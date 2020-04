No es un secreto que Zoom sea una de las mejores aplicaciones para hacer videollamadas grupales y conferencias de calidad. Sin embargo, se ha revelado que no es una herramienta tan segura como muchos imaginan. Y por esta razón, te diremos cuáles son las 5 mejores alternativas a Zoom para hacer vídeollamadas y reuniones.

5 alternativas a Zoom para reuniones y videollamadas

Estás por ver una lista de aplicaciones que te ayudarán a mantener una buena comunicación con tus contactos durante estos días de confinamiento. ¡Descarga la que más te guste y listo!

Skype

Desde que se lanzó su versión beta en 2003, Skype ha sido una de las mejores plataformas para mantener comunicadas a las personas del mundo. Con su función Meet Now (a la que puedes acceder pulsando el botón con el mismo nombre en el lado izquierdo de la app) podrás crear videoconferencias en cuestión de segundos.

Cisco Webex

Webex es una aplicación de videoconferencias que existe desde los años 90, pero fue adquirida por Cisco en el 2007. Aunque se conozca como una app comercial/empresarial, tiene una versión gratuita bastante generosa. Debido a la emergencia actual del COVID-19, la versión gratuita soporta actualmente hasta 100 participantes, eliminaron el límite de 40 minutos entre reuniones y han agregado capacidades para llamar.

Starleaf

Starleaf es una plataforma de código abierto que te permitirá hacer videoconferencias. Además de la aplicación para Android, posee una versión web rápida con muchas funciones como chat, grabación de sesiones en Dropbox y más. StarLeaf es ideal para las comunicaciones de empresa y la colaboración en equipo, todo con una interfaz elegante y fácil de usar.

Whereby

En comparación a otras aplicaciones de la lista, Whereby es algo modesta en cuanto a características. ¿Por qué? Porque solo ofrece una sala de reuniones en la que pueden entrar hasta cuatro participantes. Sin embargo, tiene una función de chat, te permite compartir pantalla, silenciar o expulsar usuarios y hasta incluye varios emojis muy divertidos.

Hangouts

Hangouts, la aplicación creada por Google, también es una buena alternativa para hacer videollamadas y reuniones. Aunque la empresa esté impulsando Hangouts Meet para usuarios de G Suite y clientes corporativos, es una excelente herramienta para que cualquiera pueda chatear por video hasta con 9 personas.

Obviamente, también otorga la posibilidad de agregar mensajes de texto y compartir pantallas. Además, su interfaz es muy sencilla e intuitiva.

Y a ti, ¿cuál de todas estas aplicaciones fue la que más te gustó?