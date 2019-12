Pasar de iPhone a Android puede ser muy difícil, sobre todo, si llevas muchos años usando iOS y te has acostumbrado a su ecosistema de servicios y apps exclusivas. En Android encontrarás muchas cosas que te sorprenderán gratamente, pero, inevitablemente, extrañarás varias aplicaciones de iOS. Una de ellas sin dudas será FaceTime; la aplicación de Apple que permite a sus usuarios hacer videollamadas gratis.

Si eres una de esas muchas de personas que quisiera tener FaceTime en Android, no te pierdas este post. A continuación, te contaremos todo lo que necesitas saber acerca de FaceTime en Android.

Todo sobre Facetime en Android

¿Qué es FaceTime?

En realidad, FaceTime no es más que otra aplicación para hacer videollamadas. Eso sí, es una app exclusiva de los dispositivos de Apple, por lo que solo permite hacer videollamadas entre las personas que tengan un iPhone, iPad o Mac. Sin embargo, aunque es gratuito y funciona con WiFi o datos móviles, el servicio de videollamadas de FaceTime no está disponible en todos los países.

Más allá de eso, al venir preinstalado en todos los dispositivos de Apple, FaceTime es una app muy usada a nivel mundial. Además, es fácil de usar y ofrece varias funciones avanzadas de mensajería, siendo por ello una de las mejores apps de videollamadas que existe. De ahí a que muchas personas quieran tenerla en su Android, pero… ¿es posible?

¿Se puede tener FaceTime en Android?

Lastimosamente, FaceTime es una app exclusiva de Apple, lo que significa que ningún dispositivo Android puede tenerla. Así que, no, no puedes tener FaceTime en tu Android. Quizás en el futuro Apple decida lanzar FaceTime en Android, pero sinceramente lo vemos muy improbable. Por tanto, si querías hablar por FaceTime con tus amigos desde tu Android, me temo decirte que eso no será posible.

No obstante, en Android existen muchas alternativas a FaceTime que funcionan tan bien (o mejor) que la app de Apple. Así que no te pongas triste y comienza a hacer videollamadas gratuitas con alguna de las siguientes alternativas a FaceTime en Android.

Las 5 mejores alternativas a FaceTime en Android

Lo mejor de las siguientes alternativas es que, a diferencia de FaceTime, sí permiten hacer videollamadas entre dispositivos Android y Apple sin limitaciones. Además, están disponibles en la gran mayoría de países y son todas gratuitas. Sin más, conoce las 5 mejores alternativas a FaceTime en Android a continuación.

Google Duo

Google Duo es la app de videollamadas gratuita que viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android más recientes. Sin embargo, también funciona en iPhone, iPad y Mac. Al igual que FaceTime, Google Duo permite hacer videollamadas con WiFi o datos móviles. Tiene varias funciones geniales, como la que permite dejar un mensaje de vídeo a un contacto que no responde a nuestra videollamada.

También ofrece la opción Knock Knock para que, antes de contestar una videollamada, puedas ver quién está llamando (como a través de una mirilla). Además, permite hacer videollamadas grupales hasta con 8 personas. En cuanto a privacidad, las videollamadas de Google Duo están cifradas de punta a punta, como las de FaceTime.

Google Hangouts

Quizás te preguntes… ¿por qué Google ofrece dos aplicaciones para hacer videollamadas? Pues, en comparación a Google Duo, Google Hangouts no solo sirve para hacer videollamadas, sino que también ofrece todas las opciones típicas de una app de mensajería como WhatsApp o Telegram. Eso significa que con Google Hangouts también podrás chatear con mensajes de texto, notas de voz, llamadas normales, etc.

Hangouts está disponible tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. También puede ser usada en cualquier ordenador a través de su página web. ¿Qué funciones destacadas ofrece esta app? Pues te permite compartir la pantalla de tu dispositivo durante las videollamadas, ver el historial de conversaciones, enviar tu dirección actual y desactivar el micrófono sin acabar la videollamada.

WhatsApp

¿Hace falta presentarla? WhatsApp es sin dudas una de las 5 aplicaciones más populares que existen para móviles, por lo que de seguro ya la tienes instalada en tu móvil. Quizás ya lo sabías, pero WhatsApp no solo sirve para chatear, sino también para hacer videollamadas. La gran ventaja de WhatsApp sobre cualquiera de las apps presentadas en esta lista es que casi todos los usuarios de Android e iOS la tienen en su móvil.

Por ello, es más probable que puedas videollamar a un amigo o a un familiar por WhatsApp que por cualquier otra aplicación. Eso sí, para llamar a alguien por WhatsApp debes tener su número de teléfono guardado en tu móvil para que aparezca en la lista de contactos de WhatsApp. Si quieres aprender más sobre esta app, entra en el siguiente enlace para conocer 5 trucos secretos y súper útiles de WhatsApp.

Messenger

A propósito de apps populares de Facebook, no podemos dejar de mencionar a Messenger. Esta aplicación está integrada a Facebook, por lo que podrás usarla para hacer videollamadas a tus amigos de Facebook sin tener que convencerlos para que instalen la app.

Si bien Messenger todavía no ofrece llamadas y videollamadas encriptadas, sí ofrece un servicio de mensajería encriptada para chatear con total seguridad. Además, se puede usar en Android, iOS y en cualquier ordenador desde el navegador.

Line

Line es la alternativa asiática a WhatsApp, pero, no te preocupes, está completamente en español. Al igual que WhatsApp, Line permite chatear, crear grupos y hacer llamadas y videollamadas. Además, ofrece las mismas características de WhatsApp como los stickers o los GIFs. Sin embargo, lo que hace especial a Line es que funciona en prácticamente cualquier plataforma.

Line está disponible para Android, iOS, Windows, Mac, Chorme OS, Firefox OS, BlackBerry OS, Windows Phone y Nokia Asha. Asimismo, se puede usar desde el navegador por medio de su página web. Otra de las cosas que nos encanta de Line es que permite hacer videollamadas grupales hasta con 200 personas. También permite hacer encuestas y usar filtros o stickers durante las videollamadas.

Estas fueron las mejores alternativas a FaceTime para Android. Recuerda que, sea cual sea la app que elijas, las personas a las que videollamarás también deben tenerla en su móvil. De lo contrario, nunca podrán contestar tu videollamada. Si tienes alguna duda o pregunta acerca de FaceTime en Android, háznosla saber en los comentarios.