque esto es lo que cuesta cambiarle la pantalla, la placa base o la batería a tu Xiaomi.

¿Cuánto cuesta reparar un Xiaomi?

La respuesta no es sencilla, ya que depende no solo de las piezas a cambiar, sino también del modelo del móvil. No es lo mismo mandar a reparar una pantalla de un Mi 10 que la de un Redmi 8, así como tampoco es lo mismo cambiar la placa base que la batería.

Sin embargo, Xiaomi publicó en su página una lista completa con los precios de pantallas, placas base y baterías de un montón de sus móviles. Con ella puedes saber un estimado de cuánto te costará reparar el móvil, y así no lo enviarás al SAT oficial corriendo el riesgo de no tener suficiente dinero.

En la tabla, Xiaomi incluso incluye el costo de envío (12,10€) y de inspección (30,25€), para que conozcas en detalle casi todo lo que tendrás que gastar. Lo único que dejan por fuera es el precio de la mano de obra, pero con todos los datos anteriores seguro que tendrás un aproximado bastante preciso. Pero a todas estas, ¿cuál es el precio de cada componente?

Precio oficial para cambiar la placa base tu móvil Xiaomi

De todas las piezas de hardware de un móvil, la placa base es la más costosa. En ella están soldadas las memorias, el procesador, los sensores, el módem y demás. En fin, todo lo que estructuralmente es tu móvil.

De todas esas piezas, el SoC es la más cara con diferencia, y la causa de que los smartphones gama alta sean cada año más caros. Esto es lo que cuesta cambiar la placa base de tu Xiaomi:

Modelo del móvil

Especificaciones Precio de la placa base

Xiaomi Mi 10 8 GB + 128 GB 451,97 €. 8 GB + 256 GB 451,97 €. Xiaomi Mi 10 Pro 8 GB + 256 GB 472,82 €. Xiaomi Mi 9 6 GB + 128 GB 293,81 €. 6 GB + 64 GB 269,47 €. Xiaomi Mi 9 Lite

6 GB + 128 GB 148,71 €. 6 GB + 64 GB 127,90 €. Xiaomi Mi 9 SE

6 GB + 128 GB 168,31 €. 6 GB + 64 GB 151,37 €. Xiaomi Mi 9T 6 GB + 128 GB 168,93 €. 6 GB + 64 GB 149,09 €. Xiaomi Mi 9T Pro

6 GB + 128 GB 266,31 €. 6 GB + 64 GB 219,34 €. Xiaomi Mi 8 6 GB + 128 GB 267,07 €. 6 GB + 64 GB 247,59 €. Xiaomi Mi 8 Lite

4 GB + 64 GB 143,68 €. 6 GB + 128 GB 187,63 €. Xiaomi Mi 8 Pro

8 GB + 128 GB 297,50 €. Xiaomi Mi A3 4 GB + 128 GB 106,54 €. 4 GB + 128 GB 88,78 €. Xiaomi Mi A2 4 GB + 32 GB 115,19 €. 4 GB + 64 GB 125,36 €. 6 GB + 128 GB 171,07 €. Xiaomi Mi A2 Lite

3 GB + 32 GB 89,69 €. 4 GB + 64 GB 117,35 €. Xiaomi Mi A1 4 GB + 32 GB 103,29 €. 4 GB + 64 GB 119,38 €. Xiaomi Mi Max 3

4 GB + 64 GB 143,17 €. Xiaomi Mi Mix 3

6 GB + 128 GB 273,50 €. Xiaomi Mi Mix 3 5G

6 GB + 128 GB 423,88 €. 6 GB + 64 GB 404,65 €. Xiaomi Mi Mix 2

6 GB + 64 GB 256,16 €. Xiaomi Mi Mix 2S

6 GB + 128 GB 283,90 €. 6 GB + 64 GB 264,51 €. Xiaomi Mi Note 10

6 GB + 128 GB 142,34 €. Xiaomi Mi Note 10 Pro

8 GB + 256 GB 186,27 €. Pocophone F1

6 GB + 128 GB 251,68 €. 6 GB + 64 GB 233,54 €. Redmi 8

3 GB + 32 GB 56,69 €. 4 GB + 64 GB 66,91 €. Redmi 8A

2 GB + 32 GB 49,78 €. Redmi 7 2 GB + 16 GB 63,95 €. 3 GB + 32 GB 80,57 €. 3 GB + 64 GB 91,60 €. Redmi 7A

2 GB + 16 GB 50,61 €. 2 GB + 32 GB 52,66 €. Redmi 6

3 GB + 32 GB 80,82 €. 3 GB + 64 GB 91,51 €. Redmi 6A

2 GB + 16 GB 58,02 €. 2 GB + 32 GB 63,91 €. Redmi 5

2 GB + 16 GB 64,54 €. 3 GB + 32 GB 87,34 €. Redmi 5A

2 GB + 16 GB 66,07 €. Redmi 5 Plus

3 GB + 32 GB 107,70 €. 4 GB + 64 GB 114,70 €. Redmi Go

1 GB + 16 GB 46,32 €. 1 GB + 8 GB 42,59 €. Redmi Note 8

3 GB + 32 GB 67,71 €. 4 GB + 128 GB 88,78 €. 4 GB + 64 GB 72,78 €. Redmi Note 8 Pro 6 GB + 128 GB 117,35 €. 6 GB + 64 GB 105,80 €. Redmi Note 8T

3 GB + 32 GB 74,77 €. 4 GB + 128 GB 95,67 €. 4 GB + 64 GB 82,03 €. Redmi Note 7

3 GB + 32 GB 89,66 €. 4 GB + 128 GB 133,96 €. 4 GB + 64 GB 107,86 €. Redmi Note 6 Pro

3 GB + 32 GB 99,85 €. 4 GB + 64 GB 130,76 €. Redmi Note 5

3 GB + 32 GB 102,57 €. 4 GB + 64 GB 134,23 €. Redmi Note 5A

2 GB + 16 GB 56,06 €. Redmi Note 4X

4 GB + 64 GB 115,26 €. Redmi S2

3 GB + 32 GB 83,93 €. 4 GB + 64 GB 109,60 €.

Oficialmente, ¿cuánto cuesta cambiar la pantalla de tu Xiaomi?

Junto a la batería, la pantalla es el componente que más obliga a visitar el servicio técnico oficial. Y es que, ¿quién no ha tenido un móvil con la pantalla rota en algún momento de su vida?

Salvo en contadas excepciones, la pantalla es el segundo componente más caro de un smartphone. Esto es bastante normal, ya que a través de ella te comunicas con tu dispositivo.

Además, cada día los paneles mejoran más, y todos esos colores, resoluciones increíbles y calidad se pagan. ¿Quieres reparar tu pantalla directamente con Xiaomi? Esto es lo que te costará:

Modelo del móvil

Especificaciones Precio de la pantalla

Xiaomi Mi 10 8 GB + 128 GB 186,28 €. 8 GB + 256 GB Xiaomi Mi 10 Pro 8 GB + 256 GB 186,28 €. Xiaomi Mi 9 6 GB + 128 GB 93,27 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9 Lite

6 GB + 128 GB 71,70 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9 SE

6 GB + 128 GB 82,92 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9T 6 GB + 128 GB 71,46 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9T Pro

6 GB + 128 GB 71,93 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 8 6 GB + 128 GB 106,52 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 8 Lite

4 GB + 64 GB 56,52 €. 6 GB + 128 GB Xiaomi Mi 8 Pro

8 GB + 128 GB 140,11 €. Xiaomi Mi A3 4 GB + 128 GB 42,86 €. 4 GB + 128 GB Xiaomi Mi A2 4 GB + 32 GB 38,90 €. 4 GB + 64 GB 6 GB + 128 GB Xiaomi Mi A2 Lite

3 GB + 32 GB 37,76 €. 4 GB + 64 GB Xiaomi Mi A1 4 GB + 32 GB 32,45 €. 4 GB + 64 GB Xiaomi Mi Max 3

4 GB + 64 GB 57,31 €. Xiaomi Mi Mix 3

6 GB + 128 GB 98,83 €. Xiaomi Mi Mix 3 5G

6 GB + 128 GB 93,81 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi Mix 2

6 GB + 64 GB 115,48 €. Xiaomi Mi Mix 2S

6 GB + 128 GB 108,74 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi Note 10

6 GB + 128 GB 112,97 €. Xiaomi Mi Note 10 Pro

8 GB + 256 GB 112,97 €. Pocophone F1

6 GB + 128 GB 43,72 €. 6 GB + 64 GB Redmi 8

3 GB + 32 GB 27,60 €. 4 GB + 64 GB Redmi 8A

2 GB + 32 GB 28,27 €. Redmi 7 2 GB + 16 GB 35,20 €. 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB Redmi 7A

2 GB + 16 GB 23,14 €. 2 GB + 32 GB Redmi 6

3 GB + 32 GB 23,40 €. 3 GB + 64 GB Redmi 6A

2 GB + 16 GB 23,40 €. 2 GB + 32 GB Redmi 5

2 GB + 16 GB 29,54 €. 3 GB + 32 GB Redmi 5A

2 GB + 16 GB 22,76 €. Redmi 5 Plus

3 GB + 32 GB 37,35 €. 4 GB + 64 GB Redmi Go

1 GB + 16 GB 22,03 €. 1 GB + 8 GB Redmi Note 8

3 GB + 32 GB 37,35 €. 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Redmi Note 8 Pro 6 GB + 128 GB 46,84 €. 6 GB + 64 GB Redmi Note 8T

3 GB + 32 GB 37,51 €. 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Redmi Note 7

3 GB + 32 GB 52,38 €. 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Redmi Note 6 Pro

3 GB + 32 GB 40,38 €. 4 GB + 64 GB Redmi Note 5

3 GB + 32 GB 34,96 €. 4 GB + 64 GB Redmi Note 5A

2 GB + 16 GB 29,71 €. Redmi Note 4X

4 GB + 64 GB 32,29 €. Redmi S2

3 GB + 32 GB 26,63 €. 4 GB + 64 GB

Esto cuesta cambiar la batería de tu Xiaomi por otra original

Por último, la otra lista de precios publicada por Xiaomi es la de sus baterías. Si la placa base y la pantalla son los componentes más caro, la batería definitivamente es la pieza más problemática de cambiar.

En Internet y los servicios técnicos no oficiales abundan las baterías genéricas y las copias. Esto hace que sea un verdadero dolor de cabeza cambiarlas, y aparte asumes un riesgo doble:

Las baterías genéricas y las piratas no tienen la misma calidad de fabricación que las originales, lo que las hace peligrosas. A veces las copias son tan detalladas, que no te das cuenta que te estafaron hasta unas semanas después de montarlas.

Contra eso, lo mejor es optar por el servicio técnico oficial de tu fabricante, y en el caso de Xiaomi, esto es lo que te costará cambiar tu batería:

Modelo del móvil

Especificaciones Precio de la batería

Xiaomi Mi 10 8 GB + 128 GB 13,76 €. 8 GB + 256 GB Xiaomi Mi 10 Pro 8 GB + 256 GB 27,39 €. Xiaomi Mi 9 6 GB + 128 GB 13,46 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9 Lite

6 GB + 128 GB 11,20 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9 SE

6 GB + 128 GB 8,71 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9T 6 GB + 128 GB 11,83 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 9T Pro

6 GB + 128 GB 12,25 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 8 6 GB + 128 GB 11,83 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi 8 Lite

4 GB + 64 GB 12,37 €. 6 GB + 128 GB Xiaomi Mi 8 Pro

8 GB + 128 GB 12,11 €. Xiaomi Mi A3 4 GB + 128 GB 11,23 €. 4 GB + 128 GB Xiaomi Mi A2 4 GB + 32 GB 11,23 €. 4 GB + 64 GB 6 GB + 128 GB Xiaomi Mi A2 Lite

3 GB + 32 GB 13,14 €. 4 GB + 64 GB Xiaomi Mi A1 4 GB + 32 GB 8,05 €. 4 GB + 64 GB Xiaomi Mi Max 3

4 GB + 64 GB 17,11 €. Xiaomi Mi Mix 3

6 GB + 128 GB 13,10 €. Xiaomi Mi Mix 3 5G

6 GB + 128 GB 11,68 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi Mix 2

6 GB + 64 GB 10,53 €. Xiaomi Mi Mix 2S

6 GB + 128 GB 10,53 €. 6 GB + 64 GB Xiaomi Mi Note 10

6 GB + 128 GB 16,84 €. Xiaomi Mi Note 10 Pro

8 GB + 256 GB 16,84 €. Pocophone F1

6 GB + 128 GB 13,89 €. 6 GB + 64 GB Redmi 8

3 GB + 32 GB 11,66 €. 4 GB + 64 GB Redmi 8A

2 GB + 32 GB 11,66 €. Redmi 7 2 GB + 16 GB 10,22 €. 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB Redmi 7A

2 GB + 16 GB 9,87 €. 2 GB + 32 GB Redmi 6

3 GB + 32 GB 8,09 €. 3 GB + 64 GB Redmi 6A

2 GB + 16 GB 8,40 €. 2 GB + 32 GB Redmi 5

2 GB + 16 GB 10,62 €. 3 GB + 32 GB Redmi 5A

2 GB + 16 GB 9,41 €. Redmi 5 Plus

3 GB + 32 GB 9,87 €. 4 GB + 64 GB Redmi Go

1 GB + 16 GB 8,19 €. 1 GB + 8 GB Redmi Note 8

3 GB + 32 GB 9,97 €. 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Redmi Note 8 Pro 6 GB + 128 GB 11,98 €. 6 GB + 64 GB Redmi Note 8T

3 GB + 32 GB 9,97 €. 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Redmi Note 7

3 GB + 32 GB 10,72 €. 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Redmi Note 6 Pro

3 GB + 32 GB 11,18 €. 4 GB + 64 GB Redmi Note 5

3 GB + 32 GB 12,97 €. 4 GB + 64 GB Redmi Note 5A

2 GB + 16 GB 8,05 €. Redmi Note 4X

4 GB + 64 GB 10,64 €. Redmi S2

3 GB + 32 GB 8,46 €. 4 GB + 64 GB

Aprovechando lo que comentábamos más arriba, te recomendamos que acudas siempre al SAT oficial para reparar tu móvil. Es cierto que tiende a ser más costoso que el servicio de tu primo el manitas, pero tu fabricante te asegura piezas originales, una reparación testeada y hasta garantía. Evita pasar un mal rato, y apuesta por lo seguro.

PD: Los precios de estas tablas ya incluyen impuestos locales e IVA, pero Xiaomi asegura que el importe final puede variar dependiendo de diversos factores. Utiliza estos precios como indicadores referenciales, pero recuerda que puede ser más dinero.

Fuente | Xiaomi