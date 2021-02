Tener un smartwatch está de moda, pero que sea uno con Wear OS ya son palabras mayores. El sistema operativo de Google para relojes inteligentes es genial, ofreciendo un sinfín de aplicaciones y hasta juegos para hacer todo lo que te guste desde tu muñeca. De hecho, es tan completo que en algunos modelos puedes dejar el móvil en casa porque el reloj es totalmente autónomo.

Sin embargo, y como sucede en Android, tener tantas apps y funcionalidades a la mano no da ni tiempo para pensar “¿por dónde comienzo?”. Si este es tu caso, entonces estás de suerte, porque te mostraremos el camino a seguir. Seleccionamos las mejores aplicaciones para Wear OS (en 2021) que debes instalar para exprimir tu smartwatch al máximo desde el primer día.

Google Fit, la mejor aplicación para cuando salgas a ejercitarte

Si existe una aplicación que no puede faltar en ningún smartwatch con Wear OS es Google Fit. Esta app te ayudará a llevar un registro de todas tus métricas de actividad diaria, bien sea porque te ejercites regularmente o para saber qué tanto caminas al día.

También te ofrece recomendaciones para mejorar tus hábitos, te ayuda a vigilar tu ritmo cardiaco, el nivel de oxígeno en la sangre si tu reloj tiene oxímetro y más. ¿No es suficiente? Google Fit puede registrar tus rutas cuando salgas a correr, conducir bici o demás, así como establecer objetivos para que cada día te esfuerces más al cuidar tu salud.

The app was not found in the store. 🙁 Go to store Google websearch

Personaliza el aspecto de tu smartwatch con Facer

Facer es una aplicación que nos encanta, pues explota una de las características que más nos gusta de los sistemas operativos de Google: su personalización. Con esta app podrás cambiar la esfera de tu reloj con Wear OS en segundos y tienes a tu disposición un catálogo enorme para elegir.

Con Facer también podrás diseñar tu propia watchface en poco tiempo, y así añadirle un toque único a tu reloj para que no sea otro del montón. ¿Te gusta la personalización? Entonces esta aplicación es un must have para tu repertorio.

Responde todo directamente desde tu reloj con las apps de Telegram y Mensajes de Google

Sí, esta es una recomendación doble, pero es que ambas aplicaciones hacen básicamente lo mismo en sus respectivos protocolos: la app de Mensajes de Google para los SMS y Telegram pues… para mensajes instantáneos de Telegram.

Con ellas podrás recibir notificaciones, enviar respuestas rápidas o alguna más completa a través de texto, emojis o dictado por voz. Ya no tendrás que coger el móvil para responder un mensaje nunca más, pues con ambas aplicaciones tendrán todo lo necesario para comunicarte. Telegram incluso permite enviar stickers estáticos, enviar y recibir archivos multimedia y compartir tu ubicación.

Y si buscas un smartwatch compatible, estos son los mejores relojes compatibles con Telegram.

Google Translate para traducir en tiempo real todo lo que necesites

Y hablando de comunicarse, ¿qué pasa si llegas a algún lugar donde no hablen tu idioma? No vas a contratar un intérprete que te siga para todos lados, o ¿sí? Mejor utiliza el traductor de Google para que haga el trabajo por ti, ya que con la app para Wear OS puedes escribir o dictar la frase que deseas traducir, elegir el idioma de destino y listo.

Google Translate puede mostrarte el resultado de la traducción en texto o de forma sonora a través del altavoz, ¡es sencillamente genial!

Google Maps, la mejor aplicación para marcar tus rutas y descubrir nuevos caminos

Maps es una maravilla en todas las plataformas en las que está presente y Wear OS no es la excepción. La aplicación de mapas de Google te permite consultar en todo momento tu ubicación y hacia dónde puedes ir si sigues tal o cual camino.

También es una app ideal para descubrir nuevas rutas sin miedo a perderte, así como visualizar todo el recorrido que hayas hecho durante el día. Se complementa muy bien con Google Fit, así que no dejes de darle una oportunidad.

AccuWeather, para que siempre sepas el estado del clima allá a donde vayas

Una de las mejores apps del clima para Android es AccuWeather y lo mismo sucede para Wear OS. La versión para relojes inteligentes es más limitada que la de móviles, pero igual te permite consultar el clima, la temperatura y sensación térmica allá a donde vayas.

No obstante, su mejor característica es la función MinuteCast, pues te ayuda a pronosticar si podría llover en los próximos 60 minutos para que tomes previsiones. Junto a Maps y Google Fit, AccuWeather completa el trío de apps esenciales para ejercitarse fuera de casa.

Shazam te ayudará a descubrir nueva música allá a donde lleves tu smartwatch

Seguro te ha pasado que vas por la calle, escuchas una canción que te llama la atención, pero no sabes cuál es y la pierdes para siempre. ¡Que nunca más te suceda! Porque con la aplicación de Shazam para Wear OS solo tendrás que activar el modo escucha para que identifique cualquier canción que esté sonando a tu alrededor.

Shazam tiene una biblioteca de canciones enorme que constantemente se está actualizando. Además, su algoritmo de búsqueda es el más efectivo de todos, así que no habrá canción que se escape al usarlo.

Instala Hue Essentials para controlar toda la iluminación inteligente de tu hogar

Una de las aplicaciones que más se echa en falta en Wear OS es Google Home, pues con ella podrías controlar toda la domótica de tu casa desde tu reloj. No obstante, eso no significa que todo esté perdido, porque en Wear OS está disponible Hue Essentials.

Con ella podrás administrar toda la iluminación de tu hogar en esos espacios que cuenten con una bombilla inteligente. Controla la intensidad, la temperatura, el color y obvio el encendido y apagado de tus luces desde tu muñeca sin problemas.

Sleep as Android te ayudará a dormir mejor

Google Fit y Maps son las apps ideales para cuando estás activo, pero ¿qué pasa cuando estás inactivo durmiendo? De nada vale ejercitarte bien si luego no descansas correctamente y es ahí donde entra Sleep as Android.

Esta aplicación es tu mejor aliada para monitorear la calidad de tus ciclos de sueño o recomendarte en qué momento deberían irte a la cama. Sleep as Android con un sistema antirronquidos, despertador inteligente y consejos para dormir mejor.

Spotify, la mejor aplicación para escuchar música y podcast desde tu reloj

Si lo que deseas es escuchar música desde tu smartwatch, ¿por qué limitarte a controlarla desde él si puedes tenerlo todo en tu muñeca? La app de Spotify para relojes inteligentes no solo te deja pasar de una canción a otra o controlar el volumen, sino que podrás navegar entre todas tus listas de reproducción favoritas sin ningún problema.

Todavía no tiene opción para escuchar música offline que esté descargada en el almacenamiento de local de tu reloj, pero permite agregar canciones a tus playlists online en cualquier momento.

Camera Remote convertirá tu reloj en el mejor mando para la cámara de tu móvil

Wear OS por defecto permite utilizar los botones físicos o la pantalla de tu reloj como obturador para la cámara de tu móvil. No obstante, es una opción limitada a la que se le puede sacar punta, y eso es justo lo que hace esta aplicación.

Con Camera Remote podras activar el temporizador, cambiar el modo de video a foto (y viceversa), ajustar la iluminación de la cámara, activar el flash y acceder a muchas opciones más. Incluso permite cambiar de la cámara trasera a la frontal y ajustar el zoom con solo un par de toques. Es una maravilla que debes tener sí o sí.

Google Keep te ayuda a llevar una lista de pendientes allá a donde vayas

¿Tienes muchas cosas por hacer durante el día y no puedes olvidar ninguna? Entonces Google Keep te ayudará con ello, ya que con esta aplicación podrás crear listas de asuntos pendientes, escribir notas de cosas importantes que no debes olvidar y más.

Keep para Wear OS funciona como en todas las otras plataformas y además se sincroniza con ellas, así que accederás a tus notas completas en todo momento. Ya no tendrás que cargar con papel, lápiz, ni con tu móvil para recordar todo lo que debes hacer.

¿Ya elegiste las tuyas? ¿Por qué mejor no instalarlas todas?