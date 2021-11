El inglés es el idioma más hablado del mundo y es considerado el idioma universal. Por eso, no importa a lo que te dediques o lo que quieras dedicarte, debes aprender inglés para no quedarte atrás. No solo te abrirá más oportunidades laborales, sino que también te permitirá hablar con personas que no hablan español cuando vayas a otros países.

Normalmente, a las personas que están aprendiendo inglés se les da muy fácil el leer y escribir este idioma. Lo que se le atraganta a la mayoría es el speaking y el listening (hablar y escuchar). Y es que estas dos habilidades se adquieren conviviendo con personas nativas. Sin embargo, gracias a las bondades de la tecnología, ya puedes aprender inglés hablando con nativos sin salir de tu casa. Enseguida te enseñamos cómo.

5 aplicaciones para hablar inglés con nativos online, ¡gratis!

En teoría, todas las aplicaciones que te presentaremos a continuación son gratuitas. Sin embargo, la mayoría tiene pagos opcionales dentro. Eso sí, nos hemos asegurado de que se pueden usar para aprender inglés con nativos sin que sea necesario gastar dinero. Vamos allá…

Tandem: una app para aprender inglés con nativos

Tandem es sin lugar a dudas la mejor aplicación para chatear en inglés con nativos. La app tiene una enorme comunidad de usuarios que se enseñan unos a otros sus idiomas nativos, a través del típico chat de texto, audios o videollamadas. ¡Tú puedes ser parte de esta comunidad! Básicamente, Tandem es una plataforma de intercambio de idiomas.

Como puedes intuir, esta app no solo sirve para aprender o practicar inglés, sino también para dominar otros idiomas de todo el mundo (más de 160, incluidas 12 lenguas de signos​). Para usar Tandem, debes instalar su app y enviar una solicitud. Solo serás aceptado si tienes más de 14 años y te registras con tus datos reales.

Speaky: una app genial de intercambio de idiomas

En Speaky podrás hablar en inglés con personas nativas sin complicaciones y de forma gratuita. La app no tiene anuncios y te deja conversar con texto y audio. Incluso, cuenta con una herramienta de traducción y corrección por si necesitas una ayuda extra. Es simple, útil y genial. ¡Pruébala!

Lingbe: llamadas gratis en inglés con nativos

Otra app muy buena que te conecta con personas que hablan en inglés es Lingbe. Lo más interesante de la app es que te deja hacer llamadas gratis para conversar en inglés con nativos, aunque también puedes chatear con ellos vía texto. Asimismo, tiene una sección de foro para que los anglohablantes resuelvan tus dudas sobre su idioma.

Lingbe es una plataforma colaborativa, lo que significa que tú debes ayudar a otros (enseñándoles tu idioma nativo) para que otras personas puedan ayudarte con el inglés. Por eso es que la app internamente usa una moneda llamada Lingos que es necesaria para hablar con nativos, pero puedes ganarla gratis ayudando a otros (o pagando con dinero real).

Italki: para practicar inglés con profesores nativos

Italki es bastante parecida a las apps anteriores, pero tiene un plus: te permite contactar con profesores nativos de inglés para recibir clases particulares. Esta función es de pago, así que quizás no te interese. Lo bueno es que la aplicación tiene una sección para hablar con usuarios en inglés (algunos de ellos nativos) totalmente gratis.

Además, te ofrece una especie de foro de la comunidad donde las personas publican sus dudas sobre un idioma y reciben varias respuestas de nativos. Eso sí, Italki no tiene la función para hacer llamadas, pero nada te impide quedar con alguien conocido en la app para hablar por Zoom, Skype o cualquier otra aplicación de videollamadas.

InterPals: habla en inglés, mientras conoces nuevos amigos

InterPals es una especie de red social para aprender idiomas. La plataforma solo tiene la función de chat de texto para conversar en inglés con nativos. Sin embargo, también te permite compartir fotos y hasta tiene una función de traducir textos. No ofrece videollamadas.

La app cuenta con una comunidad de más de 5 millones de usuarios, por lo que es imposible que no encuentres a alguien con quien hablar en ella. ¡Descárgala!

Y eso es todo. Si quieres seguir mejorando tu listening de formas diferentes, te invitamos a ver estos 5 podcasts de Spotify útiles para aprender inglés.