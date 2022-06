¿Escuchar música en streaming por 4 meses seguidos, sin anuncios y sin pagar nada? Ahora es posible gracias a Amazon, al menos por tiempo limitado. La plataforma activó una oferta especial hasta el 13 de julio con la que podrás acceder a 4 meses gratis de Amazon Music Unlimited. ¿Quieres saber cómo reclamar tu suscripción? Te enseñamos.

Amazon Music Unlimited gratis por 4 meses en la web y app de Amazon

El Prime Day 2022 está más cerca que nunca y Amazon ya comienza a revelar sus ofertas poco a poco. Una de ellas tiene que ver con su plataforma de música y podcast en streaming, Amazon Music, que hace poco subió de precio en España. Para compensar, la empresa aumentó de 30 a 120 días su suscripción de prueba a Amazon Music Unlimited, una verdadera locura.

Es una promoción que estará disponible hasta el 13 de julio y solamente podrá disfrutarla los usuarios nuevos de la plataforma. ¿Sus beneficios? 120 días de:

Música bajo demanda, sin anuncios en ningún momento.

en ningún momento. Acceso ilimitado a tus canciones y pódcast favoritos (+90 millones en el catálogo).

(+90 millones en el catálogo). Escucha tu música sin conexión y con saltos ilimitados entre ellas.

y con saltos ilimitados entre ellas. Modo manos libre compatible con Alexa.

compatible con Alexa. Sonido HD en todo momento , compatible con Audio Espacial (además).

, compatible con Audio Espacial (además). Totalmente gratis hasta que se cumplan los 120 días de prueba, sin pagos previos.

Así como lo lees, no tendrás que pagar nada para activar la suscripción y solamente se te cobrarán los 9,99 € mensuales cuando pasen los 4 meses gratis de regalo. ¿Qué no quieres pagar una vez se acabe la prueba? Tranquilo, solamente cancela la suscripción antes de que finalice y Amazon no hará cargos adicionales.

¿Qué debes hacer para disfrutar de esta suscripción gratis por 4 meses? Únicamente entrar a la web de Amazon Music Unlimited, presionar el botón de prueba gratis, iniciar sesión en tu cuenta de Amazon y listo. Recuerda que debes ser un nuevo usuario de Amazon Music para obtener la prueba. Ojito, que también puedes acceder desde la aplicación para Android.