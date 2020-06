Muchas compañías presumen de montar los procesadores más potentes. Sin embargo, las grandes compañías saben que la magia de las ventas no radica en el procesador, sino en otros aspectos.

Solo enfocan sus dispositivos en satisfacer las necesidades de los usuarios. Su marketing se basa más en la sensación del usuario a la vista y uso, que en los componentes internos, una estrategia que les funciona muy bien a las marcas exitosas como Apple, Samsung o Xiaomi.

El procesador de tu móvil no importa tanto como crees

Los usuarios no suelen fijarse en el procesador del móvil que están comprando, muchos simplemente son fieles a una marca.

Podemos poner varios ejemplos:

Los que tienen un iPhone, probablemente se decidirán por un nuevo móvil de Apple si desean cambiar de móvil.

Otros móviles superventas, como el Galaxy A51 de Samsung, han tenido tanto éxito por su marca y estética, no precisamente por su procesador.

Si observamos las promociones que hace Samsung o Apple podemos ver, que cuando mencionan el procesador de sus móviles, se limitan a poner el número de núcleos y no el modelo (en el caso de Apple ni eso, no hablan de su procesador). Las compañías saben que las personas que compran sus móviles no miran su procesador (o al menos la gran mayoría).

Al momento de comprar un móvil la gente se fija en cosas más básicas

La mayoría de personas se fijan en cosas que llaman más la atención, como el tamaño de la pantalla, la calidad de su cámara o la duración de su batería.

Pantalla : se fijan si esta será lo suficientemente grande para ver series o jugar a videojuegos. En otros casos también buscan que sea compacta para que el móvil no ocupe mucho.

: se fijan si esta será lo suficientemente grande para ver series o jugar a videojuegos. En otros casos también buscan que sea compacta para que el móvil no ocupe mucho. Cámara : un móvil que saque buenas fotos suele satisfacer a la mayoría de los compradores, pero no su parte técnica o cantidad de megapíxeles. La gente suele contentarse con que haga buenas fotos (sobre todo si están en una tienda y pueden probarlo).

: un móvil que saque buenas fotos suele satisfacer a la mayoría de los compradores, pero no su parte técnica o cantidad de megapíxeles. (sobre todo si están en una tienda y pueden probarlo). Batería: buscan que esta sea duradera y que aguante el móvil bastante tiempo encendido, no se fijan tanto en la cantidad de mAh como podemos pensar. Otro de los detalles que tienen en cuenta es su carga rápida, para que puedan rellenar su batería en poco tiempo.

Normalmente en muchos casos es así, aunque no siempre. Hay gente que se fija más en los detalles pero la mayoría de las personas se compran un Galaxy Note 10+ por que es Samsung y les gusta, no por el procesador que lleva en su interior.

Lo cierto es que los procesadores quedan en segundo plano al momento de elegir un nuevo móvil. Aunque muchos podemos pensar que no es así, la mayoría de personas no se fijan en este detalle.

Es por eso que debes tener en cuenta que, tanto seas un usuario avanzado o básico, no todo el mundo se fija en lo mismo. Si eres un usuario avanzado seguramente tengas todos los detalles en cuenta y si eres un usuario con menos conocimiento es posible que te fijes en menos detalles.

Lo importante, al final y al cabo, es que el teléfono móvil que te vas a comprar pueda satisfacer tus necesidades y para eso el procesador no suele ser lo más determinante. En caso de dudas siempre puedes consultar medios como el nuestro, trabajamos para que todo el mundo entienda más sobre móviles y pueda comprar uno que satisfaga sus necesidades. Si estás buscando uno por menos de 250€ estos son los mejores que puedes comprar ahora.