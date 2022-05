Si has llegado hasta aquí es porque eliminaste algo en tu PC o móvil y ahora quieres recuperarlo. O quizás el motivo de tu visita es que la unidad de almacenamiento de tu dispositivo se estropeó y deseas recuperar los archivos que había en ella. El punto es que necesitas recuperar archivos eliminados, lo cual es algo bastante difícil, pero no imposible.

La única forma de recuperar cosas borradas de tu PC, portátil, móvil, USB o microSD que no quedaron en la papelera de reciclaje es con un programa especializado en recuperación de datos. ¿Cómo cuál? Hay muchos, pero el que mejores resultados nos ha dado a nosotros es AnyRecover para Windows. ¿No lo conoces? No te preocupes, enseguida te enseñamos a usarlo.

Cómo recuperar archivos eliminados en cualquier dispositivo con AnyRecover

Pasos para recuperar archivos eliminados con AnyRecover 1 de 6

Si aún no lo has hecho, usa este enlace para descargar AnyRecover para tu PC:

Haz clic dos veces sobre el archivo descargado para instalar el programa en tu ordenador o portátil. La primera vez que lo uses no tienes que preocuparte por el pago, ya que AnyRecover te deja recuperar 3 archivos totalmente gratis. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Abre el programa AnyRecover en tu PC.

en tu PC. Ahora, elige dónde estaba el archivo que quieres recuperar : en una unidad de almacenamiento del PC, en una unidad extraíble como un pendrive o una tarjeta SD (en ese caso, debes conectarla previamente al PC), en una partición, etc. Al final también tienes la opción de ingresar la ubicación específica.

: en una unidad de almacenamiento del PC, en una unidad extraíble como un pendrive o una tarjeta SD (en ese caso, debes conectarla previamente al PC), en una partición, etc. Al final también tienes la opción de ingresar la ubicación específica. Selecciona la unidad de almacenamiento donde quieres buscar los archivos eliminados y pulsa el botón de Comienzo (está en la esquina inferior derecha).

(está en la esquina inferior derecha). De esa forma, comenzará el escaneo y poco a poco aparecerán los archivos recuperables. Ten paciencia y no intentes recuperar un archivo antes de que el escaneo termine , pues podría estar incompleto.

, pues podría estar incompleto. Una vez completado el escaneo, selecciona los archivos que vas a recuperar y finalmente toca el botón de Recuperar de la parte inferior derecha.

y finalmente toca el botón de Recuperar de la parte inferior derecha. Por último, indica donde quieres guardar los archivos recuperados.

¡Eso es todo! De esta manera, habrás conseguido traer de vuelta todos esos archivos que pensabas que habías eliminado para siempre.

AnyRecover, recupera archivos eliminados de cualquier dispositivo

La app AnyRecover es una herramienta de recuperación de datos para Windows y Mac muy fácil de usar. Es capaz de recuperar archivos borrados de discos duros, unidades SSD, USB, tarjetas SD o microSD, cámaras, etc., en tan solo tres pasos. Y funciona en una gran variedad de escenarios: formateo de dispositivo, eliminación accidental de archivos, corrupción de datos, fallos informáticos, discos duros dañados, entre otros.

¿Qué tipo de archivos puede recuperar AnyRecover? Prácticamente, todos los que existen. Aquí te dejamos una lista de todos los formatos compatibles con la app:

Documentos : TXT, DOC/DOCX, XLS/XLSX/XLSM/XLSB, PPT/PPTX, PDF, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, XML, PLIST, RTF, PUB, CSV, entre otros. Hasta puede recuperar un excel sobreescrito.

: TXT, DOC/DOCX, XLS/XLSX/XLSM/XLSB, PPT/PPTX, PDF, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, XML, PLIST, RTF, PUB, CSV, entre otros. Hasta puede recuperar un excel sobreescrito. Imágenes : JPG/JPEG, PNG, GIF, TIFF/TIF, BMP, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, RAW, ICO, CUR, SVG, ICNS, PBM, PGM, PPM, SVGZ, TGA, WBMP, WEBP, XBM, XPM, entre otros.

: JPG/JPEG, PNG, GIF, TIFF/TIF, BMP, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, RAW, ICO, CUR, SVG, ICNS, PBM, PGM, PPM, SVGZ, TGA, WBMP, WEBP, XBM, XPM, entre otros. Vídeos : AVI, MOV, MP4, M4V, WMV, 3GP, 3G2, MKV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, entre otros.

: AVI, MOV, MP4, M4V, WMV, 3GP, 3G2, MKV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, entre otros. Audio : AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, APE, MID/MIDI, OGG, AAC, RealAudio, VQF, entre otros.

: AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, APE, MID/MIDI, OGG, AAC, RealAudio, VQF, entre otros. Correos : PST, DBX, EML/EMLX, MSG, entre otros.

: PST, DBX, EML/EMLX, MSG, entre otros. Otros archivos: ZIP, RAR, SIT, ISO, EXE, HTML, SITX, entre otros.

Es una de las herramientas de recuperación de datos más populares del mercado no solo por su alta tasa de recuperación, sino también por su capacidad de reparar unidad RAW sin formatear. Además, te ofrece un escaneo gratuito con vista previa que, junto con los filtros de archivos, te ahorra mucho tiempo al momento de buscar archivos específicos en un mar de archivos eliminados.

¿Vale la pena AnyRecover para recuperar archivos eliminados?

Lo que más nos gusta de AnyRecover es que, a pesar de ser un programa para PC y Mac, realmente te permite recuperar archivos de cualquier dispositivo, ya que puede escanear una gran variedad de unidades de almacenamiento y es compatible con casi todos los formatos de archivos.

Asimismo, nos encanta lo fácil de usar que es. No hace falta saber de informática ni nada para lograr algo tan complejo como recuperar archivos eliminados gracias a AnyRecover. Ahora bien, debemos decir que como todo software de recuperación de archivos, AnyRecover no es 100 % efectivo. Si un archivo lleva eliminado hace mucho tiempo, es muy probable que AnyRecover no lo encuentre.

La buena noticia es que el escaneo de AnyRecover es gratuito, así que no tendrás que pagar para saber si es capaz de recuperar un archivo en específico que no sabes si todavía se puede salvar. ¿Merece la pena pagar por AnyRecover? La verdad es que sí, ya que de lo contrario solo podrás recuperar 3 archivos.

Puedes suscribirte a su plan anual que vale 55,99 €, aunque personalmente me parece mejor opción comprarlo de por vida por 75,99 €. Así puedes quedarte tranquilo sabiendo que, ante cualquier problema que ocurra con tus dispositivos, tienes una potente herramienta en tu PC para recuperar los archivos.